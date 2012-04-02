İspanyol Araştırmacılar Taşınabilir 'Elektronik Burun' Geliştirdi

İspanyol araştırmacılar ucuz, taşınabilir bir ​'elektronik burun 'diyorlar ki, organoleptik test ve gıda kalite kontrolünde kullanım için büyük bir vaat var.

Sözde e-kendilerini kendileri yeni olmasa da, Extremadura Duyusal Sistemler Araştırma Grubu Üniversitesi, sistemin test etme süresini ve maliyetini azalttığını söylüyor.



Araştırmacı Jesus Lozano, yakın tarihli bir basın açıklamasında, insan burnunu taklit eden yeni sistemin yalnızca bir dakika içinde nicel sonuçlar veremeyeceğini, aynı zamanda mevcut yöntemlerden on kat daha ucuza mal olduğunu söyledi.

"Bu taşınabilir cihazın dezavantajı, memeli koku duyusunda olduğu gibi, ​'elektronik burun 'bilinen örneklerle duyarlı hale getirilmelidir ve ne kadar çok test yaparsa sonuçları o kadar doğru olur ”dedi.

Üniversite, su analizinde kullanılmasının yanı sıra, gıda endüstrisinde kalite kontrolü, şarabın organoleptik özelliklerinin değerlendirilmesi, patlayıcı ve hastalıkların tespiti ve kokuların ve kozmetiklerin geliştirilmesinde çok faydalı olacağını belirtti.

ABD'deki Bogaris zeytinyağı grubunun genel müdürü Hugo Regojo, son zamanlarda zeytinyağı sektörünün bu teknolojiden faydalanmasını istedi. De Zeytinyağı Lezzeti ve Kalite Semineri Ocak ayında St. Helena'da yapılan toplantıda, ​"endüstrideki sahtekarlığı kontrol etmek için elektronik burnu iyileştirmek ve petrol teknolojisindeki duyusal kusurların elektronik olarak tespit edilmesi gerekiyor. ”

Uluslararası Zeytin Konseyi, şu anda, zeytinyağları ve zeytinyağlı yağlarının kalitesini ve orijinalliğini iyileştirmek için tasarlanan yeni ve mevcut analiz yöntemlerini gözden geçirmektedir, ancak henüz ayrıntıları halka açıklamamıştır.

IOC İcra Direktörü Jean-Louis Barjol geçen hafta söyledi zeytinyağı kalitesinin belirlenmesinde duyusal panellerin kullanılmasından vazgeçme ihtimali yoktu. ​"Duyusal test metodumuzu çok iyi düşünüyoruz… ve bunun temel bir kalite kriteri olduğunu düşünüyoruz ”dedi.