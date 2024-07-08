Yeni İspanyol Podcast'i Zeytinyağı Dünyasını Derinleştiriyor

Zeytin çiftçileri, değirmencileri ve şişeleyicileri sürekli olarak tüketicinin çevreyle ilgili bilgi eksikliğinden yakınıyor sızma zeytinyağı.

Nitekim ankete katılanların yüzde 49'u 2023 Olive Oil Times Hasat Araştırması Tüketici bilgisi eksikliğini en önemli endişelerinden biri olarak gösterdi.

Bu amaçla, üç zeytinyağı uzmanı, konuyu tartışmak için İspanyolca bir podcast başlattı. zeytinyağının temelleri Çok çeşitli konuklarla yeni meraklılar yaratın.

Sızma zeytinyağı sektörünün çok fazla yaygınlaştırılmasına ve onunla bağlantı kuracak insanlara, özellikle de gençlere ihtiyacı var. - Mercedes Uceda, yardımcı sunucu, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, zeytinyağı eğitimcisi, danışmanı ve NYIOOC World Olive Oil Competition yargıç, şöyle bir fikir ortaya attı: A la Sombra del Olivo (Zeytin Ağacının Gölgesinde) 2023'te ve Mercedes Uceda ve Maripaz Aguilera'yı ortak sunucu olarak seçti.

"Pablo bana Noel'de bir podcast yapmak istediğini söyledi, "dedi Endülüs Tarım ve Balıkçılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde (IFAPA) zeytinyağı konusunda teknik uzman, panel lideri ve danışman Aguilera.

"İşimiz nedeniyle çoğu zaman teknik düzeyde kalıyoruz. Her zaman sektöre hitap ediyoruz ve bu podcast, zeytinyağı kültürünü geniş kitlelere yaymanın bir yolu” diye ekledi.

Aile şirketi mühendislik danışmanlığını zeytin değirmeni inşaatı ve tasarımına adamış olan sertifikalı tadımcı Uceda, sık sık podcast dinleyicisi ve projeye katılmaktan heyecan duyuyordu. Podcast'lerin genç izleyicileri eğlendirmek ve bilgilendirmek için mükemmel bir yol olduğuna inanıyor.

Bir ses akışı platformu olan Spotify'a göre, İspanyolların yarısından fazlası podcast dinliyor ve üçte biri düzenli olarak dinliyor. İspanyolca podcast'ler hakkında veri toplayan iVoox Gözlemevi'nin ayrı bir araştırması, dinleyicilerin yüzde 40'ının 18 ila 44 yaşları arasında olduğunu ortaya çıkardı.

"Bağlandığım podcast dünyası herhangi bir konuyu yaymanın çok iyi bir yolu gibi görünüyor” dedi Uceda.

"Sızma zeytinyağı sektörünün çok fazla yaygınlaştırılmasına ve onunla bağlantı kuracak insanlara, özellikle de gençlere ihtiyacı var" diye ekledi. ​"Podcast'ler, gençlerin kullandığı bilgi paylaşımının veya farklı konularla bağlantı kurmanın bir biçimidir, bu yüzden çok iyi bir fikir gibi göründü."

Uceda, en popüler türler arasında yer alan podcast'lerin uzun biçimli konuşma formatının, zeytinyağı tartışması için ideal olduğuna, sunucuların ve misafirlerinin, yerel kültürün tipik seslerine başvurmak yerine her konunun ayrıntılarını ve nüanslarını incelemesine olanak tanıdığına inanıyor. kablolu haberler ve geleneksel radyo programları.

"Pek çok konuyu ele alıyoruz ancak podcast profesyonel olmayanlar için yapılmış” dedi Uceda. ​"Herkesin anlayabilmesi için oldukça aktarılabilir bir kelime dağarcığı var. Teknik kelimeler kullanmaktan kaçınmaya çalışıyoruz.”

Aguilera, podcast'in genel halk tarafından erişilebilir olması gerektiği konusunda hemfikirdi ancak zeytinyağı profesyonellerinin de bunu ilginç bulacağını ekledi. Aguilera tüm profesyonel yaşamını zeytinyağı üzerinde çalışarak geçirdi ancak yine de podcast'i hazırlarken birçok ilgi çekici gerçeği öğrendi.

"Amacımız mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmak” dedi. ​"Her türden insanı, özellikle de öğrenmek isteyenleri dahil etmeye çalıştığımızı düşünüyorum.”

Üç sunucu, podcast'in tematik olarak bölünmüş altı bölümünü kaydetti. Birincisi, sunucuların podcast hakkındaki vizyonlarını tartıştıkları ve dinleyicilerin zeytinyağı hakkında düşünmeye nasıl başlayacaklarını umdukları bir giriş.

Podcast'in geri kalanında sağlık, gastronomi, kültür, zeytin çeşitleri ve pazarlama konuları ele alınacak. Yaklaşık bir saat süren her bölüm, üç sunucunun tartışmasıyla başlıyor ve ardından her alanda uzman kişilerle yapılan bir röportajla devam ediyor.

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"Podcast'in daha geniş olması için dünyanın her yerinden, hem Avrupa'dan hem de Güney Yarımküre'den misafirler aradık." dedi Uceda. ​"Bu şekilde İspanya'daki insanların, özellikle Güney Amerika'daki satışlar açısından dünyanın geri kalanından insanları ve fikirleri dinleyeceğini düşündük ki bu çok ilginçti."

"Aguilera, "Şili'den, Arjantin'den, ABD'den ve İtalya'dan insanlar var" diye ekledi. ​"Yani bunun sadece bizim vizyonumuz olmasını değil, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden gelen bir vizyon olmasını da istedik.”

Üçüncü bölümde Şili'nin ilk kitabının ortak yazarları Alicia Moya ve Carola Dümmer ile konuk röportajları yer alıyor. zeytinyağı rehberi, perakende ve kültürü tartışmak için.

Uluslararası Zeytinyağı Restoranları Birliği'nin kurucu başkanı Filippo Falugiani ve zeytinyağı konusunda uzman şef ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu aşçılarından Dani Garcia Peinado, restoranların zeytin elçisi rolünü tartışmak üzere dördüncü bölümde yer alıyor. Petrolü daha geniş bir kitleye ulaştırıyoruz.

"Filipo ve Dani'nin yer aldığı bölümü beğendim çünkü Horeca ve restoran kanallarını konu alıyordu" dedi Uceda. ​"Sızma zeytinyağı dünyasında restoran kanalına girmenin en zor şey olduğunu her zaman söylüyoruz ve son zamanlarda zorlanıyoruz. Şefler ve restoran sahipleri de ürünümüzün yazarlarıdır.”

Diğer konuklar arasında ödüllü yapımcılardan Nico ve Rafael Alonso Barrau yer alıyor. Oro del Desierto, özel bir perakendeci olan Paraiso Virgen Extra'dan Carmen Nieto ve Arjantin, San Juan'daki Zeytin Ticaret Odası üyesi Juan Pablo Castellano ve diğerleri.

A la Sombra del Olivo'nun ilk bölümleri halihazırda Spotify'da yayınlanıyor ve video versiyonları da Spotify'da mevcut. YouTube.