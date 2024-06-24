Olive Council Germplazm Bankasını Küresel Anlaşmaya Dahil Ediyor

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC), Dünya Zeytin Gen Plazma Bankası'nın Gıda ve Tarıma Yönelik Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşması'na dahil edilmesini kabul etti.

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de imzaladığı anlaşma, tarımsal biyoçeşitliliğin küresel ölçekte korunması ve adil ve eşitlikçi dağıtımın sağlanmasında önemli rol oynuyor.

"Gıda ve Tarıma Yönelik Bitki Genetik Kaynaklarına İlişkin Uluslararası Anlaşma, gıda ve tarıma yönelik bitki genetik kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak ve bunların kullanımından doğan faydaları adil ve eşitlikçi bir şekilde paylaşmak için çok taraflı bir sistem kuruyor" dedi. IOC'nin zeytin yetiştiriciliği, zeytinyağı teknolojisi ve çevre birimi

"Şunları sağlar: ex situ uluslararası tarımsal araştırma merkezleri ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından tutulan gıda ve tarıma yönelik bitki genetik kaynakları koleksiyonları” diye ekledi.

Sikaoui'ye göre anlaşma, üye ülkeler arasında kendi germplazm bankaları ve IOC onaylı koleksiyonları ile genetik materyalin bilimsel ve pratik amaçlarla değişimi ve küresel bir koruma stratejisi geliştirilmesi için etkili bir işbirliği stratejisi oluşturuyor.

Birçok IOC üyesi ülkenin kendi ulusal zeytin genetik kaynakları koleksiyonu vardır. Konsey ayrıca İspanya'nın Córdoba kentinde altı uluslararası zeytin gen plazması bankası oluşturdu; Marakeş, Fas; İzmir, Türkiye; San Juan, Arjantin; İsrail'in Volcani Enstitüsü; ve İtalya Tarımsal Araştırma ve Tarım Ekonomisi Analizi Konseyi.

"İlk yanıt veren İspanyol hükümeti oldu ve bu anlaşmaya ilgi duyduğunu ifade etti. İspanya Zeytin Germplazma BankasıAnlaşma kapsamında tanınan Endülüs Tarım ve Balıkçılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IFAPA) ve Córdoba Üniversitesi'nin farklı koleksiyonlarıyla birlikte" dedi Sikaoui.

"İlk anlaşma 14 Haziran'da imzalandıth İspanya Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı genel merkezinde” diye ekledi. ​"Fas gibi diğer ülkeler de anlaşmayla bir anlaşma imzalamaya ilgi duyduklarını ifade ettiler.”

Sikaoui, anlaşmanın uygulanmasındaki sonraki adımların, her koleksiyon ve germplazm bankasındaki tüm genetik materyalin bir veri tabanının geliştirilmesini içereceğini söyledi.

"Zaman içinde biriken veriler, IOC'nin Gerçek Sağlıklı Zeytin Çeşitleri projesinin odak noktası olan ve Córdoba Üniversitesi'ndeki depoda saklanan çeşitli erkenci çeşitlerin özelliklerine ilişkin bir veri tabanının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

"Bu ağın güçlendirilmesi, bilim camiasının erişebileceği küresel bir kaynak olarak hizmet edecek ve kreşlere son kullanıcılar için sağlıklı ve orijinal materyal kaynağı sağlayacak." diye ekledi. ​"Sonuç olarak bu, sektörün gelişen iklim koşullarına daha uygun çeşitlere erişmesini sağlayacak.”

İklim değişikliğinin zeytin yetiştiriciliği üzerindeki etkileri çiftçiler için yaygın bir endişe olmaya devam ediyor. Ankete katılanların yüzde altmış üçü 2023 Olive Oil Times Hasat Araştırması iklim değişikliğini en büyük endişeleri olarak gösterdi.

Katılımcılar 2023 hasadını etkileyen ana faktörler olarak aşırı sıcaklığı, kuraklığı ve yağmuru gösterdi. Tek bir iklim olayı iklim değişikliğine atfedilemezken, artan küresel sıcaklıklar Aşırı iklim dalgalanmaları olasılığını artırın.

"Zeytinlik büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu tarihi bir dönemden geçiyor" dedi Sikaoui. ​"Bu mahsulün yetiştiği iklim koşulları hızla değişiyor ve onu bu yeni senaryolara uyarlamamız gerekiyor.”

"Varietal genetik iyileştirme ana konulardan biridir uyum stratejileri iklim değişikliğinin yarattığı zorluklarla yüzleşmek için - dayanıklı çeşitler zararlılar ve hastalıklaruyarlanmış yüksek sıcaklıklar çiçeklenme sırasında ve daha az soğuk birikimi kışın saatler, kuraklıkvb." diye ekledi. ​"Aynı zamanda önemli bir genetik erozyon sürecine de tanık oluyoruz: Her dört hektarlık yeni zeytin tarlalarından üçü tek bir çeşitten geliyor.”

Ortaklık, bilim adamlarının zeytinin genetik materyalini inceleme ve çiftçilerin yeni zeytin türlerini deneme yeteneklerini artırmanın yanı sıra, aşağıdakileri de vurgulayacaktır: bağışçıların çabalarıYıllar boyunca germplazm koleksiyonlarına fon ve genetik materyal sağlayanlar.

Sikaoui, IOC'nin anlaşmayı üyelerle tartışmayı ve zeytin genetik mirasını korumak ve genetik materyal alışverişi yapmak için küresel bir strateji geliştirmeye başlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Bu amaçla, zeytin bitkisi genetik kaynakları üzerine uluslararası bir çalıştayın Nisan 2025'te Marakeş'te yapılması planlanıyor." dedi Sikaoui. Bu çalıştay, ağın operasyonel çerçevesi ve zeytin bitkisi genetik kaynaklarının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için küresel bir stratejinin oluşturulması da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alacak."