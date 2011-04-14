Olive Council UC Davis Raporunun 'Undercurrent of Aggression'ı Kınadı

Çağırıyor ikinci UC Davis Zeytin Merkezi çalışması the ​"aynı açıklanamayan eleştiri ” ​"zeytinyağı itibarı için onarılamaz hasar ”, Uluslararası Zeytin Konseyi Kaliforniya ve Avustralya'daki araştırmacılara ​"saldırganlığın düşük akımı. ”

Sadece kısa bir süre önce ABD'den dönen IOC Genel Direktörü Jean-Louis Barjol - yönetmen olarak ilk resmi ziyareti - yaptığı açıklamada Zeytin Merkezi IOC onaylı tatma panellerini uluslararası kuruluş ve üyelerine karşı çevirdiler.



Yönetmen, UC Davis araştırmacılarını ancak kendileri için uygun olduğunda işbirliği yapmakla suçladı ve tüm üretici ülkeleri ​"katılmak için ” ​"yapıcı, çok yönlü işbirliği ile tatmin edici çözümler bulun. ”

Barjol, bu yaz ABD ve Kanada'da zeytinyağı kullanımını teşvik etmek amacıyla 1.7 milyon dolarlık bir kampanya başlatmayı planladığını söyledi. geçen hafta röportaj ABD ve Avustralya bir bakıma IOC'den yararlanıyor gibi görünüyordu. ​"Her yıl laboratuvarlarımızı kullanıyorlar; toplantılarımıza katılıyorlar ve kimyasal ve duyusal özelliklerdeki yetkinlikleri nedeniyle IOC tarafından tanınıyorlar ”dedi.

Davis ve Avustralyalı araştırmacılar ​"en çok satan ithal markalar ​'Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ve Kaliforniya'daki perakende satış noktalarında satın alınan sızma zeytinyağı, IOC'nin sızma zeytinyağı için duyusal standartlarını başarısızlıkla sonuçlandırdı ”dedi.

Çalışma tarafından yapıldı California Üniversitesi Davis 'Olive Center'da tarafından desteklenen California Zeytinyağı Konseyi ve ithal zeytinyağının itibarsızlığından faydalanmayı bekleyen üyeleri. Kaliforniya zeytinyağı üreticileri zeytinyağının yaklaşık yüzde biri Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen, ancak bundan daha fazlasını sağlayacak kapasiteyi geliştiriyorlar.

Bugün California Zeytinyağı Konseyi üyelerine yazdığı bir mektupta, COOC Başkanı Brendon Flynn rapora şu şekilde atıfta bulundu: ​"Kaliforniyalı üreticilerden zeytinyağı satın almanın faydaları hakkında bir tartışmaya halkı dahil etmek için mükemmel bir fırsat " ​"bu andan yararlanın. ”

Bu arada, IOC üyesi yönetmen Bob Bauer Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği rapora bugün yaptığı açıklamada yanıt verdi, ​"Yerli zeytinyağı endüstrisinin, NAOOA üyelerinin benimsedikleri IOC standartlarından daha az katı standartları zorladığını çünkü zeytinyağlarının bu standartları karşılayamayacağını söylediler. Yine de, insanları ithal yağların bu daha katı standartları karşılamadığına inandırmaya çalışmak için öznel ve reddedilmiş testleri kullanıyor ve vurguluyorlar. "

"Tüketiciler, ​'Bulgular 'UC Davis'in son çalışmasında ve aynı şeyin tekrar geçerli olacağını umuyoruz, "diye ekledi.