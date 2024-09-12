Yeni Kitap Tüketicileri Eğitmeyi ve Efsaneleri Ortadan Kaldırmayı Amaçlıyor

Mankenler İçin Zeytinyağı en son eklenen For Dummies 6,000'den fazla başlığa sahip, 80'i yemek ve yemek pişirmeye ayrılmış popüler bir eğitim ve başvuru kitabı serisi olan franchise.

Zeytinyağı hakkında uzun yıllardır yazan yazarlar Simon Poole ve Amy Riolo, konu hakkında anlaşılması kolay ve kapsamlı bir kaynak yayınlamanın zamanının geldiğini söyledi.

Şakacı ve küstah başlıklarına rağmen For Dummies, oldukça karmaşık bilimsel kavramları genel okuyucu kitlesine oldukça anlaşılır ve saygılı bir şekilde aktarıyor. - Simon Poole, Olive Oil For Dummies'in ortak yazarı

Poole, tıp alanında kapsamlı çalışmalar yapmış bir doktordur. sağlık yararları zeytinyağı ve Riolo, ödüllü bir şef, uzmanlaşmış zeytinyağı ile pişirme, daha önce üç projede işbirliği yaptı For Dummies Diyabet hakkında kitaplar.

"Şakacı ve küstah başlıklarına rağmen, For Dummies Poole, "Oldukça karmaşık bilimsel kavramları genel okuyucu kitlesine oldukça anlaşılır ve saygılı bir şekilde aktarıyor" dedi.

O ve Riolo, kitabın, şu anda uygun bir haberci olduğuna inanıyorlar. etkileyiciler ve çevrimiçi yorumcular, izleyicileriyle zeytinyağı dünyasını ve sağlık yararlarını tartışıyor, bazen de yanlış bilgi yayıyorlar.

Ayrıca bakınız: Yeni Kitap Akdeniz Diyetini İzlemek İçin Günlük Rehber Oluyor

"Poole, "Genel bir kitleye detaylı bilimsel bilgiler hakkında geniş bir bakış açısı sunmak ve ayrıca onlara harika tarifler sunmak gerçekten önemliydi" dedi.

"Riolo, "Herkes için bir kaynak olabilecek bir kitap yazmak istedik" diye ekledi.

Ortak yazarlar, kitabın teknik editörlüğünü Avustralya merkezli Modern Olives teknik ekibinin başkanı ve Cobram Estate'in eş başkanı Leandro Ravetti'ye borçlu olduklarını belirttiler.

"Poole, "Zeytinyağı dünyasında çok saygı duyulan bir isim" dedi. ​"Onun ve Olive Wellness Institute'daki diğer uzmanların katkılarından yararlandığımız için çok şanslıyız."

Mankenler İçin Zeytinyağı 288 sayfalık bir giriş zeytinyağı dersine benzer bir zemini kapsar. Şunlar hakkında bilgi içerir: zeytinyağı kaliteleri, farklı üretim yöntemleri, tarihçesi ve gelenekleri, sağlık yararları, yaygın mitler, zeytinyağı satın alma ve saklama ipuçları ve 40 tarif.

Olive Oil for Dummies Ekim ayında satışa sunulacak ve ön siparişe açıldı.

Poole ve Riolo, kitabın zeytinyağı hakkında çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan tüketicilere pek çok pratik tavsiye sunacağını vurguladı.

"Riolo, "Etiketler, bunların nasıl okunacağı ve insanların nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bir bölümümüz var" dedi.

Örneğin, bölümde hasat tarihlerinin önemi ve bunların son kullanma veya tüketim tarihlerinden neden daha bilgilendirici olduğu açıklanmaktadır.

Yazarlar ayrıca coğrafi işaretler ve ticaret grupları tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere farklı kalite sertifikası türlerini de ele alıyor.

Bölümde ayrıca organik zeytinyağının ne anlama geldiği tartışılmakta ve yaygın ancak kafa karıştırıcı önekler tanımlanmaktadır, örneğin: ​'ışık 've ​'ilk soğuk preslenmiş,' bunların alaka eksikliğini açıklayarak ​''ekstra sızma' ve ​'bakir.'

Başka bir bölümde farklı ulaşım ve depolama koşulları zeytinyağının zamanla kalitesini etkileyeceğini belirten tüketicilere, zeytinyağını serin ve karanlık bir yerde saklamaları tavsiye edildi.

reklâm

reklâm

Poole ve Riolo ayrıca kitabın birçok bölümünde zeytinyağı hakkındaki yaygın mitleri ortadan kaldırmak için önemli miktarda zaman harcadılar, böylece okuyucular bunları kaçırmamış oldular.

Bunlardan en önemlilerinden biri zeytinyağının kızartma için kullanılır. ​"Riolo, "En önemlisi şu: Zeytinyağıyla kızartma yapamazsınız veya yemek pişiremezsiniz; zeytinyağı yalnızca çiğ olarak kullanılabilir" dedi ve zeytinyağının 410 ºC'ye (210 ºF) kadar kızartma için güvenli olduğunu belirtti. ​""385 ºC'nin (196 ºF) üzerindeki sıcaklıklarda kızartma yapmamıza gerek yok" diye ekledi.

Yazarlar bu noktayı efsaneleri çürütme ve yemek pişirmeyle ilgili bölümlerde açıklığa kavuşturdular. ​"Riolo, "Sadece tek bir yere koyarsak insanların bunu kaçıracağından endişe ediyorduk" dedi.

Yazarların ortadan kaldırmaya çalıştığı bir diğer efsane ise, Akdeniz diyeti pahalıdır.

"Örneğin, iyi bir kalitenin bunu göstermesi oldukça güzel. sızma zeytinyağı Poole, "Bu miktar, insanların bir akşam tüketecekleri bir şişe şaraba harcadıkları paraya yakın bir miktardır" dedi.

"Ancak Akdeniz diyetine uygun günlük sızma zeytinyağını tüketmek, haftada en sevdiğiniz kahve dükkanından alacağınız birkaç fincan kahveden daha ucuza mal olur” diye ekledi.

Poole ve Riolo kitabın büyük bir kısmını meraklı tüketicileri bilgilendirmeye ayırmış olsalar da zeytinyağıyla ilgili hiçbir kitap yemek bölümü olmadan tamamlanmış sayılmaz.

"Poole, “Tariflerin hepsinde dünyanın her kıtasından gelen zeytinyağları kullanılıyor” dedi. ​"Ayrı ayrı yağlar kullanıyoruz ve bunları kısaca açıklıyoruz. Elbette, diğer zeytinyağlarını da kullanabileceğinizi söylüyoruz. Yine de, dünyanın çeşitli yerlerinden harika kalitede sızma zeytinyağlarının örneklerini vurgulamayı ve alıntılamayı ve üreticilerini takdir etmeyi seviyoruz.”

Poole ve Riolo, farklı zeytin çeşitlerini yemek pişirme bağlamında ele alarak, zeytinyağı dünyasında yetiştirilen çeşitlerin çeşitliliğini ve bunların kendine özgü organoleptik özelliklerini vurguluyor.

"Riolo, "Zeytinyağı üreten tüm ülkelerden önemli üreticileri bünyemize katmaya çalışıyoruz" dedi. ​"Bu, zeytinyağının sadece burada ortaya çıkmamış, aynı zamanda dünya çapında da ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.”

Sonuç olarak Poole ve Riolo, şunu umuyor: Mankenler İçin ZeytinyağıEkim ayında satışa sunulacak ve ön siparişe açılmış olan , zeytinyağına ilgi duyan herkes için ulaşılabilir bir giriş noktası olacak.

"Okuyucularımıza evde nasıl tatma yapacaklarını, sızma zeytinyağının farklı tatlarını nasıl tanıyacaklarını ve lampante yağı ile iyi tadı olan yağı nasıl ayırt edeceklerini tanıtıyoruz” diye sözlerini tamamladı Poole.