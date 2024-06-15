Mayıs, Heat'te rekor kıran bir yılı daha işaretledi

Bir yeni rapor Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden Mayıs 2024'ün şimdiye kadarki en sıcak Mayıs ayı olduğunu tespit eden Birleşmiş Milletler genel sekreteri António Guterres, fosil yakıt reklamlarının küresel olarak yasaklanması çağrısında bulundu.

"Her ülkeyi fosil yakıt şirketlerinin reklamlarını yasaklamaya çağırıyorum” dedi Guterres, New York Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde yaptığı konuşmada. ​"Haber medyasını ve teknoloji şirketlerini fosil yakıt reklamları yapmayı bırakmaya çağırıyorum.”

" Otoyoldan iklim cehennemine giden bir çıkış rampasına ihtiyacımız var. 1.5 derece mücadelesi 2020'lerde kazanılacak ya da kaybedilecek. - António Guterres, BM genel sekreteri

Copernicus raporuna göre Mayıs 2024, tarihteki en sıcak Mayıs ayıydı ve aynı zamanda şimdiye kadarki en sıcak ayların 12 ardışık ayına (Haziran 2023'ten Mayıs 2024'e) işaret ediyordu.

"Geçtiğimiz yıl takvimin her dönüşü sıcaklığı artırdı" dedi Guterres.

Ayrıca bakınız: Ağaçlar Daha Sıcak ve Daha Kuru Bir Dünyada Karbonu Tutma Konusunda Daha Az Etkili

"İklim değişikliği sıradan insanların ve savunmasız ülke ve toplulukların ödediği tüm gizli vergilerin anasıdır” diye ekledi. “ Bu arada, iklim kaosunun mafya babaları, yani fosil yakıt endüstrisi, rekor kârlar elde ediyor ve vergi mükelleflerinin finanse ettiği trilyonlarca dolarlık sübvansiyonlarla ziyafet çekiyor.”

Guterres, fosil yakıt şirketlerine küresel vergi getirilmesi önerisini yineledi ​'Beklenmedik karlar, aynı zamanda dünyadaki finans kurumlarını da durmaya çağırıyor ​"fosil yakıtların yok edilmesini finanse etmek ve küresel bir yenilenebilir enerji devrimine yatırım yapmaya başlamak.

Fosil yakıt grupları BM şefinin iddialarına yanıt vererek, iklim değişikliğiyle mücadelenin enerji üretimlerinin önemli bir yönü olduğunu söyledi.

"Amerikan Petrol Enstitüsü iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Megan Bloomgren, "Sektörümüz, iklim sorunuyla mücadele ederken aynı zamanda uygun fiyatlı, güvenilir enerji üretmeye devam etmeye odaklanmıştır ve aksi yöndeki tüm iddialar yanlıştır" dedi.

Küresel sıcaklıklardaki artış esas olarak insanların gezegeni ısıtan gaz emisyonlarına bağlanıyor. El Niño iklim olgusu da buna katkıda bulunmuştur. 2023'te daha sıcak gezegen ve 2024'ün ilk ayları.

Copernicus'tan elde edilen veriler ayrıca, 12 aylık dönemde küresel ortalama sıcaklıkların kaydedilen en yüksek seviye olduğunu, 0.75-1991 ortalamasının 2020 ºC üzerine ve sanayi öncesi dönemlerin (1.65-1850) 1900 ºC üzerine çıktığını gösterdi.

Bununla birlikte, küresel ısınma eşiği Sınırın aşılması için sanayi öncesi sıcaklıklara kıyasla ortalama küresel sıcaklıklarda birkaç on yılda 1.5 °C'nin üzerinde bir artışın gerekli olması nedeniyle geçilmemiştir.

Bilim insanları uzun zamandır 1.5 derecelik eşiğin aşılmasının gezegendeki insan ve doğal sistemleri geri dönülemez biçimde etkileyeceği konusunda uyarıyordu.

Dünya çapında 57 bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, eğer insanlık enerji için fosil yakıtlara güvenmeye devam ederse, 4.5 yıl içinde gezegen, küresel ısınma eşiğinin aşılması kaçınılmaz hale gelecek bir noktaya ulaşacak.

"Otoyoldan iklim cehennemine giden bir çıkış rampasına ihtiyacımız var” dedi Guterres. ​"1.5 derece için verilen mücadele 2020'lerde kazanılacak ya da kaybedilecek."