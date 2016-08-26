Jaén, 'Zeytinler Denizi' için UNESCO Nod'u İstiyor

İnternet sitesine göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ​"insanlık için olağanüstü bir değer olarak kabul edilen dünyadaki kültürel ve doğal mirasın tanımlanmasını, korunmasını ve korunmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. ”

İspanya, en çok tanınan ülkelerin İtalya ve Çin'inden sonra listede üçüncü olan 45 UNESCO sitelerine sahip. Endülüs'te yedi bölge bulunmaktadır: Doñana Milli Parkı; Sevilla'daki Katedral, Alcázar ve Archivos de Indias; Gorham Mağara Kompleksi; Antequera Dolmen Sitesi; Alhambra, Generalife ve Albyzin; Cordoba Tarihi Merkezi ve; Énbeda ve Baeza, Jaén'deki Rönesans Anıtsal Toplulukları.

İspanya aynı zamanda UNESCO tarafından listelenen yedi ülke arasındaydı. Akdeniz diyeti, olarak tanınan İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası.

Endülüs'ten ve daha özel olarak Jaén eyaletinden geçen herhangi bir gezgin, milyonlarca zeytin ağacı ile noktalı muhteşem manzarasını size söyleyebilir. Görünüşte sonsuz olan varoluşları Mar de Olivos veya ​"Zeytin Denizi. ”

Bir yıldır Jaén eyalet hükümeti, benzersiz Endülüs arazisinin Dünya Mirası Alanı olarak tanınmasının peşinde liderdir.

Nisan ayında Baeza'daki Uluslararası Endülüs Üniversitesi'nde (UNIA) bir seminer düzenlendi. Etkinlik, zeytin bahçelerinin çevresel, antropolojik, ekonomik ve fiziksel değerlerini ve fikrin UNESCO'ya en iyi şekilde nasıl sunulacağını tartışmak için uzmanları ve uzmanları bir araya getirdi.

Üniversite, toplumu zeytin ağaçlarının kültürel değeri konusunda ele almak ve hazırlamak için bir yaz kursu sundu.

Jaén hükümeti, Endülüs Bölgesel Hükümeti, Jaén Üniversitesi, kooperatifler, Endülüs Organik Tarım Derneği (CAAE), Kırsal Kalkınma Grupları Birliği (ARA), Guillén Vakfı ve , İspanya Zeytin Belediyeleri Birliği (AEMO).

Komisyon, Dünya Mirası Alanı olarak listelenmenin kolay bir iş olmayacağının farkındadır. Ancak Zeytin Denizi'nin çevresel, geleneksel, kültürel ve ekonomik değerine büyük önem veriyorlar. Özerk toplulukta tahmini 180 milyon zeytin ağacı var. Endülüs'ün sekiz ilinin tümü zeytin yetiştirmesine rağmen, Jaén, dünyaya zeytinyağının yüzde 22'sini tedarik eden en büyük üreticidir.

Komisyon ayrıca Endülüs'ün birincil ekonomik faaliyeti olarak mahsule bağlı olan 300'den fazla belediyeye, 170,000 çiftliğe ve ağaçla dikilmiş kırsalının bir buçuk milyon hektarına (370,658,072 dönüm) sahip olduğunu iddia ediyor.

Teknik komisyon, projeyi 2017 yılına kadar Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı'na sunmayı hedefliyor. Bakanlık daha sonra UNESCO'ya bir teklif sunmaya değer olup olmadığına karar verecek. Seçildiği takdirde, 2019'da nihai kararı vermek UNESCO'nun elinde olacak.

