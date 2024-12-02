Gelişmekte Olan Ülkeler Tartışmalı COP29'dan Hayal Kırıklığıyla Ayrılıyor

Bir yılda, aşırı sıcaklarTaraflar Konferansı'nda (COP29) iklim zirvesine katılan ülkeler, iklim değişikliğine karşı savunmasız ülkeleri desteklemek için 300 yılına kadar yıllık 285 milyar dolara (2035 milyar avro) kadar fon sağlanması konusunda anlaştı.

COP29 anlaşması, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dramatik bir şekilde imzalandı. Görüşmeler çökmeden hemen önce müzakereciler bir odaya sürüklenerek, uzlaşmaya varmak için planlanandan 33 saat daha toplantıya devam edildi.

Dünyanın zengin ülkelerinden, düşük gelirli ülkelere ve küçük ada devletlerine salgınla mücadele için kaynak sağlanması iklim değişikliği ve yeşil dönüşümlerini finanse etmek için harcanan para şu anda yıllık 100 milyar dolara (95 milyar avro) ulaşıyor.

Bakü'de varılan anlaşma, zengin ve yüksek gelirli ülkelerin taahhütte bulunduğu gelişmekte olan ülkelere tahsis edilen fonlar açısından COP tarihindeki en büyük anlaşmadır. ​'300 milyar dolarlık fonun harekete geçirilmesinde 'öncülük' üstleniyoruz.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en büyük kirleticisi olan Çin de COP29 bütçesine katkıda bulunmayı kabul etti.

Bununla birlikte, COP29 anlaşması yıllık 1.3 trilyon dolar (1.2 avro) fon sağlamayı hedefleyen düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini karşılayamadı. Bu miktar, ekonomistlerin COP29 katılımcılarına iklim finansmanında 1 trilyon doları (950 milyar avro) aşmaları yönündeki tavsiyeleriyle örtüşüyor.

"Hindistan heyetinde yer alan Chandni Raina, 300 milyar dolarlık pakete atıfta bulunarak, "Bu çok cüzi bir miktar" dedi. ​"Bunu kabul edemeyeceğimizi söylemekten üzgünüm. Gelişmiş ülkelerden çok daha yüksek bir hırs bekliyoruz.”

COP29 zirvesinde tüm Afrika ülkelerini temsil eden Afrika Müzakereciler Grubu (AGN) da anlaşmaya tepki göstererek, COP29 finansman taahhüdünün ​"çok az, çok geç.”

Diğer gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri de COP29 finansman anlaşmasına şüpheyle yaklaştılar, ancak anlaşmayı tamamen reddetmediler.

"Okyanusya'daki volkanik adalar ve mercan resiflerinden oluşan Marshall Adaları'nın iklim elçisi Tina Stege, "İklim açısından savunmasız ülkelerin acilen ihtiyaç duyduğu fonun küçük bir kısmıyla ayrılıyoruz" dedi. ​"Yeterli değil ama bir başlangıç.”

BM İklim Değişikliği Yürütme Sekreteri Simon Stiell, COP29 anlaşmasının mükemmel olmaktan uzak olduğunu kabul etti.

"Hiçbir ülke istediğini elde edemedi ve Bakü'den hala yapılacak dağ gibi bir iş yüküyle ayrılıyoruz" dedi.

Öte yandan AB'nin iklim komiseri Wopke Hoekstra, daha küçük ve düşük gelirli ülkelere şunları söyledi: ​"“1.3 trilyon dolara ulaşacağımıza güveniyoruz”.

Financial Times'ın haberine göre, gelişmekte olan ülkeler, belirsiz küresel sosyopolitik ortam nedeniyle sonunda anlaşmayı kabul etti.

"Dünya çapında bütçelerin gerilmesi ve Donald Trump'ın seçilmesiİngiliz gazetesi, "... gelişmekte olan ülkeleri biraz daha iyileştirilmiş paketi kabul etmeye yöneltti" diye yazdı.

İklim finansmanını artırmanın yanı sıra, COP29'a katılan ülkeler küresel bir karbon kredi ticareti sistem.

Ticaret planı, büyük kirleticilerin gelişmekte olan ülkelerdeki yenilenebilir enerji projeleri ve yağmur ormanlarının korunması gibi karbon azaltma planlarından karbon kredisi (bir kredi bir ton sera gazını temsil ediyor) satın almalarına ve atmosferik CO2 emisyonlarındaki azalmayı iklim hedeflerine saymalarına olanak tanıyacak.

COP29 ayrıca ülkelerin tarihi anlaşmayı nasıl yerine getireceğine dair net bir plan sunmayı başaramadı COP28'de ulaşıldı Geçtiğimiz yıl enerji üretiminde fosil yakıt kullanımından uzaklaşıp yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmaya karar verdiler.

Birleşmiş Milletler'in bir sonraki küresel iklim konferansı olan COP30, Kasım 2025'te Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Belém kentinde gerçekleşecek.