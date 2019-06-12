Yunan Ödül Kazananlar Zaten Tekrarlamak İstiyor

New York'un Doğu Köyünde hatırlanması gereken bir akşamdı. 2019 sonuçları NYIOOC geçen ay açıklandı.

Basın toplantısı, herkesin izlemesi için canlı yayınlandı ve binlerce insanın dikkatini çekti. Zeytinyağı dünyasının hemen her köşesinden gelen 900 katılımcılarından, 109 üreticileri Yunanistan en iyi sızma zeytinyağlarını sergiledi ve toplamda 35 Gold ve 18 Silver ödüllerini kazandı.

Bu, bize sunulan birçok engeli aşmak için kaliteye ve kalıpların dışında düşünmeye olan tutkulu bağlılığımızın devreye girmesi gereken bir yıldı. - Diamantis ve Dino Pierrakos, Laconiko'nun sahipleri

Bir zor hasat mevsimi, yapımcılar ödüllerini söyledi sıkı çalışmalarını doğruladı ve şartlar ne olursa olsun, kaliteli zeytinyağı üretme taahhüdü.

Ancak, Yunanlı üreticiler, 55 ödüllerini aldıklarında, muhtemelen bu sezonun olumsuz koşullarını ve küçük verimini yansıtan, geçen yıla göre daha az ödül kazandılar.

Ayrıca bakınız: NYIOOC 2019 Özel Kapsam

Papadopoulos Zeytinyağı Fabrikası, Eski Olympia yakınlarında, üç ödülle eve döndüler ve bir Altın Ödül aldı. Mitoz Olympia PGI Organik orta harman ve iki Gümüş Ödüller Mediterre Alea Organik ve Mitoksi Omfalyum hassas bir Olympia çeşidinden yapılmıştır.

"Eğitim yoluyla bilgimiz, meyveye olan sevgimiz ve yeni tatlar ve zengin aromalar üretme tutkumuz, her yıl yüksek kaliteli zeytinyağı çıkarmak için çok uğraşmanın üç ana nedenidir. ”Eva Papadopoulos Olive Oil Times.

"Dürüst olmak gerekirse, NYIOOC dünyadaki en iyi zeytinyağına madalya verilmesi konusunda en yüksek dürüstlük ve profesyonellik standartlarını bir araya getiren dünyadaki en iyi zeytinyağı yarışmasıdır ”dedi.

Şirket ayrıca, ilave bakirelerinin organoleptik özelliklerini artıran Kolireiki, Menoutiana ve Mpotsikoelia gibi Koroneiki dışındaki çeşitlerden zeytinyağı çeşitlendirmeye ve üretmeye cesaret etti.

Papadopulos ayrıca sezonun zor olduğunu ve hassas ekimin ve ​"dikkatli ve temkinli ”üretim yöntemi, yarışmada başarılı olmalarını sağlamıştır.

Önümüzdeki yıldan itibaren ürünlerinin İsviçre organik Akdeniz ürünleri şirketi olan Mediterre markası altında satışa sunulacağını söyledi.

laconikoGüney Yunanistan’dan geleneğe yakalandı ve bu yıl orta dereceli Koroneiki’den yapılan bakire için bir Altın Ödül daha aldı. Diamantis ve Dino Pierrakossahipler, kazandıklarını açıklamada heveslilerdi Olive Oil Times.

"Sunulan hakimlerin maruz kalması, yüksek standartları ve kalitesi nedeniyle zeytinyağı dünyasındaki Oscar'lardır ”dedi.

Bunun, arka arkaya bir ödül aldıklarını ve ödül kazandıklarını takip eden altıncı yıl olduğunu belirtmişlerdir. NYIOOC World Olive Oil Competition, ama onlar da zorlu bir sezon geçirdiler ve gerçekten yüksek standartlarda bir sızma zeytinyağı sunabilmek için üstesinden gelmeleri gereken birçok engel vardı.

"Bu, kaliteye ve kutunun dışında düşünmeye olan tutkulu bağlılığımızın, sadece tek bir partide kaliteli bir zeytinyağı yapmak değil, kaliteli bir yağ yapmak için bize sunulan birçok engeli aşmak için devreye girmesi gereken bir yıldı. genel üretimimiz ”dediler.

Mer Des Oliviers De DelphesOrta Yunanistan'dan, hassas bir Amfissis çeşidinden yapılan sızma zeytinyağı ile Altın Ödül kazandı.

"Zeytinyağımız, Amfissis çeşidinin zeytinlerinden yapılan Delphi bölgesinden gelmektedir. Baharatsız yumuşak tadı olan güçlü, meyvemsi bir aroması ve Delphi topraklarından dolayı özel bir ağızda kalan tadı vardır ”dediler. Olive Oil Times.

Liokareas için Michael Dudek (Oilio LLC)

"Bölgemizdeki monovarietal zeytinyağını ilk tanıtan biz olduk. Arzumuz Delphi'den gelen zeytinyağını kaliteli zeytinyağları dünya haritasına yerleştirmektir ”diye ekledi.

Onlar da hakkında söylenecek bir şey vardı NYIOOC ve ödüllerinin önemi.

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"En son katıldığımızda NYIOOC Gümüş Ödülünü kazandığımızda 2017 yılında geri döndük ”dedi. ​"Şimdi aldığımız Altın Ödül bizi çok mutlu etti, çünkü zeytinyağımızın potansiyelini biliyoruz. ”

"Yaygın olarak bilinir ki NYIOOC dünyanın en iyisi ve bu anlamda ödülümüz çok değerli ve takdir ediliyor ”dedi. ​"Üzerinde olmak En İyi Zeytinyağları portal, zeytinyağımızın uluslararası pazarlarda sürekli tanıtımı ve prestijini artırmasıdır. "

Başka bir şirket, OILIO Kalamata'nın güneyinden gelenler için Altın Ödül aldı. Liokareas Vahşi Natürel sızma zeytinyağı, Koroneiki çeşidinden yabani zeytin ve zeytinlerden yapılan yağların karışımı.

"Şirketimizle ilgili ilginç ve diğerlerinden farklı olan, inanılmaz derecede güçlü kararlılığımız ve yüksek kaliteli zeytinyağı üretmeye odaklanmamızın hiç bitmediğidir ”dedi.

Ayrıca, bu mevsimin güvencesiz olduğunu ve zeytinyağını en yüksek kalitede elde etmek için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu kabul etti.

"Bu yıl, Yunanistan da dahil olmak üzere birçok ülke için zor bir yıldı ”dedi. ​"Yunanistan'ın güneyinde ve daha özel olarak Messinia ve Laconia'da önce Ağustos'ta ve ardından Ekim ve Kasım'da seyahat ettiğimde gördüklerim karşısında şok oldum. "

"Ama aynı zamanda bulunduğumuz Yunanistan'ın bu bölgesi için de büyük bir gurur duydum ”dedi. ​"Zor zamanlarda ekonomik olarak bu kadar çetin mücadele veren bir bölgeyi görmek, tanındığımız bu harika ürünün üretiminden vazgeçmemek. ”

Sonra devam etti, ​"the NYIOOC dünyanın en büyük rekabeti. Ödül kazanmak için en zorlu yarışmalardan biri olabilir. Bizim için en prestijlidir. ”

Yunanistan'dan kazananlar hakkındaki yorumlar ve duygular içeri girmeye devam etti.

İçin Olympia YeşiliKoroneiki zeytinlerinden yaptıkları natürel bakireleri ile Altın Ödül kazanan, memnuniyet muazzamdı.

"Bu büyük bir onur ve ödülle son derece gurur duyuyoruz ”dedi. Satış destek müdürü Tammy Karambelas. ​"Yüksek teknolojili makineleri ve uyguladığımız yenilikçi çözümleri ile modern değirmenimiz bizi kaliteli zeytinyağı sektöründe öncü yapmıştır. Ödül, ağaçtan rafa kadar tüm üretim sürecine dikkatimizin doğru yolda olduğunu kanıtlıyor. ”

Yunan Tarım İşletmeleriLesvos'tan, Kolovi zeytinlerinden yapılan sızma zeytinyağı için Altın Ödül aldı ve şimdi organik sızma için Gümüş Ödül kazanarak kupa davalarını genişletti.

"ACAIA ve ACAIA organik markalarımızın bu ünlü yarışmada bir kez daha ayırt edilmelerinden dolayı çok heyecanlıyız, ”diyor genel müdür Ellie Tragakes. ​"Her yıl en yüksek kalitede zeytinyağı oluşturmak için çok çalışıyoruz ve bu beşinci yıl. NYIOOC Zeytinyağımızın dünyanın en iyileri arasında olduğunu kabul ediyor. ”

"Ege'deki ana adamız Lesvos'u da tanıyabilmemiz için en yüksek kalitede zeytinyağı üretmek için çok çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.

Eftychios Androulakis pamako Tsounati çeşidinden yapılan monovarietal Mountain Bio'ları için Altın Ödüllerinden bahsetti.

"Son dört yılda, sürekli deneylerle mükemmel zeytinyağı yapmayı başardık ”dedi. ​"Başkasından zeytin almıyoruz ve diğer üreticileri sıraya koymuyoruz. Bu nedenle, her yıl harika bir organik sızma zeytinyağı üretmek son derece zor. "

"Her sezonun nasıl biteceğini deneyerek ve yakından izleyerek bir sonraki adımlarımızı seçiyoruz ve her zaman en kötü senaryoya hazırlanıyoruz ”diye ekledi. ​"Şimdi bile, gelecek sezon deneylerine ve daha iyi bir zeytinyağı yapmanın yeni yollarına hazırlanıyoruz. "