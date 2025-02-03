Londra'da Yeni Bir Zeytinyağı Sommelier Sınıfı Onaylandı

Virginia'dan Yeni Güney Galler'e kadar zeytinyağı profesyonelleri ve meraklıları, Londra'nın merkezindeki CIEE Küresel Enstitüsü'nde biletleri tükenen bir etkinlik için bir araya geldi Olive Oil Times Sommelier Sertifikasyon kursu Ocak ayı sonunda.

Katılımcılar beş gün boyunca zeytinyağı duyusal analizini, çiftçilik ve üretim en iyi uygulamalarını incelediler. sağlık yararları, beslenme, mutfak uygulamaları ve kalite güvencesi.

Zorlu programa altı ülkeden tanınmış uzmanlar öncülük etti. Grup, her üretim bölgesinden yüzlerce zeytinyağı örneğini analiz etti.

Artık sızma zeytinyağı hakkında çok daha derinlemesine bilgi sahibiyim ve gerçek kaliteli ürünü ayırt edebilecek kapasiteye sahibim. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Katılımcılar arasında ABD merkezli perakendeci Chasity Pritchett da vardı Amblem ZeytinyağıYurt içinde üretilen ürünlerin satışına odaklanan sızma zeytinyağı.

Chasity Pritchett (Fotoğraf: Andrew Mullan for Olive Oil Times)

"Bu kurs bana çok şey öğretti ve zeytinyağının üretim süreci hakkında inanılmaz bir bakış açısı kazandırdı” dedi. ​""Bu, bana farklı çeşitlerden gelen tatların ve karmaşıklıkların olduğu yepyeni bir dünya açtı."

Pritchett, kursta öğrendiklerini, Afrikalı Amerikalılar ve Yerli Amerikalılar gibi yeterince hizmet alamayan toplulukların eğitim materyallerine ve araştırmalara erişimini kolaylaştırmak için kullanmayı planlıyor.

"Bu misyon benim için çok kişisel ve ülke çapında zeytinyağının sağlık yararları konusunda eğitim ve farkındalık yaratma çabalarım devam ediyor” dedi. ​""Benim gibi zeytinyağına tutkuyla bağlı ve istekli insanlarla çevrili olmak gerçekten ilham vericiydi."

Londra merkezli Thelka Galazoudi'nin kurucusu Back2Roots, Sommelier Sertifika Kursu'ndan ilham alarak ayrıldı.

Yunanistan'dan organik sızma zeytinyağları ve diğer ürünleri ithal edip dağıtan Galazoudi, kursta öğrendiklerini tadım etkinliklerinde meraklı tüketicileri bilgilendirmek için kullanmayı planlıyor.

"Zeytinyağı sommelierliği kursu, bilgi ve uzmanlığımı derinleştirme yolculuğumda doğal bir ilerlemedir” dedi. ​""Beni zeytinyağına karşı derin bir sevgi ve saygı duyan, aynı düşünceye sahip, tutkulu insanlarla bir araya getirdi."

Hedzer Roodenburg Vermaat ve Thelka Galazoudi (Fotoğraf: Andrew Mullan Olive Oil Times)

Stefano Chessa'nın Oliveto İthalatı Londra'da Akdeniz sızma zeytinyağlarının pazarlanması girişimini daha da ileriye taşımak için kursa katıldı.

"İngiltere dağıtım ağını iyileştirmek için bir proje üzerinde çalışıyorum Domenico Manca, "Dedi. ​"Ürünleri otel ve restoran sektörüne yönelik uzmanlaşmış bir distribütör aracılığıyla temin edilebiliyor, ancak uzmanlaşmış perakende pazarında varlıkları tamamen yok.”

Chessa, kursun tadını sonuna kadar çıkardığını belirterek, ​"Dersin, sızma zeytinyağı dünyasını nasıl öğrettiğine dair "yenileyici" bir yaklaşım.

Alanında onlarca yıllık deneyimlerini tamamlayan en son yeniliklerin incelendiği kurs, deneyimli yapımcıların bile ilgisini çekti. (Fotoğraf: Andrew Mullan)

""Bütün eğitmenler hoş ve profesyoneldi ama inanılmaz derecede bilgiliydiler" dedi. ​"Etkinlik olağanüstü iyi organize edilmişti. Artık sızma zeytinyağı endüstrisine dair anlayışım konusunda kendimi çok daha güvende hissediyorum. Bunun mevcut ve gelecekteki müşterilerimle etkileşimlerimi artıracağından eminim.”

Perakendeciler ve ithalatçıların yanı sıra zeytinyağı üreticileri de son sektör trendlerini ve daha geniş zeytinyağı sektörünü öğrenmek için kursa katıldı.

"Yakın zamanda ödüllü İspanyol üreticiye katılan Jorge Miranda, "Ürünü artık biliyorum" dedi Casas de Hualdo ihracatı yönetmek.

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Kalite arayışı bir diğer İspanyol zeytinyağı üreticisi Inigo Garel-Jones Garrigues'i Londra'ya getirdi. ​""Ben ürettiğim meyve ve yağların ve genel olarak kooperatifimizin kalitesini artırmayı hedefleyen bir üreticiyim" dedi.

"Kurs benim için gerçekten göz açıcıydı. Bir ülkeye [İspanya] ve bölgeye maruz kalmış olmam, bana sektör ve üretim hakkında daha geniş bir bakış açısı kazandırdı," diye ekledi Garel-Jones Garrigues. ​"En önemlisi, tabii ki, artık sızma zeytinyağı hakkında çok daha derinlemesine bir bilgiye sahibim ve gerçek kaliteli ürünü ayırt edebilecek kapasiteye sahibim.”

Kursa çoğunlukla profesyoneller katılırken, meraklı tüketiciler de zeytinyağı bilgilerini genişletmek için katılım gösterdi. (Fotoğraf: Andrew Mullan)

Tarım, hasat ve değirmencilik alanındaki onlarca yıllık deneyimlerini tamamlayan en son bilimsel ve yeniliklerin sunulduğu kurs, deneyimli üreticiler için bile değerli bir kaynak oldu.

"Elizabeth Ward-Booth, “20 yıldır Toskana'da yaşıyorum ve zeytinyağı üretiyorum” dedi. ​"Zeytinyağı üretimiyle ilgili birçok şey bu yıllar içinde değişti. Şimdi, Toskana'da mükemmel zeytinyağı üretimiyle ünlenen yeni bir bölgeye taşınarak, deneyimimi ve yeni bilgilerimi kullanarak en iyi kalitede zeytinyağı üretmeyi hedefliyorum.”

Ward-Booth, kursun İtalya dışında sızma zeytinyağlarına ilişkin anlayışını ve takdirini derinleştirdiğini söyledi.

"Özellikle hasat, öğütme ve depolama aşamalarında gösterilen titizliğin öneminin bilincinde olarak zeytinyağı konusunda edinilen geniş bilgi birikiminin, kaliteli zeytinyağı üretmede paha biçilmez değerde olacağına inanıyorum” dedi.

Katılımcılar, kursun içeriğinin yanı sıra eğitmenler ve akranlarından oluşan zengin bir toplulukla etkileşim kurma fırsatı da yakaladılar.

Perakendeciler ve ithalatçıların yanı sıra zeytinyağı üreticileri de en son endüstri trendlerini ve daha geniş zeytinyağı sektörünü öğrenmek için kursa katıldı. (Fotoğraf: Andrew Mullan for Olive Oil Times)

"Kurs ayrıca ağ kurma fırsatları da sağladı ve bana dünyanın dört bir yanından yetiştiriciler ve alıcılarla bağlantı kurma olanağı sağladı" dedi Hedzer Roodenburg Vermaat Zeytinyağı Kulübü.

Roodenburg Vermaat şu anda kaynak sağlıyor ödüllü Tunuslu Zeytinyağları ürün gamını diğer ülkelere de yaymayı planlıyor.

O, bir olmak dedi şarap garsonu ithal ettiği zeytinyağlarının kalitesini daha iyi değerlendirmesine ve zeytinyağı pazarlama etkinliklerinde bireysel ve kurumsal müşterilerine nasıl rehberlik ettiğini geliştirmesine yardımcı olacak.

"Kurs, bir zeytinyağı uzmanı olarak güvenilirliğimi artırarak, zeytinyağlarını değerlendirme yeteneğimi keskinleştirerek ve sektör ağımı genişleterek hedeflerime ulaşmamda etkili oldu; bunların hepsi Zeytinyağı Kulübü'nün büyümesine katkıda bulunacak" diye ekledi.

ABD merkezli Shannon Hurd, Cesena Aile İthalatı, kursun iyi olduğunu buldu ​"kapsamlı ve uygulanabilir. Konuşmacılar bilgili ve ilgi çekiciydi, bilgiyle aşırı yüklenmiş konularda içgörüler ve açıklamalar sundular.”

Oliveto Imports'tan Stefano Chessa, Londra'da Akdeniz sızma zeytinyağlarını pazarlama girişimini daha da ileriye taşımak için kursa katıldı. (Fotoğraf: Andrew Mullan)

"Hurd, “Seçtiğimiz her şişenin mükemmellik ve özgünlüğe olan bağlılığımızı yansıttığından emin olmak için bilgi edinmek istedim” diye ekledi. ​"Bir sommelier olarak edindiğim bilgi, tüketicilere sızma zeytinyağının sunduğu faydaları anlatma yeteneğimi artırıyor.”

Kursa ağırlıklı olarak profesyoneller katılırken, zeytinyağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen meraklı tüketiciler de kursa katıldı.

"Zeytinyağı ticaretiyle hiçbir bağlantım yok; sadece harika yemeklere ve yemek pişirmeye olan tutkum ve Puglia'ya emekli olma isteğim var" dedi Andrew Waters.

"Kursa sızma zeytinyağı hakkında bilgimle başladım ama hakkında çok az şey biliyordum” diye ekledi. ​""Kursun kapsamı ve öğrendiğim şeylerin miktarı gerçekten etkileyiciydi."

Mayıs ayına kayıt Sommelier Sertifika Programı New York şehrinde zaten açık.