Yeni Dünya Laboratuarları İthal Zeytin Yağlarında Son Jeneği Bıraktı

Bir redux içinde Geçen yaz ithal zeytinyağını çarpmasıUC Davis Zeytin Merkezi ve Avustralya Yağları Araştırma Laboratuvarı, Kaliforniya'daki süpermarket raflarında bulunan Amerika'nın en çok satan bazı zeytinyağı markalarının kalitesinin kritik bir değerlendirmesini sunmak için tekrar bir araya geldi.

Bugünün raporu Kaliforniya'da Sızma Zeytinyağı Üretiminin Değerlendirilmesi, araştırmacıların en azından bazılarını hesaba kattığını gösterir. geçen yılın yöntemlerine yönelik eleştiri En çok satan ithal zeytinyağlarının çok daha büyük bir örneğini çizerek ve tarafından akredite edilmiş testleri kullanarak Uluslararası Zeytin Konseyi.

Test edilen ithal zeytinyağları COLAVITA, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian ve bir premium marka, Lucini. Karşılaştırıldılar California Olive Ranch (COR) ve Cobram Estate - en büyük Amerikan ve Avustralya zeytinyağı üreticileri.

Rapor sonuçlandı ​"Laboratuar testleri, en çok satan ithal markaların ​'Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ve Kaliforniya'daki perakende satış noktalarında satın alınan sızma zeytinyağı, IOC'nin sızma zeytinyağı için duyusal standartlarını çoğu zaman başarısızlığa uğrattı. ”

Yine de Avustralya ve Kaliforniya için pek iyi bir haber değildi. Kaliforniyalıların yüzde onbiri ve herşey Avustralya zeytinyağları ​"Isı ve ışığa maruz kaldıklarını veya rafine yağlarla karıştırıldıklarını belirten PPP ”(pirofeofitin) testleri. İçinde California Ranch Ranch web sitesinde yapılan açıklama, Pazarlama Başkan Yardımcısı Claude S. Weiller, iki COR şişesinin PPP testinde başarısız olduğu hayal kırıklığını dile getirdi. ​"Yağımızı yapmak için kullanılan zeytinleri belirlememizi sağlayan teknolojiye yaptığımız yatırım, toplanmayan iki şişeye ne olduğunu anlamamıza yardımcı olmalı ”diye yazdı.

Çalışma tarafından yapıldı California Üniversitesi Davis 'Olive Center'da tarafından desteklenen California Zeytinyağı Konseyi, üyeleri ithal zeytinyağının itibarını zedelemekten kazanç elde edecek. California zeytinyağı üreticileri şunları sağlar: zeytinyağının yaklaşık yüzde biri Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen, ancak bundan daha fazlasını sağlayacak kapasiteyi geliştiriyorlar.

Amerikalıların zeytinyağı için artan iştahını yakalamak için bir avantaj arayan, giderek daha fazla Yeni ve Eski Dünya üreticilerine bölünmüş, tartışmalı bir endüstri haline gelen son bölüm.

Ayrıca bakınız: Zeytin Konseyi, İthal Zeytinyağlarının İkinci Davis Çalışmasına Sert Tepki Verdi

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