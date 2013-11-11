Konsey, Zeytin Yağı Kalite Mühürlerinin Neden Olduğunu Duyurdu

IOC, son bir Uluslararası Zeytin Konseyi toplantısına katılan sektör üyeleri tarafından zeytinyağı için tek bir uluslararası standarda ulaşmak için yenilenmiş bir çaba çağrıldığını söyledi. özet olayın.

Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Danışma Komitesi'nin Madrid'deki 25 Ekim toplantısına ilişkin açıklaması, böyle bir standart söyledi ​"ortak bir temel görevi görecek ve daha sonra şirketlerin, ulusal derneklerin veya uluslararası derneklerin özel girişimlerinin, tek standarttan alınan belirli parametreler için ek parametreler veya daha katı sınırlar gerektiren daha sıkı gereksinimler temelinde sızma zeytinyağlarını farklılaştırmasına izin verecektir.

Premium sızma zeytinyağını kapsayan yeni bir IOC standardı için bir çağrı değil

Zeytinyağı için artan sayıda uygunluk ve kalite mühürleri hakkındaki tartışmanın bir parçası olarak, komite IOC üyesi olmayan ülkelerden çeşitli dernekleri toplantıya katılmaya davet etti.

IOC yaptığı açıklamada, sunumlarından ve müteakip tartışmalardan ortaya çıkan kilit noktaların ​"katılımcıların sızma zeytinyağları arasında IOC'lerden daha katı parametreler temelinde ayırt etmeyi amaçlayan kalite mühür şemalarını memnuniyetle karşılamalarıydı Zeytinyağları ve Prina Yağlarına Uygulanan Ticaret Standardı.

"Ancak aynı zamanda, bu kadar kaliteli sızma zeytinyağının yeni bir IOC standardı kapsamında olmaması gerektiğini hissettiler. "

IOC ağıtları ​"IOC olmayan ithalatçı ülkelerde izleme eksikliği ”

Bu arada, Danışma Komitesi tarafından görülen temel husus, ​"mevcut IOC standartlarına uygunluğun hükümet tarafından izlenmesi ”dedi.

"Geçici düzenlemelerin yokluğu nedeniyle IOC ithal etmeyen ülkelerin çoğunda bu tür bir izleme veya eksikliği, IOC'nin planlarını desteklemesini istemeye iten şey tam olarak birkaç ithalatçı derneği (Avustralya, Japonya, ABD) üyeleri tarafından satılan yağların IOC standardına istinaden gönüllü olarak izlenmesi ve belgelendirilmesi ve yetkililerini IOC standardını benimsemeleri için ikna etmek. ”

Avustralya örneği

IOC dışındaki ülkelerden gelen üreticilerle ilgili olarak, IOC, Avustralya'da bir ulusal standart - şu an sadece gönüllü - belirli parametrelerdeki IOC standardından farklı.

"Petrolün bu standarda uygunluğunu onaylayan bir kendi kendini izleme planı uygulamaya koydular ”dedi.

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Danışma komitesi, amacın bunun EVA ile uluslararası olması için olduğunu kaydetti (Ekstra Bakire İttifakı) şeması, ​"ancak daha da önemlisi, hem IOC üye ülkelerindeki (en azından IOC standardına uymaları gereken) hem de IOC üyesi olmayan ülkelerdeki (Avustralya örneğinde) bazı limitleri aşmak isteyenleri tatmin eden pratik bir çözüm bulmak Yerel olarak üretilen bazı sızma zeytinyağlarının ayırt edici özelliklerini yansıtmak için daha yüksek sınırlar (kampesterol ve linolenik asit içeriği için) uygulayarak belirli saflık parametreleri için IOC standardında. "

"Danışma Komitesi, IOC üyesi olmayan ülkelerdeki duruma çok aşinadır ancak katılımcılar, tüm zeytinyağı üreten ülkelerin tek bir uluslararası standarda ulaşmak için diyalog konusunda yenilenmiş bir çaba göstereceği umudunu yinelediler, "dedi IOC.

Katılımcılar Avustralya, Brezilya, Japonya, Peru ve ABD gibi ülkelerden geldi.

IOC, toplantı katılımcılarının Avustralya Zeytin Birliği (AOA), üreticileri temsil eder. ​"İthalatçıları temsil eden Avustralya Zeytinyağı Birliği (AOOA), katılamamaktan dolayı özür diledi ancak bir sunumu iletti ”dedi.

"Brezilyalı ithalatçılar derneği OLIVA, Japonya'dan iki dernekle birlikte katıldı - ithalatçı birliği JOA ve öncelikle bir üretici birliği olan TOYO, Peru'dan zeytinyağı tadımcıları derneği Peruolivo ve Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) Amerika Birleşik Devletleri'nden ithalatçıları temsil ediyor.

"Kaliforniyalı üreticilerden oluşan Kaliforniya Zeytinyağı Konseyi (COOC), IOC tarafından yapılan davete cevap vermedi.

"İki uluslararası dernek de katıldı, Kaliforniya merkezli EVA ve İspanya merkezli QvExtra! ”

Portekizli Luis Folque komite başkanlığını atadı

Ayrı bir açıklamada IOC, danışma komitesinin 1991 yılında kurulduğunu söyledi. ​"IOC üye ülkelerinden endüstri profesyonellerinin fikirlerini dile getirmeleri için bir buluşma noktası olarak, IOC İcra Sekreterliği için önemli bir konuşma ortağıdır ve sektörü ilgilendiren sorunlara etkili çözümler bulmasına yardımcı olur. "

Komite, son toplantısında yeni bir başkan ve iki başkan yardımcısı atadı.

İşlemciler temsilcisi ve Portekizli CASA DO AZEITE derneği başkanı Luis Folque, Tunus'taki Ali Ben El Hadj M'Barek'in yerine 2014 ve 2015 yılları için başkanlık yapacak. ​"komitenin ilk kuruluşundan bu yana üreticileri temsil eden ve önce 1997 - 2000 ve ardından 2010 - 2013 yıllarında iki kez komite başkanlığı yaptı. ”

"İki başkan yardımcısı için, komite temsilcileri eski yapımcı Ali Ben El Hadj M'Barek ve Consorzio Olivicolo Italiano'daki Kurumsal İlişkiler Başkanı (UNAPROL, Roma, İtalya), aynı zamanda üreticileri de temsil eden Michele Bungaro'yu seçtiler. ” .