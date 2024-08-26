İlk Kez Kazananlar Dünya Yarışma Ödüllerinin Avantajlarını Anlatıyor

2024'ün Güney Yarımküre kısmı için kayıt olarak NYIOOC World Olive Oil Competition 1 Eylül'de kapanıyorst, ilk kez kazananlar, ilk ödüllerinin markaları üzerindeki etkisini yansıtıyor.

"Bu galibiyet, markamızı bize aşina olmayan müşterilere tanıtmamıza yardımcı oldu" dedi Laconia merkezli mağazanın sahibi Dimitrios Komninos Dimitri Zeytin Çiftlikleri.

"Artık sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, küresel olarak daha geniş bir erişime sahibiz" diye ekledi. ​"Özellikle ilk kez bir yarışmaya katıldığımız için ödül almaktan gerçekten onur duyuyoruz.”

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Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan 200 yıllık çiftliğin üreticileri Gümüş Ödül kazandı orta yoğunlukta filtresiz Koroneiki için. ​"Zeytinyağınızın nereden geldiğini bilmek önemlidir” dedi Komninos.

Ödül, Dimitri Olive Farms için zorlu bir sezonun ardından özellikle memnuniyet vericiydi. ​"Birçok çiftçi gibi biz de karşılaştık. personel sorunları ve kuraklık,” dedi Komninos.

İyonya Denizi'nin diğer tarafında üreticiler Olio Infiore ilk Dünya Yarışması ödülünü kutladılar, Altın Ödül kazanmak organik orta yoğunlukta Coratina için.

Şirketin sahibi Tommaso Fiore, Apulyalı üreticinin ödülü, ürününün pazarlanmasına yardımcı olmak için kullanmayı planladığını söyledi. sızma zeytinyağı önümüzdeki sezon öncesinde.

Olio Infiore'un ilk çıkışı NYIOOC Bu ödül, Tommaso Fiore'nin sızma zeytinyağını Kuzey Amerika'da pazarlamasına yardımcı olacak. (Fotoğraf: Olio Infiore)

"Bu tanınmanın, ürünlerimizin Kuzey Amerika pazarında tanınmasına olanak sağlayacak bir vitrin olmasını umuyoruz” dedi. ​"Yakın geleceğe dair hayalimizi temsil ediyor.”

"Fiore, "Müşterilerimize her zaman en iyisini sunmak için tutku ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ​"Ürünümüzü büyütmek ve daha da geliştirmek için her zaman yeni işbirliklerine ve fırsatlara açığız. Bu tanınmanın yeni bir şeyin sadece başlangıcı olmasını umuyoruz ve size minnettarız. NYIOOC izin verdiğin için.”

Fiore, pazarlama açısının yanı sıra, ödülün üretim için gereken sıkı çalışma ve özveriyi de doğruladığını söyledi. dünya standartlarında zeytinyağı ve gelecek yıl daha iyisini yapması için onu motive ediyor.

"Bu, markamız için daha iyisini yapma motivasyonu, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreticileri olarak itibarımızı güçlendiriyor" dedi. ​"Benim için bu çok özel çünkü büyüme için yeni yollar açıyor.”

Fiore, ödülün aynı zamanda İtalya'nın en büyük zeytinyağı üreten bölgesi olan Puglia'nın güney bölgesinin destinasyon olarak tanıtılmasına yardımcı olduğunu ekledi. kaliteli sızma zeytinyağı toplu zeytinyağı yerine.

"Fiore, "Zeytinlerimizin Coratina'dan başlayarak özelliklerinden yararlanarak, dünyadaki herkesle rekabet edebilecek yüksek kaliteli ürünleri hayata geçirebiliriz" dedi. ​"Bu bir yoluyla başarılabilir ​'geleneğin, yeniliğin ve becerilerin büyülü bir karışımı.”

Akdenizli üreticilerin yanı sıra Kanadalı ithalatçı Cibo Önceki 2024'te ilk kez ödüllendirildi NYIOOC, iki Altın Ödül kazanmak EVOO Previ ve EVOO Previ Bimbi markaları altında paketlenmiş orta yoğunlukta Mariolo ve Itrana için.

Sabrina Rea'nın ilk çıkışı NYIOOC ödül, kaliteyi sağlamak için aldığı maliyetli önlemleri haklı çıkarmaya yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Sabrina Rea)

"Ödüller, müşterilerimde yankı uyandırması açısından markamı etkiledi" dedi şirket sahibi Sabrina Rea. ​"Bu prestijli takdiri almak mutlak bir mutluluktu. Dünyanın en kaliteli petrolünü tanıtmaya yönelik yıllar süren özveriyi temsil ettiği için derinden minnettarım.”

"Bu onur, sürekli olarak yenilik yapma ve pozitif yaşlanmayı savunma konusundaki inancımı güçlendiriyor” diye ekledi. ​"Bu aynı zamanda Kuzey Amerikalılara bu olağanüstü doğal ürün aracılığıyla sağlıklarını iyileştirme fırsatları sunma konusundaki kararlılığımı da güçlendiriyor."

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Rea, İtalya'nın zorlu hava koşulları nedeniyle 2023/24 hasatmarkasının yağlarını tedarik etmeye ekstra dikkat etmesi gerekiyordu. ​"Özel markalı sızma zeytinyağının ithalatçısı olarak, tarif ettiğiniz şeyi teslim ettiğinizden emin olmalısınız” dedi.

"Rea, zeytinyağı üreten her bölgenin kendine özgü nimetleri olduğunu ekledi. ​"Aşırı acılık olmadan sağlamlığın mükemmel dengesini sağlayan olağanüstü yüksek fenolik zeytinyağı üretmek bir başyapıt yaratmaya benzer. Cibo Previ bu başyapıttır ve onu dünyaya sunmaktan onur duyuyorum çünkü güçlü bir topluluk, sağlıklı bir toplulukla başlar."

O inanıyor NYIOOC Ödül, sızma zeytinyağının kalitesinin duyurulmasına yardımcı olacak ve İtalya'dan Kanada'ya taşınırken kalitesini sağlamak için aldığı aşırı önlemleri haklı çıkaracak.

Dünyanın diğer ucunda, Japonya'nın sahibi Hasat Çiftliği Frantoio, Leccino, Pendolino ve Taggiasca zeytinlerinden oluşan orta yoğunlukta bir karışım olan Virgin Valley markası için Altın Ödül olan ilk Dünya Yarışması ödülünü kutladı.

Yoshinori Shikamoto, Dünya Yarışması ödüllerinin yüksek kaliteli Japon zeytinyağı hakkındaki sözün yayılmasına yardımcı olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Hasat Çiftliği)

Sahibi Yoshinori Shikamoto, ödül almanın şirketin sızma zeytinyağının yüksek kalitesini tanıtmasına olanak sağladığını söyledi. Galibiyet aynı zamanda Japon sızma zeytinyağının kalitesinin de arttığını gösteriyor.

Harvest Farm, ödülü üretiminin üçüncü yılında kazandı. Yarışmaya ilk kez katılan Shikamoto, ilham aldığını söyledi ​"Böyle onurlu bir ödül almak için.”

"Ormana dönüşen terkedilmiş tarım arazilerini yeniden zeytinlik haline getirdik” dedi. ​"Birkaç yıl içinde araziyi genişlettik ve zeytin yetiştirmeye başladık, bu da sızma zeytinyağı üretmemize olanak sağladı.

"Becerilerimi geliştirmeye devam etmek ve iyi sızma zeytinyağı yapmak için çok çalışmak istiyorum" diye ekledi. ​"Bu ödülü daha çok çalışmaya teşvik olarak kullanacağım.”