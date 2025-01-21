Uzmanlar Daha Sıcak ve Daha Kuru Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarını Ayrıntılı Olarak Anlatıyor

Küresel gıda talebini karşılama arayışında olan geleneksel tarım, sürdürülemez uygulamalar yoluyla hayati önem taşıyan toprak kaynaklarını tüketti ve ironik bir şekilde gelecekteki gıda tedarikini tehdit etti.

Göre Kir: Medeniyetlerin ErozyonuDavid R. Montgomery, sürdürülebilir tarım ile geleneksel çiftçilik uygulamaları arasındaki çarpıcı karşıtlığı vurguluyor.

Korumacı tarım sistemleri… zeytin üretim sektörünü canlandırmış, dayanıklılığı artırmış, toprak ve arazi verimliliği potansiyelini iyileştirmiş ve arazi bozulmasını azaltmıştır. - Amir Kassam, üye, FAO Küresel Forumu

Montgomery, sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesinin toprağın uzun vadeli sağlığı ve insan toplumlarının hayatta kalması açısından hayati önem taşıdığını savunuyor.

Geçmiş medeniyetlerin hatalarından ders çıkararak ve daha sürdürülebilir yöntemleri benimseyerek, insanlığın tarım için daha dayanıklı ve üretken bir gelecek sağlayabileceğini savunuyor.

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Reading Üniversitesi Tarım, Politika ve Kalkınma Okulu'nda konuk profesör ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel forum üyesi olan Amir Kassam, daha sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçişin savunuculuğunu yapıyor.

"Avrupa Birliği, endüstriyel sentezlenmiş tarımın bir biçimini miras aldı ve bu,

hakim olan tarımsal norm, toprak işleme ve tarımsal kimyasal teknoloji ile desteklenerek,

toprak sağlığına, yararlı böcek popülasyonlarına ve biyolojik çeşitliliğe zararlıdır” dedi Olive Oil Times.

"Kassam, "Bu model basit bir girdi-çıktı temelinde işliyor; girdilerin artması daha büyük çıktılar üretmelidir" diye ekledi. ​"Ancak bu yaklaşım toprak ve peyzaj sağlığına zararlıdır.”

Konvansiyonel tarımın toprak sağlığını çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Yoğun toprak işleme ve tek ürün yetiştirme uygulamaları sıklıkla toprak erozyonuna neden olur, bu da üst toprağın yıkanması veya uçup gitmesi anlamına gelir. Bu, toprağın verimliliğini ve su ve besinleri tutma kapasitesini azaltır.

Geleneksel tarımda kimyasal gübre ve pestisitlere bağımlılık, toprak yapısının, verimliliğinin ve mikrobiyal aktivitenin sürdürülmesi için gerekli olan toprağın organik maddesini tüketiyor.

Ayrıca ağır makineler toprağın sıkışmasına neden olarak gözenekliliği azaltır ve kök gelişimini engeller, sonuç olarak su sızmasını ve drenajını engeller.

Sentetik gübreler, herbisitler ve pestisitlerden kaynaklanan zararlı kimyasalların birikmesi mikrobiyal toplulukların bozulmasına ve toprak biyoçeşitliliğinin azalmasına neden olabilir.

Ayrıca, kimyasal gübrelere aşırı bağımlılık, toprakta besin dengesizliğine yol açarak bitki büyümesini ve toprak sağlığını olumsuz yönde etkileyen eksikliklere veya toksisitelere neden olabilir.

"Kassam, "Kavram, girdilerdeki artışın çıktılarda da artışa yol açtığı varsayımına dayanan bir girdi-çıktı modeline benzetilebilir" dedi. ​"Ancak bu kademeli yaklaşım, yoğun toprak işlemeyle birlikte, özellikle toprak sağlığı açısından sorunlu hale gelmiştir.”

"Modern tarım uygulamaları, çiftçiler, toplum ve çevre için tarım sistemlerinin genel hedefleri gibi kritik sorgulamalara öncelik vermeyi bıraktı” diye ekledi. ​"Odak noktası sürdürülebilirlikten uzaklaşarak sadece verime ve karlılığa odaklanılmış, çevresel sonuçlara ve sürdürülebilirliğe pek önem verilmemiştir.”

Kassam, bu değişimin tarımsal arazi bozulmasına ve üst toprak erozyonuna yol açtığı konusunda uyardı. Tarım makinelerinin boyutu arttıkça durumun giderek daha da kötüleştiğini ve bunun ABD ve Avrupa'da toz fırtınalarına yol açtığını sözlerine ekledi.

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""Sürdürülebilir tarım uygulamalarının daha derin bir şekilde anlaşılması, koruma odaklı rejeneratif tarımın teşvik edilmesi için olmazsa olmazdır" dedi. ​"Korumacı tarımın temel ilkesi, toprağı işlemekten kaçınarak toprak bozulmasını en aza indirmek, toprağı biyokütle malçla örtmek ve ekim sistemini çeşitlendirmek, böylece ekosistemi ve içinde yaşayan çeşitli yararlı organizmaları korumaktır.”

"Kassam, “Doğal koşullara olabildiğince yakın bir toprak örtüsünü biyokütle malçla korumak çok önemlidir” diye ekledi. ​"Ayrıca, malçın toprak yüzeyini fırtına, yağmur ve rüzgarın etkilerinden koruması, toprak organizmaları için besin sağlaması ve toprak organik maddesini ve bitki besin maddelerini artırması nedeniyle organik madde döngüsü de hayati önem taşımaktadır.”

Daha sürdürülebilir uygulamalar benimsenerek bu zararlı etkilerin hafifletilebileceğini savunuyor.

Bu uygulamalar arasında Kassam'ın mükemmel bir ürün besin kaynağı olduğunu söylediği malçlama da yer alıyor. Bu besinler, biyolojik çeşitliliği korumak ve zararlı avcılar için doğal yaşam alanları yaratmak için olmazsa olmazdır.

Zeytin ağaçları, marjinal topraklarda bile gelişme yetenekleriyle bilinirken, zeytin çiftçileri, arazi bozulmasının ağaçları üzerindeki olumsuz etkilerinin farkındalar.

"Zeytin yetiştiricileri de dahil olmak üzere çiftçiler, toprak işleme ve tarım nedeniyle arazinin bozulduğunu görüyorlar.

Kassam, “Toprak sağlığının ve ürün çeşitliliğinin kötü yönetimi, verimin düşmesine neden oluyor” dedi. ​"Son yıllarda birçok çiftçi geleneksel toprak işleme uygulamalarından tarıma geçti

“Yıllık ve çok yıllık sistemlerde, organik sistemler de dahil olmak üzere koruma tarımı.”

"Ayrıca zeytincilik sektöründeki çiftçiler, düzenli toprak işleme yoluyla toprak sağlığını bozan uygulamalar yaparak toprak sağlığını tehlikeye atıyorlar” diye ekledi.

Şirketin ortak sahibi Christiane Wassman Ödüllü yapımcı Tırmık Umbria'da yaşayan bir kadın, kendisinin ve ailesinin, özellikle malçlama gibi sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek çiftliklerindeki yüzlerce yıllık zeytinyağı ağaçlarından birkaçını başarıyla canlandırdıklarını söyledi.

Özellikle kuraklığa yatkın bölgelerdeki zeytin yetiştiriciliğinde suyun korunmasında malçlama hayati önem taşımaktadır.

gibi teknikler damla sulama, zeytin ağaçlarının köklerine doğrudan su ileten, ağaçların yeterli su almasını sağlarken su tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, ağaçların tabanına malç uygulamak, toprak neminin korunmasına ve buharlaşmanın en aza indirilmesine yardımcı olur.

"Wassman, “Damla sulama, sürdürülebilir tarım uygulamalarında özellikle etkilidir” dedi. ​"Bu yöntem, toprağın bütünlüğünü korur ve yağmur yağdığında bile nem tutma özelliğini artırır.”

"Bu tür uygulamalar yapılmadığında, suyun toprağa etkili bir şekilde nüfuz edememesi nedeniyle, yüzey akışı yoluyla nemin yüzde 70'e kadar kaybolabileceği tahmin ediliyor" diye ekledi. ​"Bu nedenle, yağmur suyu sızmasını ve tutulmasını en üst düzeye çıkarmak çok önemlidir. Sürme işleminden hemen sonra sızdırmazlık ve malçlama bu hedeflere daha fazla katkıda bulunur.”

Zeytinyağı sektörünün stratejik danışmanı Juan Vilar'a göre, İspanya'da sulama acil bir ihtiyaç haline geldi.

"İspanya'daki zeytinliklerin yaklaşık yüzde 30-35'inde sulama imkânı varken, yüzde 65'inde sulama imkânı yok" dedi. ​"“Sulama için altyapıları yok.”

Vilar, ülkenin tarihi kuraklıkİspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesindeki büyük kentlerde su kısıtlamaları uygulanması nedeniyle neredeyse hiç zeytinlik sulanamadı.

"Özellikle ilkbaharda yeterli yağış olmazsa yaz aylarında işler daha da zorlaşacaktır” dedi.

Zeytinyağı sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamaları giderek daha fazla ilgi görüyor.

Bu uygulamalardan biri de toprak bozulmasını en aza indiren ve toprak yapısının ve organik maddenin korunmasına yardımcı olan koruyucu toprak işleme yöntemidir.

Bu yöntem erozyonu azaltıp su tutulmasını artırarak zeytin ağaçlarının optimum büyüme için gerekli besinlere ve neme ulaşmasını sağlar.

Bir diğer önemli uygulama ise zararlı ve hastalıkların birikimini azaltmak amacıyla zeytin ağaçlarının diğer ürünlerle dönüşümlü olarak ekilmesidir.

Bu yaklaşım aynı zamanda çeşitli bitkilerin toprağı zenginleştirmesine olanak vererek toprak verimliliğini de artırır.

"Kassam, “Endülüs’te zeytin tarımındaki tarımsal uygulamaların yaklaşık yüzde 40’ı korumacı tarıma dayalı sürdürülebilir tarım yönetimiyle uyumludur” dedi. ​"Ayrıca, damla sulama tekniklerinin uygulanması, sürdürülebilir tarım uygulamalarında etkili bir sinerji göstererek, korumacı tarımı tamamlar.”

"“Korumacı tarım sistemleri ve bunlarla ilişkili uygulamalar, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın kurak ve yarı kurak Akdeniz bölgelerinde zeytin üretim sektöründe verimliliğin, ekonomik sürdürülebilirliğin, çevresel sürdürülebilirliğin ve sosyal performansın artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır” diye ekledi. ​"Bu uygulamalar zeytin üretim sektörünü canlandırdı, dayanıklılığı artırdı, toprak ve arazi verimliliği potansiyelini iyileştirdi ve arazi bozulmasını azalttı.”