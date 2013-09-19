Yunan Polisi, Gunpoint'de Çalınan Zeytin Yağı Soruşturdu

Yunan polisi, geçtiğimiz birkaç hafta içinde meydana gelen üç zeytinyağı soygunu olayını soruşturuyor, ikisi de zeytinyağının tabancada çalınmasını içeriyordu.

Selanik'te silahlı

Bir olay, bir teslimat görevlisinin büyük bir zeytinyağı teslimatı yapmak için Selanik'te açıklanmayan bir yere gitmesinden sonra meydana geldi. Yunan gazetesine göre DefenceNetTeslimatçı sahaya ulaştığında, dört adam onu ​​zeytinyağı ve bazı diğer gıda ürünlerini silah zoruyla teslim etmeye zorladı. Çalınan malların toplam değerinin 4,000 avroya mal olduğu bildirildi.

Zeytinyağı içeren ikinci silahlı soygun, zeytinyağının depolandığı EKO spor arenasında gerçekleşti. Çeşitli haber kaynakları, gün ışığında altı silahlı adamın zeytinyağı şişeleriyle dolu toplam 50 sandığı çaldığını iddia etti. Görgü tanıkları daha sonra polise silahlı kişilerin kutuları plakasız işaretsiz bir minibüse yüklediklerini söylediler.

Patras soygun

Batı Mora'nın Patras kentinde polis, Saraveli banliyösündeki yaşlı bir sakinin depolama alanından hırsızların büyük, ağır zeytinyağı tanklarını çaldıkları üçüncü bir zeytinyağı soygunu soruşturuyor. Yerel bir habere göre, yaşlı kadın polise bir Cumartesi gecesi evini kısa bir süreliğine terk ettiğini ancak deposunda kırılmış olduğunu bulmak için geri döndüğünü söyledi. Hırsızlar zeytinyağı dolu birkaç büyük ve ağır tank ve birkaç alet almayı başardı. Hırsızlar ana eve girmedi.

Göre En İyi 7 Patra makale, ​"Bugün toplumumuzda var olan yoksulluğun bir örneği. ”

Son zeytinyağı soygunları, zeytinyağından kaynaklanan diğer suçların haberlerini takip ediyor. gerçekleşti Yaz mevsiminde hem Selanik hem de Atina’da. Yunan polisi iki ayrı zeytinyağı sahtekarlığı halkasıyla ilgili olarak her iki şehirde de birçok tutuklama yapmıştı.