Zeytinyağının Mafya Kontrolü '60 Tutanağı' Raporu

CBS News dergisi ​'60 Minutes bir bölüm yayınladı İtalyan tarımında mafya katılımı bu gece, milyonlarca izleyiciyi zeytinyağı ticaretinin karanlık yeraltı dünyasına tanıtmak ve yeni bir şüphe uyandırmak ​"İtalya'da üretilmiştir ”markası.

"İyi zeytinyağı, şarap ve peynirden oluşan mafya kopyaları İtalya'da bir gıda suçu patlamasına neden oldu ”diyor CBS News muhabiri Bill Whitaker.



Herhangi bir durumda zeytinyağıyla, belirli bir şişede tam olarak kaç damla üzerinde Mafya kanı bulunduğunu söylemek çok zordur. - Tom Mueller

60 eğitimli tadımcıdan oluşan ekibi sahte zeytinyağlarını tespit edebilen İtalyan araştırmacı Sergio Tirro ile yapılan sohbete ek olarak ​"ilk yudumda, ”raporunda, yazarın yazarı Tom Mueller Ekstra Bekaret maruz bırakmak.



​"Birçok durumda, sızma zeytinyağı ile harmanlanmış düşük dereceli zeytinyağı alıyorsunuz… bazen koku giderilmiş yağ alıyorsunuz, ”dedi Mueller. ​"Onu biraz renk, biraz tat verecek karaktere sahip bir yağla karıştırıyorlar… ve bunu sızma olarak satıyorlar. Yasadışı - her zaman oluyor. "

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Denver Broncos'un San Diego Chargers'ı yakın bir sezon sonu futbol maçında yenmesini izleyen tahmini 12 milyon izleyiciden önce Tirro, sahteciliğin ne kadar kolay olduğunu gösterdi. sızma zeytinyağı.

Resim: 60 Dakika / CBS Haberleri

Bir şişe renksiz, kokusuz ayçiçek yağı alarak birkaç damla klorofil ekledi. ​"Zeytinyağının rengi olur ”dedi. Bu kadar basit.

Sicilyalı zeytinyağı üreticisi Nicola Clemenza, bölgede mafya kontrolüne karşı 200 çiftçi ayaklanmasına öncülük ediyor.

"Konsorsiyuma başladığım gün arabamı yaktılar, evimin bir bölümünü yaktılar ve ben karım ve kızımla birlikte içerideydim ”dedi Clemenza.

Mueller, mafya kontrolünün İtalya'daki gıda arzını kapladığını ve zeytinyağı üzerindeki etkisini en kibar terimlerle açıkladı: ​"Herhangi bir durumda zeytinyağıyla, belirli bir şişede tam olarak kaç damla üzerinde Mafya kanı bulunduğunu söylemek çok zor. "

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Whitaker, zeytinyağının ne kadarını etiketlediğini sorduğunda ​"Ekstra bakire ”, Amerikalılara ulaşan gerçekten çok bakire değil, diye cevap verdi Mueller, ​"% 75 ila% 80 kolayca. ”

CBS News, isimsiz bir Amerikan süpermarkette bulunan 3 şişe zeytinyağını Tirro'nun tadım paneline gönderdi: Sadece birinin sızma olduğu bulundu.

"Birini şöyle tarif ettiler: lampante - en düşük kalitede zeytinyağı. Bu marka Amerika'nın en çok satan markalarından biri oluyor ”dedi Whitaker.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan marka, yüksek profilli bir konu olan Bertolli'dir. dolandırıcılık soruşturması ve çoklu sınıf davaları.



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