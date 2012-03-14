Jaén'de Zeytinyağı ve Kültür Çalıştayı

İnternet girişimini kutladıktan sonra TwittsandAOVE EVOO'nun sevgililerini bir araya getirenAOVE CM Europa şirket profesyonelleri 27 Mart'ta örgütledilerth Martos'ta (Jaén) bir talk show ​"Zeytinyağı kültürünü yaymak, kültürel değerleri üzerine düşünmek ve Akdeniz bölgelerinin diğer kültürel unsurları üzerindeki etkilerini tartışmak amacıyla Zeytinyağı ve Kültür.

CM Europa'nın yöneticisi Rosa Mª Marchal López, talk show'un birçok zeytinyağı uzmanının vizyonlarını ve görüşlerini içereceğini açıkladı.

Marchal'a göre, sempozyum farklı EVOO'lar hakkında bilgi edinmek, zeytin sularından çıkan duyuların uyumunun tadını çıkarmak ve resim, edebiyat, tarih veya müzik gibi diğer kültürel unsurlarla olan ilişkiyi keşfetmek için mükemmel bir fırsat.

"Petrolünüzü Tanıyın ”Çalıştayı

Mart 30 günüthCM Europa da çalıştayı organize edecek ​"Yağınızı Tanıyın ”, her biri 25 öğrenciden oluşan iki grupla, sızma zeytinyağının nitelikleri ve sağlık yararları konusunda gençleri eğitmek amacıyla.

Atölye, sızma zeytinyağlarının öğretim materyali olarak ne anlama geldiğine dair biraz teori ve açıklamalar içerecektir. Piqui ve Mandy: Bakire Zeytin Yağı Dünyası ana karakterlerin zeytin ekosisteminin iki hayvanı olduğu çizgi romanlar: baykuş ve tavşan.



Rosa M Marchal López

Girişim ayrıca, hedonistik tadım konseptinin bir gösterimi ile EVOO'ların tadına bakmayı da içerecek. Daha sonra öğrenciler, sızma zeytinyağlı ekmek içeren bir kahvaltıya davet edilecekler.

Atölye, fiziko-kimya laboratuarına rehberli bir ziyaret ve genel kimya ve fizik kavramlarını zeytinyağlarında gerçekleştirilen kalite kontrolleriyle ilişkilendirmeye adanmış bir ana sınıfla sona erecek.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarını ziyareti sırasında Rosa M lab Marchal López, öğrencilere gıda güvenliği kavramını açıklayacak ve duyusal analizi ve sızma zeytinyağlarının sınıflandırılmasındaki önemini tartışabilecekler.