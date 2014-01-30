New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Revize

New York Times bir düzeltme yaptı Infographic zeytinyağı dolandırıcılığı üzerinde Bu eleştirmenler sansasyonel ve yanlış kısımlarda olduğunu söyledi.

Değişiklikler bugün New York Times web sitesinde, 8: 00 PM Eastern Standard Time veya orijinal eserin yayınlanmasından dört gün sonra yapıldı.

Ayrıca bakınız:NY Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Zaman Çizelgesi

Değişiklikler arasında, Tom Mueller, kitabın yazarı Ekstra Bekaret, Mueller'den sonra makalenin kaynağı olarak kaldırıldı ısrar Yanlış bilgilendirme için sorumlu değildi.

En çok ilgi çeken slaytta şunlar belirtildi: ​"Satılık ABD'de zeytinyağının yüzde 69'u doktorlaştı. ” ​"Etiketli ithal zeytinyağının yüzde 69'u ​'sızma "bir tat testinde bu etiketin standardını karşılamadı."

Başka bir slaytta orijinal olarak şunlar okundu: ​"Şişeler etiketlenir ​'Extra Virgin 've markalı ​'İtalya'da üretilmiştir '(Garip bir şekilde, petrol İtalya'dan gelmese bile yasaldır). ”

Olarak değiştirildi: ​"Şişeler etiketlenir ​'Extra Virgin 've etiketli ​'İtalya'da paketlenmiş 'veya ​'İtalya'dan ithal edildi. ' (Garip bir şekilde, petrol İtalya'dan gelmese bile yasaldır - kaynak ülkelerin etikette listelenmesi gerekiyor.) ”

Başka bir slayt okundu, ​"Zeytinyağı daha ucuz yağla kesiliyor.” Şu şekilde değiştirildi: ​"At bazı rafineriler Zeytinyağı daha ucuz yağ ile kesilir.

Daha önce, makalenin illustrator uygulamasında şikayetçi Twitter güncellemeleri öyleydi ​"İtalyan kimyagerlerden zeytinyağının nükleer manyetik rezonansı hakkında mektuplar alıyordu” ama yine de ​"sadece bir illüstratör. ”Mueller makalenin kaynağı olarak kaldırıldığında, parçayı kimin yazdığı belli değil.

Düzeltmelerin açıklaması henüz Zaman Düzeltmeleri sayfası.

Düzeltmeler, makaledeki genellemelerin stereotipleri güçlendirdiğini ve dürüst İtalyan zeytinyağı üreticilerinin lejyonlarını suçladığını düşünenleri rahatlatabilir. Ancak haberler ışık hızıyla yayıldığında dört gün sonsuzluktur ve Times'ın bugün geri çektiği açıklamalar zaten dünya çapında yayınlanmış ve paylaşılmıştı.

UPDATE (25, 2014): Bu grafiğin önceki bir sürümü birkaç hata içeriyordu. Standart dışı yağda kullanılan zeytinler genellikle öğütüldükten günler, haftalar hatta aylar sonra alınır - değil ​"saatler içinde." Grafik, zeytinyağı endüstrisinin bazı bölgelerinde bulunabilecek iki şüpheli uygulamayı bir araya getirdi. Bazı üreticiler zeytinyağını soya fasulyesi veya diğer ucuz yağlarla karıştırırken, diğerleri sahte zeytinyağı üretmek için bitkisel yağları beta karoten ve klorofil ile karıştırmaktadır; iki uygulama genellikle birleştirilmez. İtalya'da şişelenmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan zeytinyağı etiketlenebilir ​"İtalya'da paketlenmiş ”veya ​"İtalya'dan ithal edildi ”- değil ​"İtalya'da üretiliyor ”- petrol İtalya'dan gelmese bile. (Ancak, kaynak ülkelerin etikette listelenmeleri gerekiyor.) Davis, California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan 2010 araştırması, ithal zeytinyağının yüzde 69'unun ​"ekstra bakire ”, uzman bir tat ve koku testinde bu etiketin standardını karşılamadı. Çalışma standart altı örneklerin oksitlendiğini; daha ucuz rafine zeytinyağı ile karıştırılmıştır; veya kalitesiz olmaları nedeniyle hasar görmüş veya olgunlaşmamış zeytinlerden veya uygun olmayan şekilde depolanmış veya işlenmiş zeytinlerden veya bu kusurların bir kombinasyonundan yapılmışlardır. ABD'de satılan zeytinyağının yüzde 69'unun doktor olduğu sonucuna varmadı. Son olarak, grafik yanlış olarak Zeytinyağındaki Doğruluk blogunu yayınlayan Tom Mueller’i bilginin kaynağı olarak gösterdi. Bay Mueller'in bloguna ve diğer yazılara grafiğin hazırlanmasında danışılırken, bulgularının birçoğu yanlış yorumlandı. ”

New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı İnfografik Zaman Çizelgesi