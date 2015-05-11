Zeytinyağının İnsan Duyusal Analizini Taklit Eden Sensörler Tasarlama

Araştırmacılar adlı bir sensör tasarladılar ​"Oliver, "insani bir özelliği taklit etmeye çalışan: ​"yağını tadıyor ve ekstra bakire veya başka bir şekilde onaylayan bir analiz sağlayabilir.



Oliver'ı yakalamak için Roma Tor Vergata Üniversitesi'nden Profesör Arnaldo D'Amico ile temasa geçtim, çünkü elektronik bir burnun koku alma duyumlarının uzaktan iletimi için ilk deneyi yaptı.

D'Amico beni, tamamen zeytinyağına adanmış bir sensör geliştiren iki arkadaşına yönlendirdi: Roma Üniversitesi Kampüsü Bio-Medico'dan Prof.Giorgio Pennazza ve Prof.Marco Santonico, adlı araştırma grubunun koordinatörleri. Oliver'ı geliştiren Sensör Sistemleri Birimi için Elektronik.

Araştırma yöntemleri, sensörlerin tasarım, uygulama, test ve uygulamaları yoluyla elektroniği tıp ve beslenmeye hizmet eden ilginç bir multidisipliner yaklaşıma dayanmaktadır. Amaçları ucuz, kullanıcı dostu, hızlı ve tahribatsız pratik sensörler oluşturmaktır.

Sensör Sistemleri Birimi İçin Elektronik, Roma Üniversitesi Kampüsü Bio-Medico

Bionote (Çok Dilli Burun, Dil ve Gözleri taklit eden biyosensör tabanlı sistem) bu bağlamda doğdu.

Ayrıca bakınız:Rancidity Göstergeleri Tespit Öğrenciler Tasarım Cihaz

Sistem burun, dil ve gözlerin çalışma prensiplerini taklit etmek için tasarlanmıştır. Bu çalışma, yapay koku alma ve tat kavramını genişletmeyi ve biyo algılayıcı materyal antosiyaninlerini temel alan yenilikçi bir çok öykülü sistemi tasarlamayı önermektedir.

Bionote sistemlerinin her tür yiyecek için özel olması gerekir ve bunlar zaten maden suyu, trüf mantarı, mozzarella peyniri serumu ve acı biber için tasarlanmıştır. Oliver, EVOO'nun değerlendirmesiyle özel olarak ilgilenen sensördür.

"Fikir Şubat 2014'te, bir skandalın yayınlanmasıyla tetiklenen skandalın ardından geldi. New York Times Infographic İtalyan zeytinyağı dolandırıcılığı konusunda, ”dedi Pennazza. ​"İtalya, saflığı bozulmuş ve düşük kaliteli zeytinyağı ihraç etmekle suçlanmıştı. Zorluğu yapıcı bir şekilde memnuniyetle karşıladık ve İtalya'nın yüksek kaliteye bağlılığını ve korunması için gelişen teknolojiye bağlılığını gösteren olumlu bir mesaj göndermeye karar verdik. "

Oliver'ın yapısı dahili bir elektronik kart ve bir kapak sağlar. Düşük test maliyetine ek olarak, sadece kanadı sıvıya koyarak çalışır.

Test sırasında eşzamanlı olarak bir iz kaydedilir ve yağın türünü ve zeytinyağı olup olmadığını, bakire mi, sızma mı, yoksa muhtemelen karıştırılmış mı olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Oliver, örnekleri tanımlamak için bilgileri kendi iç veritabanıyla ilişkilendirmek üzere eğitilmiştir.

"Bu araçlarla bazı laboratuvar testlerini atlayabileceğinizi ve maliyetleri düşürebileceğinizi vurgulamak istiyoruz ”dedi. ​"Yalnızca Oliver zeytinyağının karıştırıldığını ortaya çıkarırsa, belirli özellikleri analiz etmek için numuneyi bir laboratuvara göndereceksiniz. "

Şimdiye kadar, Oliver belirli safsataları algılayabilse de amaç, eksiksiz bir analiz aralığına sahip olmaktır. Sıvı testi mükemmel sonuçlar elde ediyor, ancak Birim, gaz hislerini algılamak için daha fazla Bionote uygulaması geliştirmek ve mümkün olduğunca çok insan sensör analizi üretmek için eksiksiz bir çok sensörlü çapraz analiz geliştirmek için çalışıyor.

Bir diğer önemli özellik Oliver'ın besinsel yönlerini de tespit edebilmesidir. ​"Şimdi bu tür analizleri pul biber ile yapıyoruz, ”dedi Santonico. ​"Şu anda müstehcenliği (yani kapsaisin miktarını) ölçmek için yöntemler var, ancak Bionote ile meyve türlerini ve besin değerlerini, özellikle antioksidan miktarı bile tespit edebiliyoruz ”diye ekledi Pennazza. ​"Oliver ayrıca EVOO'daki bu besin değerini de belirleyebilir. ”

