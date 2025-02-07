Zeytinyağı Talebinin Arzla Birlikte Artması Bekleniyor

Dünya zeytinyağı tüketimi toparlanma yolunda olabilir.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) son verilerine göre, 2024/25 hasat yılında küresel tüketimin bir önceki döneme göre yüzde - artması bekleniyor.

Doğrulanması halinde bu durum, 2.6/2023 mahsul yılında bir önceki sezona göre kaydedilen yüzde 24'lık düşüşün ardından önemli bir toparlanma anlamına gelecek.

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Sonuç olarak, 2024/25'te küresel tüketimin, 3,064,500/2,780,000'te tahmini 2023 tondan 24 metrik tonu aşması öngörülüyor.

Özellikle zeytinyağı üreten bazı ülkelerde son altı yılda tüketimde önemli dalgalanmalar yaşandı.

IOC tahminlerine göre, dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticisi İspanya'da tüketim, 500,000/2022 sezonundan bu yana 23 bin tonun altında kalarak istikrarlı bir düşüş kaydetti.

İspanya 519,000/2019'de 20 ton, 541,000/2020'de 21 ton ve 580,000/2021'de 22 ton tüketti. Ancak, aşırı iklim koşullarının ciddi şekilde azalmasıyla 363,000/2022 mahsul yılında tüketim 23 tona düştü. etkilenen üretim ve Akdeniz genelinde fiyatların artmasına neden oldu.

O zamandan beri tüketim kademeli olarak toparlandı. IOC, 402,000/2023 için 24 ton tahmin ediyor ve 460,000/2024'te 25 tona çıkacağını öngörüyor.

Bu rakamlar 580,000/2021 sezonunda bildirilen 22 bin tonluk rekorun oldukça altında kalsa da, on sezonluk ortalama olan 483,850 bin - tonla örtüşüyor.

Önemli bir zeytinyağı üreticisi olan İtalya, son beş sezondur tüketimini nispeten istikrarlı bir şekilde koruyarak ortalama 426,000 bin ton zeytinyağı üretti.

Ancak IOC, 2024/25 için yüzde dörtlük bir düşüş öngörüyor. Doğrulanırsa, bu İtalyan zeytinyağı tüketiminin ilk kez 400,000 tonun altına düşeceği ve tahmini 395,000 tona ulaşacağı anlamına gelecek.

Eğer doğrulanırsa, bu üst üste üçüncü yıl anlamına gelecek azalan zeytinyağı İtalya'da tüketim.

Avrupa Birliği'nde toplam zeytinyağı tüketiminin 1,326,000/2024 mahsul yılında bir önceki sezona göre yüzde 25 artışla - tonu aşması bekleniyor.

"Avrupa Birliği bir deneyim yaşadı düşüş eğilimi IOC, "Son yıllarda zeytinyağı tüketiminde artış var" dedi.

"IOC, "Küresel tüketim 1990/91 mahsul yılından bu yana neredeyse iki katına çıkmış olmasına rağmen, AB'nin toplam tüketimdeki payı azaldı; 70/2004'te yüzde 05'in üzerindeyken son mahsul yıllarında yüzde 45 civarına düştü" dedi.

IOC, zeytinyağı üreten diğer önemli ülkeler arasında yalnızca Cezayir'de (-yüzde 1) ve Mısır'da (-yüzde 11) tüketimde düşüş öngörüyor.

Başlıca zeytinyağı ithalatçısı ülkeler de şunlardır: artması beklenmektedir ABD'de tüketimin 2024/25'te beş yıllık ortalamaya kıyasla yüzde sekiz oranında artması öngörülüyor.

Çin ve Avustralya'nın da zeytinyağı ithalatının toplam değerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

İlginçtir ki Türkiye'de zeytinyağı tüketimi de ivme kazanıyor; 21/2024'te beş yıllık ortalamaya göre yüzde 25'lik bir artış bekleniyor.

Türkiye önemli bir gelişme bekliyor zeytinyağı üretimi toparlanıyor Mevcut mahsul yılında ülke, dünyanın en iyi üreticileri arasında yer alıyor.

Öte yandan, küresel sofralık zeytin tüketiminin 3,000,000/2024'te tahmini 25 tona kıyasla 2,900,000/2023'te 24 tona ulaşarak sabit kalması bekleniyor.

IOC, son 30 yılda birçok ülkenin sofralık zeytin üretimini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

1990/91 mahsul yılından bu yana Mısır'ın sofralık zeytin üretimi 11,000/520,000'te 2023 tondan 24 tona yükseldi. Aynı dönemde Cezayir'in üretimi 14,000 tondan 285,000 tona yükselirken, Türkiye'nin üretimi 110,000 tondan 350,000 tona çıktı.

IOC, son piyasa analizinde fiyat dalgalanmalarını inceledi ve birkaç dikkat çekici eğilim belirledi.

Önemli bir eğilim, fabrikadaki zeytinyağı fiyatlarındaki dalgalanmadır. İspanya'nın Jaén kenti ve Yunanistan'ın Hanya kenti gibi büyük pazarlarda, Ekim 2022 ile Ekim 2023 arasında kaydedilen fiyat zirveleri önemli ölçüde azaldı.

Ekim 2024 itibarıyla her iki pazardaki fiyatlar önemli ölçüde düştü. Bu eğilim devam ederse, her iki ülkedeki fiyatlar 400 kilogram başına 100 €'nun altına düşebilir.

Ancak İtalyan pazarındaki durum tam tersi bir tablo ortaya koyuyor.

Bari'de fiyatlar 950 kilogram başına 100 avro ile yüksek kalmaya devam ediyor ve 2023'te görülen rekor seviyelere yaklaşıyor. Bu eğilim özellikle zorlu sezon İtalyan zeytinyağı üreticileri için.