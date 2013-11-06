İtalya Zeytin Ağacı Killer İçeren Yardım İstiyor



Avrupa Parlamentosu Üyesi Paolo De Castro

Acil AB fonlarının, İtalya'da zeytin ağaçlarını öldüren bir bitki hastalığının yayılmasını sınırlamaya yardımcı olacağı söyleniyor.

Ve İtalyan hükümeti, Xylella fastidiosa bakterisinden kaynaklandığına inanılan salgında bir görev gücü kurduğunu söylüyor.

İtalyan Avrupa Parlamentosu Üyeleri (MEP'ler) Paolo De Castro (S&D) ve Sergio Paolo Francesco Silvestris'e (PPE) göre, Puglia'nın Salento bölgesindeki yaklaşık 8,000 hektar zeytinlik etkilenmiş durumda ve yaklaşık 600,000 zeytin ağacının olması gerekecek yerlebir edilmiş.

Hastalık böcek tarafından yayıldı

İçinde yazılı soru Avrupa Komisyonu'nun sınırlandırma önlemleri hakkında yaptığı açıklamada, De Castro, bakterinin yaprakların kurumasına ve ahşabın kararmasına neden olarak enfekte olan ağacı öldürdüğünü söyledi.

Hastalık ​"çok hızlı bir şekilde yayılıyor, zeytin üretiminin temel tarımsal faaliyet olduğu ve asırlık zeytin ağaçlarının peyzaj ve doğal mirasın değerli bir bölümünü oluşturduğu tüm bölgeye ekonomik ve çevresel bir tehdit oluşturuyor. ”

"Yetkili, yaprak düşürücü (Cicadellidae) tarafından taşındığına inanılan hastalığın henüz daha ileride ilerlemediğini ve Avrupa'nın geri kalanındaki zeytin ağaçlarının daha az etkileneceğini söyledi.

Komisyonun hangi finansal ve diğer önlemleri almayı planladığını sordu. ​"hastalığın hızlı yayılmasını içerir. ”

"Avrupalı ​​zeytin yetiştiricileri için ciddi tehdit ”

Silvestris, Avrupa'da uzmanların düşündüğü bitki patojeninin ilk görünümü olduğunu söyledi. ​"hastalığın yayılma hızı göz önüne alındığında, Avrupalı ​​zeytin yetiştiricileri için ciddi bir tehdit. ”

Puglia bölge yetkilileri ve üretici örgütlerinin koordinasyonunda, Salento bölgesindeki Gelibolu ve Ugento arasındaki alanda hastalık tarafından kurutulan parçaları çıkarmak için zeytin ağaçlarının büyük ölçekli budaması yapıldığını söyledi.

Diğer önlemlerin yanı sıra, acil bir bilimsel araştırma ve bitki sağlığı önlemleri programı ve bakteriler ve parazitler hakkındaki bilgileri merkezileştirmek için bir Avrupa mahsul patojen genomu veritabanı için para çağrısında bulundu.



Xylella fastidiosa (Fotoğraf: Georgia Üniversitesi)

As Geçen hafta raporİtalyan milletvekili Raffaele Baldassarre (PPE) da acil yardım çağrısında bulundu.

Zeytinyağı ___ 'dan Puglia ​"mükemmel kalite"

Olive Oil Times İtalyan Basınında Avrupa Sağlık ve Tüketici İşleri Komiseri Tonio Borg'un acil yardım sözü verdiğini bildiren raporları henüz doğrulayamadı.

İtalyan basını ayrıca, İtalya Tarım Bakanı Nunzia De Girolamo'nun, Kaliforniya Üniversitesi'nden iki uzmanın gelişiyle desteklenecek bir hastalıkla ilgili bir görev gücü sözü verdiğini söyledi.

Xylella fastidiosa'nın neden olduğu Pierce hastalığı, 1892'te Kaliforniya'daki Newton B. Pierce tarafından bulundu.

De Girolamo, bir basın açıklamasında, hastalığın zeytin meyvesini etkilemediğini ve Puglia'dan gelen zeytinyağının, ​"mükemmel kalite ”ve insanlar için en sağlıklı yiyeceklerden biridir.

Panik, karışıklık, karamsarlık

Salgın, zeytin yetiştiricileri arasında hastalığın gerçek nedenleri ve neden son aylarda hızla yayıldığına dair bazı panik ve karışıklıklara neden oldu.

Aynı zamanda bazı üreticiler arasında karamsarlığa neden oluyor, örneğin bir forumda bir çiftçinin söylediği gibi kulağa ​"önümüzdeki beş yıl içinde "Salento'nun zeytin ağaçlarının çöküşünü göreceğiz."

Yine de ekliyorum ​"Yıllardır pek çok zeytinlik ihmal edilmiş durumda. " ​"Salento devlerinin birçoğunun önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını bilmek için yüreğimizi kırın… Toprağımı zeytin ağaçları olmadan hayal edemiyorum ”dedi.