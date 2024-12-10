İtalyan Çiftçiler Gazze Yardımına 20 Ton Gıda Bağışladı

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Gazze halkına destek olmak amacıyla başlattığı Gazze İçin Gıda programına İtalyan çiftçiler katıldı.

Bakanlığımız öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliğiyle, Filistin topraklarına gıda ulaştırmak ve gıda güvenliğini iyileştirmek amacıyla Mart ayında Gazze İçin Gıda girişimi başlatıldı.

WFP, Gazze'ye ve Gazze içinde malzeme taşımada büyük erişim zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor ve bu nedenle erzak dağıtımını azaltıp sıcak yemek ve fırınlara öncelik vermek zorunda kalıyor. - Emanuela Cutelli, iletişim, WFP İtalya

Confagricoltura ve Coldiretti'deki İtalyan çiftçiler tarafından bağışlanan yirmi ton tarımsal gıda ürünü ve Kızıl Haç tarafından sağlanan 20 ton tıbbi ekipman 25 Kasım'da gönderildi.th Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yönetimindeki Brindisi, Puglia'daki insani yardım deposundan Ürdün'ün başkenti Amman'a ve ardından karayoluyla Gazze'ye nakledilecek.

İnsani yardım, Ürdün Haşimi Yardım Örgütü'ne emanet edildi ve örgütün Gazze'ye girişi de bu kuruluş tarafından gerçekleştirildi.

"Girişimi destekleyen Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Çatışmanın başlangıcından bu yana İtalya, Gazze halkına insani yardım sağlamada ön saflarda yer aldı, yardım malzemeleri ulaştırdı ve küçükler ve aileleri de dahil olmak üzere tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilere bakım sağladı" dedi. ​"Gazze İçin Gıda programı, gıda yardımına erişimi kolaylaştırmayı, gıda güvenliğini sağlamayı ve halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor.”

İtalya'nın Gazze'ye Gıda Yardımı insani yardımını ulaştırmak için WFP'ye bağışladığı on beş kamyondan biri. (Fotoğraf: Dünya Gıda Programı)

Temmuz ayında, Confagricoltura ve Coldiretti'deki İtalyan çiftçiler, Kızılhaç tarafından sağlanan hijyen kitleri, tıbbi ekipman ve çadırlarla birlikte 45 ton tarımsal gıda ürünü göndererek ve dağıtarak girişime katkıda bulunmuştu.

İtalya, yardım dağıtımında kullanılacak 15 kamyonu WFP'ye bağışladı. Tajani ve WFP'nin yardımcı yöneticisi Rania Dagash, 25 Ekim'de bir teslimat törenine katıldıth Liguria'daki Cenova Limanı'nda.

İtalya ayrıca Gazze'de dağıtılacak gıda maddelerinin satın alınması için WFP'ye 12 milyon avro katkıda bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgaline başlamasından bu yana Gazze'de 44,500 bin -'den fazla kişi öldürüldü.

Nüfusun yaklaşık %1.9'ına denk gelen 90 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve aşırı açlıkla karşı karşıya, nüfusun %70'i ise Mahsuller yok edildi, geçim kaynakları yok edildi ve hem ticari hem de insani yardım hatları ciddi şekilde kısıtlandı.

İsrail'in işgali, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve 1,180 İsrailli ve yabancının öldürüldüğü, 3,400 kişinin yaralandığı ve 251 kişinin yakalanıp Gazze'ye geri getirildiği saldırıya yanıt olarak gerçekleşti.

Son gıda güvenliği raporuna göre değerlendirme, Dünya Gıda Programı rapor Çatışmalar durdurulmazsa ve halka daha fazla insani yardım ulaştırılmazsa, bu kış Gazze'de kıtlık riski devam edecek.

"Gazze gibi ihtiyaçların çok büyük olduğu ve çevrenin giderek daha zorlu hale geldiği karmaşık bir bağlamda, WFP, Gazze'ye ve Gazze içinde malzeme taşımak için muazzam erişim zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor ve erzakları azaltmak ve sıcak yemeklere ve fırınlara öncelik vermek zorunda kalıyor" dedi İtalya'daki WFP'de iletişimden sorumlu Emanuela Cutelli. Olive Oil Times.

"Ancak un ve yakıt eksikliğinden fırınlar bile kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor” diye ekledi. ​"WFP ve ortakları, temel ihtiyaç maddelerine acil ihtiyaç duyan nüfusa yardım ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.”

"Cutelli, sözlerini şöyle tamamladı: “İtalyan insani yardım girişimi olan Food For Gazze, halkın ihtiyaçlarına yönelik insani bir yanıtın değerli bir aracı ve somut bir göstergesidir.” ​"Bakanlığın girişimi ve WFP'yi umutsuz bir nüfusa yiyecek ve umut ulaştırmada destekleyen çeşitli İtalyan kamu ve özel aktörlerine minnettarız."