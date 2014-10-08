AB, İngiltere'nin 'Trafik Işığı' Beslenme Etiketlemesini Reddetti

Avrupa Birliği İngiltere'nin tartışmalı reddetti ​""trafik ışığı" beslenme etiketleme şeması, Diet Coke'un sızma zeytinyağından daha iyi etiketlendiği paradoksal bir örneğe atıfta bulunuyor.



Avrupa Komisyonu, iddialara yanıt vermek için iki ay süren İngiltere hükümetine karşı bir ihlal prosedürü sunmuştur. Suçlamalar, AB'nin malların serbest dolaşımı konusundaki ana ilkesini ihlal ettiğini iddia ediyor; yani, hükümet yasadışı olarak tüketicinin seçimlerine müdahale ediyor.

The ​"trafik ışığı ”beslenme bilgi sistemi oldu Yürürlüğe İngiltere hükümeti tarafından obezite ile mücadele ve insanların daha iyi gıda seçimleri yapmalarına yardımcı olma çabası içinde. İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirleri tarafından yaygın olarak desteklenen gönüllü sistem, bir ürünün kalori, şeker, yağ, doymuş yağ ve sodyum içeriğini etiketlemek için kırmızı, kehribar ve yeşil renk kodlarını kullanır. Yeşil, belirli bir besin maddesinin düşük bir miktarını gösterir; kehribar orta miktarda ve kırmızı, yüksek.

A ​"kırmızı ışık ”, belirli bir ürünün yağ içeriği 17.5 g / 100 g'ı aştığında belirtilir.

İtalya'nın Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu Coldiretti, bu iyi niyetli ancak basit kılavuzun zeytinyağı gibi süper yiyecekler söz konusu olduğunda mantıklı bir paradoks yarattığını söyledi.

"Bir sözcü, trafik ışıklarının amacı yağ, tuz ve şeker tüketimini azaltmaktı, ancak gerçekte tüketilen miktara değil, yalnızca belirli bir tür maddenin jenerik varlığına bağlıydı ”dedi. ​"Bu, sızma zeytinyağı gibi yiyecekleri hariç tutarken, şekersiz karbonatlı içecekleri teşvik ederek tüketicileri gerçek besin değeri açısından yanıltır. ”

Sistem sadece sayılara baktığından, Diet Coke gibi şekersiz alkolsüz içecekler ​"yeşil ışık ”, tartışmalı yapay tatlandırıcıların varlığına ve sağlık yararları olmamasına rağmen.

Coldiretti, İtalya'nın ihracat pazarının, peynir ve salam üzerine de gelen sistem tarafından zarar göreceğini belirtti.

Sistemin 2013’te geçmesi üzerine, Londra buna uyduğunu söyledi 1169/2011 sayılı AB TüzüğüBu, tüketicilere gıda bilgilerinin sağlanması ile ilgilidir.