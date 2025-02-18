Küresel Organik Tarım Arazileri İstikrarlı Büyümeye Devam Ediyor

Son verilere göre, 2023 yılında dünya genelinde organik tarım alanları yüzde 2.6 artarak 2.5 milyon hektara ulaştı ve küresel organik tarım alanı yaklaşık 99 milyon hektara ulaştı.

Organik Tarım Dünyası 2025 raporuOrganik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL) ve IFOAM Organics International tarafından yayınlanan rapora göre, 2.1 yılında organik tarım arazilerinin dünya genelindeki tüm tarım arazilerinin yüzde 2023'ini oluşturacağı belirtiliyor.

Zeytinyağı üreten ülkeler arasında büyümeye İspanya öncülük etti; organik tarım arazileri yaklaşık yüzde 12 oranında, yani 300,000 bin hektardan fazla genişledi.

Ayrıca bakınız: Üçte biri World Olive Oil Competition İlk Kez Organik Girişler

Bu, İspanya'yı organik tarımın en çok yayıldığı ülkeler arasına soktu; Uruguay'ı (%30) ve Çin'i (%18) geride bıraktı.

İtalya'da, organik tarım büyüdü Ülke tarım arazilerinin yüzde 4.5'i organik tarım arazilerinden oluşuyor ve bu oran ülke tarım arazilerinin yüzde 20'sine yaklaşıyor.

Zeytin, kahve, kakao ve fındık gibi kalıcı ürünler, küresel organik tarım arazilerinin yüzde 6.8'ini oluşturuyor.

Raporda, 825,000 yılında dünya genelinde organik zeytin yetiştiriciliğinin 2023 bin hektarı aştığı belirtiliyor.

Son 200,000 yılda organik zeytin yetiştiriciliği yaklaşık 32 bin hektar büyüyerek yüzde - artış kaydetti.

Ancak raporda, 3.1 yılında 2023'ye kıyasla yüzde 2022'lik bir düşüş yaşandığı, 26,572 bin - hektar zeytin çiftliğinin organik tarımı terk ettiği belirtiliyor.

Bu eğilim, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki çok sayıda üründe gözlemlendi. Ortak Tarım Politikası (CAP) organik çiftçilere her zamankinden daha fazla fon ve fırsat sunuyor.

İtalyan organik derneği FederBio'ya göre, AB'deki düşüşün nedeni hem çiftlikleri hem de ulusal kurumları etkileyen artan bürokratik yük olabilir.

"FederBio, "Birçok şirket artık teşvik mekanizmasını yakalanacak bir fırsat olarak görmüyor, bunun yerine yeni çevre politikasının bağlayıcı gerekliliklerine eklenen sıkı bir gönüllü taahhütler ağı olarak görüyor" dedi.

Dernek, Avrupa çiftçilerinin yaygın protestolar 2024'e gelindiğinde AB'nin çevre ve tarım politikalarına ilişkin algının değişmesi de dahil olmak üzere birden fazla faktörden kaynaklandı.

"Dernek, "Birçok çiftçi bu stratejiyi düşmanca olarak algılamaya başladı, bunun kendilerini toprak ve çevrenin koruyucuları olarak rollerini tanımak yerine yargılanmaya ittiğini düşünüyorlar" dedi.

"FederBio, "AB, çevresel sürdürülebilirlik standartlarını, belirli düzenlemelerin uygulanabilirliğini ve çevresel hırs ile üretken gerçeklikler arasındaki dengeyi yeterince dikkate almadan yükseltmekle suçlanıyor" diye ekledi.

Protestolar Brüksel'i Ortak Tarım Politikası'nın bazı maddelerini gözden geçirmeye yöneltti, ancak bunların organik tarım üzerindeki etkilerini belirlemek için henüz çok erken.

FIBL/IFOAM'a göre, İspanya 292,868 bin 215,791 hektarla organik zeytin tarımında dünya lideri olmaya devam ederken, onu İtalya (153,233 bin - hektar) ve Tunus (- bin - hektar) takip ediyor.

Küresel organik ürün satışlarının 136.4 yılında 2023 milyar avroya ulaşması dikkat çekici olup, bu rakam 15.1 yılındaki 2000 milyar avrodan önemli bir artışa işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, organik için en büyük pazar ürünler, toplam satışları 59 milyar avro. AB, 46.5 milyar avro ile ikinci sırada.

Raporda, 188 ülkede organik tarım yapıldığı belirtilirken, bunlardan sadece 75'inde organik tarımın belirli düzenlemelerle tam olarak uygulandığı ortaya konuldu.

AB'de organik tarım artık tüm ekili arazilerin yüzde 11'ini kapsıyor ve toplam 19.5 milyon hektar. AB'nin Yeşil Mutabakat ve Çiftlikten Çatala stratejisi bunu 25'a kadar yüzde 2030'e çıkarmayı hedefliyor.

Avustralya, 53 milyon hektarlık alanıyla organik tarıma ayrılan alanda dünya liderliğini korurken, 53.2 milyon hektarlık alanıyla Okyanusya, tüm organik tarım arazilerinin yüzde 54'ünü oluşturuyor.

Kuzey Amerika'da organik tarım arazileri 3.3 milyon hektarı kaplıyor ve bu toplam tarım arazilerinin yüzde 3.4'ünü oluşturuyor.