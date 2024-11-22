Uzmanlar Zeytinyağı Fiyatlarında Önemli Düşüş Öngörüyor

Uluslararası zeytinyağı fiyatları 2025 yılında önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük zeytinyağı şişeleyicisi Deoleo'ya göre, fiyatları rekor seviyelere çıkaran zorluklar giderek azalıyor.

Şirket, küresel zeytinyağı sıkıntısının yakında azalacağını öngörüyor. İspanya tahmin ediliyor 1.3/1.5 mahsul yılında 2024 ila 25 milyon ton arasında üretim yapılması planlanıyor.

Ayrıca, üreticiler Portekiz ve Yunanistan Güçlü getiriler bekliyoruz.

AB dışında, büyük zeytinyağı üreticileri: Türkiye Tunus da önemli hasatlara hazırlanıyor; Tunus'un üretiminin 340,000 ila 350,000 ton arasına ulaşması bekleniyor.

Bu içerikte, İtalyan ürünlerirs' hayal kırıklığı yaratan hasat küresel zeytinyağı üretimi üzerinde yalnızca marjinal bir etki yaratması bekleniyor.

Konuşan CNBCDeoleo yetkilisi, gerginliklerin sızma zeytinyağı fiyatlar henüz tam olarak düşmedi.

"Ancak önümüzdeki aylarda görünüm olumlu, zira pazarın istikrara kavuşması ve yeni hasat ilerledikçe ve arz arttıkça normale yavaş yavaş dönülmesi bekleniyor” dedi Deoleo'nun satış müdürü Miguel Ángel Guzmán.

Guzmán, zeytinyağı fiyatlarının son dönemde büyük pazarlarda görülen litre başına 5 avrodan yaklaşık 9 avroya düşeceğini öngördü.

Filippo Berio Kuzey Amerika CEO'su Dusan Kaljevic de benzer bir öngörüde bulundu son röportaj ile Olive Oil Times.

"Hasadın ilk iki ayının ardından 3.2 milyon ton rakamı teyit edilirse, ocak ayında fiyatın 5 avronun altına ineceğini bekliyorum" dedi.

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC), son fiyat eğilimlerini analiz ederek, rapor Ekim ayında sadece İtalya'da fiyat artışları görüldü.

Özellikle Bari'de zeytinyağı fiyatları geçen sezona kıyasla yüzde 5.2 artarak 915 kilogram başına 100 avroya çıktı. Bu rakam, 2011-2023 yılları arasındaki ortalama 484 avronun oldukça üzerinde gerçekleşti.

Buna karşılık İspanya'nın Jaén kentinde 9.3 kilogram başına fiyatlar, 732-100 yılları arasında ortalama 2011 avro olan 2023 kilogram başına 345.5 avroya geriledi.

Benzer şekilde Yunanistan'ın Hanya kentinde sızma zeytinyağının 13.6 kilogram fiyatı, önceki 665 yılın ortalaması olan 100 avrodan yüzde 326.4 düşüşle 12 avroya geriledi.

Avrupa Komisyonu, Ekim ayı kısa vadeli tarımsal görünüm raporunda, AB zeytinyağı ihracatının güçlü toparlanma eğer cari sezonda fiyatlar düşerse.

Bununla birlikte, yüksek üretim maliyetleri birçok üretim bölgesinde fiyatların yükselmesine neden olmaya devam ediyor ve tüketicilerin nihai satış fiyatlarını belirlemede önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

"Son üç yıldaki önemli artışları absorbe ettikten sonra, artık işleme maliyetlerimizde bir istikrara tanık oluyoruz,” Giampaolo Farchioni, sahibi ve yöneticisi Farchioni OliiSöyledim, Olive Oil Times.

"Bir diğer zorluk ise son 12 ayda sızma zeytinyağı tüketiminde yaygın görülen olumsuz eğilimdir ve bu durum perakende, [misafirperverlik], gıda hizmeti ve ihracatı etkilemektedir” diye ekledi.

Son iki yıldır zeytinyağı fiyatlarındaki artış tüketimi olumsuz etkiledi.

Tüketiciler kendi satın alma alışkanlıkları birkaç ülkede, genellikle daha küçük miktarlarda satın almayı veya hatta alternatiflere geçiş.

Avrupa'daki birçok yetiştirici ve endüstri gözlemcisi, etkileri iklim değişikliği Son iki sezondur yaşanan zeytinyağı sıkıntısını daha da artırdı.

"Puglia'daki zeytin miktarının çok düşük olması, aylardır yağmur yağmaması ve sulama yapılmayan tarım arazilerinin korkunç sonuçlar üreteceği için bu sezon da karmaşık bir sezon" dedi Apulian üreticisinin ortak sahibi Lucia Di Molfetta Di Molfetta Pantaleo. ​"Zeytin fiyatları hala çok yüksek, zeytinyağı fiyatları ise son bir haftada düşüşe geçti.”

"Bu sezon da hatırlayacağımız bir sezon olacak” diye ekledi. ​"İklim değişikliğinin bu şekilde etkileri devam ettikçe, buna benzer daha çok mevsim göreceğiz.”

Deoleo ve Filippo Berio, iklim değişikliğinin sektör için önemli bir zorluk olduğunu kabul ediyor.

"Guzmán, sektörün bu duruma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum sektör için varoluşsal bir tehdit olarak tanımlandı" dedi. ​"“Giderek daha da belirsizleşen bir gelecek.”