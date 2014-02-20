Yunan Krizinde Zeytinyağı Paketi Tasarımı

Elli Markaki, aile cam ambalaj şirketi Brothers Markaki'yi yönetmektedir.

Güçlü. Seksi. Bunlar, Stratis Camatsos'un, Yunan zeytinyağı üreten Lesvos adasındaki yeni sızma organik zeytinyağı EVO3'i içeren şişeyi tanımlamak için kullandığı iki kelimedir. Ayrıca işlevselliği için farklı koyu renkli cam şişeleri seçtiğini de ekliyor.

"Yağı düşmanlarından biri olan ışıktan korur. Bu nedenle, bir tüketici her zaman koyu renkli bir cam veya teneke kutu içinde paketlenmiş bir zeytinyağı satın almalıdır. "

Camatsos, rekabetçi zeytinyağı pazarına yeni giren diğer Yunan üreticileri gibi, ürünlerini şişeleyip paketlerken de her seçeneği düşünüyor.

"Şişenin tasarımı ve sunumu önemlidir çünkü markanızın, kimliğinizin bir parçasıdır ”diyor Camatsos.

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Plastik, metal teneke veya cam seçenekleri sonsuzdur.

"Görünüşte biraz farklı bir şey yapmak istedim ve aradıktan sonra Style Ltd. ile karşılaştım. Onların cam dekorasyon çalışmaları ilgimi çekti ve ürünü bir sonraki seviyeye taşımak için aradığım şey buydu . Onların renk kaplama tekniklerini kullanarak, öne çıkan olağanüstü görünümlü bir ürün yarattık. "

Style Ltd. genel müdürü Christos Charizonas, ürünlerini özenle ve dikkatle şişelemeyi amaçlayan EVO40 gibi yeni zeytinyağı şirketleri sayesinde cam şişe satışlarında yüzde 3 artış gördüğünü söyledi. ​"Mantar mı yoksa vidalı şişe mi kullanacağınız gibi başka detaylar da var. Bugün her şey gerçekten düşünülüyor. "

Charizonas, müşterilerine her boyutta ve uzun ve zayıftan yuvarlak veya kareye kadar en alışılmadık şekillerde çeşitli seçenekler sunduğunu söylüyor. Müşterilerin şeffaf şişeleri tercih edebileceklerini, çünkü yurtdışındaki yerel bir özel mağazada veya süpermarkette rafları inceleyen ve satın aldıkları ürünü tam olarak görmek isteyen tüketiciler için daha dikkat çekici olabileceklerini söylüyor. Camatsos, zeytinyağı için bu seçeneği düşünmedi.

"Zeytinyağının rengini görmek içindekilerin faydalı bir göstergesi değildir ve ışık raf ömrünü kısalttığı için yağa zarar verir. Bir süpermarket rafında uzun huzmeli ışıkların parladığı bir şişenin durduğunu hayal edin; petrolün daha hızlı ekşimesi için daha iyi bir yol yok. "

Charizonas, Camatsos'un düşüncesinin Yunan zeytinyağı üreticilerinin çeşitli renk kaplama yöntemleriyle daha fazla ilgilenmesinin bir nedeni olduğunu söylüyor. ​"Çıkartma ve baskı eklemek için kullandığımız teknikler gibi diğer paketleme detaylarını bilmek istiyorlar. Bu dokunuşlar ürünün rekabette öne çıkmasını sağlamak için çok önemli. ”

Style Ltd., Markaki Brothers dahil pazarda kendi rakip payına sahiptir. 75 yılı aşkın süredir şarap, meşrubat, su ve gıda gibi çeşitli ürünler için cam ambalaj ve şişe üreten firma, cam şişeleme tekniklerine olan yeni ilgisiyle de iş hacminde bir ivme yaşıyor.

"Bu zor zamanlarda bile iş dünyasında yüzde 25'lik bir artış gördük ve her üç ayda bir işe alıyoruz çünkü Yunanlılar her zamankinden daha fazla pazarlama ve sunumla ilgileniyor ”diyor aile şirketini yöneten Elli Markaki. ​"Cam, Yunan sızma zeytinyağı için mükemmel bir malzemedir. Uzmanlaşmak ve Yunanistan'dan harika bir ürün sunmak istiyorlar ve ambalaj da bunun bir parçası. Doğrudan müşteriyle çalışıyoruz ve onlar bundan hoşlanıyor. "

Camatsos, krizin kendisini yaratma hayalini takip etmesi için onu motive ettiğini söyledi organik zeytinyağı aynı zamanda sosyal ve çevresel bir yönü de var. Camatsos, satın alınan her şişe için Yunanistan'da ormansız bir alana bir ağaç dikileceğini söylüyor. Kaliteli üretim, bir pazarlama planı ve yerinde doğru ambalaj türü ile Camatsos, İngiltere, İrlanda ve Belguim'e ihracat yapmaya başladı ve EVO3'ü daha fazla distribütör ve perakendeciye sunmaya hazır.

"Şişe ve logo, bir tüketicinin rafta baktığı ilk şeylerdir. Her tüketiciye ürününüzü kendinizin satın alması için ikna etmek için şahsen orada olmadığınız ve tüketicinin dikkatini çekmek için sadece üç saniyeniz olduğundan, markanıza güvenmeniz gerekiyor. "

Zeytinyağı ambalaj tasarımı, 2014 New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması seminerleri bu nisan.