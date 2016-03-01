New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında 800'den Daha Fazlası

Dünyanın en büyük ve en zorlu zeytinyağı üretimi bu yıl her zamankinden daha büyük olacak, gelecek yılki Silver, Gold ve Class in Class ödülleri için bir sonraki ay düzenlenen 800 ülkelerinden 27 markasından daha fazla marka.

Dördüncü yıllık New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması (NYIOOCNew York City'de düzenlenecek Nisan 11 - 14, uluslararası bir uzmanlardan oluşan bir panel tarafından, 2016 için dünyanın en iyisi olarak değerlendirilen zeytinyağını ortaya çıkaracak. Sonuçlar bir basın toplantısı 5: 30 Eastern'da (UTC - 5), 14 Perşembe günü canlı yayında.



Şiddetten kaçmak için uğraşan çok sayıda üretici var. - Curtis Cord, NYIOOC

Organizatörler, rekor kıran giriş sayısının, iyi bir hasat sezonunun bir sonucu olduğunu ve o dönemde ödül kazanmayı başaran markalar için kesin avantajlar olduğunu söyledi. NYIOOC. ​"Şimdi, her zamankinden daha fazla, dünyanın en iyi sızma zeytinyağlarını belirleme ve kutlamaya ihtiyaç var ”dedi. Curtis Cord, NYIOOC kurucu ve başkan. ​"Mükemmellik için uğraşan o kadar çok üretici var mı?

Ayrıca bakınız:New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması

Kazananlar NYIOOC popÂularda önceden tanınırlar En iyi Olive Oils kılavuzu (bestoliveoils.org), şefler, gıda alıcıları ve en yüksek kalitede sızma zeytinyağlarına değer veren seçici tüketiciler tarafından kullanılan yetkili liste.

NYIOOC ve Olive Oil Times son zamanlarda bir develÂoped eşleştirme uygulaması belirli yiyeceklerle eşleşen en iyi ödüllü yağları tanımlar. Ocak ayındaki lansmanından bu yana, uygulama yarım milyondan fazla kullanıldı. Ekip şu anda kullanıcıların kalite profilini görüntülemek için herhangi bir şişe zeytinyağını taramasına izin verecek bir mobil uygulama geliştiriyor.

Ve belki de konuya göre daha da fazlası, NYIOOC yakında açıklayacağını söylüyor ​"Yeni bir platform tarafından desteklenen En İyi Zeytinyağları rehber listesindeki Hemen Satın Alın "düğmesi, Best Olive Oils Marketplacesatıcıların - perakendecilerin ve distribütörlerin - satmasına izin verecek NYIOOC doğrudan dünyanın en yüksek trafikli zeytinyağı web siteleri aracılığıyla kazananlar. ​"Tam daire olacağız ”dedi. ​"Sadece yılın en iyi zeytinyağını ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda mutfaklara da getireceğiz. ”