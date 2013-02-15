Zeytinyağı Buzdolabı Testi? Buna güvenme.

Çılgınca başarılı gündüz televizyon programının yeni bir bölümünde, Dr.Oz izleyicileri sahte sızma zeytinyağı (EVOO) almaya aldatıldıkları konusunda uyardı. Bazı uzmanların satılan EVOO'nun yaklaşık yüzde 70'inin sahte olduğunu iddia ettiğini ve herkesi kendisinin ve ailesinin kullandığı bir testle zeytinyağını kontrol etmeye çağırdığını söyledi.

Testte, Dr. Oz buzdolabına bir şişe EVOO koyar. Normal buzdolabı sıcaklığında donarsa, ​"o zaman saf olduğuna eminsin, ”dedi Oz.

Ancak bazı uzmanlar, sözde ​"Zeytinyağının özgünlüğü için "Buzdolabı Testi" uzun süredir devam eden bir efsanedir.

Dr. Oz, sahte EVOO da dahil olmak üzere süpermarket gıda dolandırıcılığını araştırıyordu. bölüm Bu Şubat 11 yayınlandı. İnsanların daha fazla para ödediğini açıkladı iyi zeytinyağıiçin sağlık yararlarıAncak satın aldıkları petrol EVOO değilse, istenen sağlık kazanımlarını elde edemezler.

California Üniversitesi Davis Olive Center tarafından yapılan bir 2010 çalışması, ithal edilen petrolün yüzde 69’inin sızma zeytinyağı fazladan bakire için standartlara uymuyordu.

Olive Center'ın direktörü olan gösteri konuğu Dan Flynn, 3 milyondan fazla izleyiciye EVOO'nun doğal ezilmiş zeytinyağı olduğu için en yüksek zeytinyağı olduğunu söyledi; kimyasallar, çözücüler veya ısı ile değiştirilmez. İçinde UC Davis çalışması, bakkal raflarından çıkarılan yanlış etiketlenmiş örnekler eğitimli tatlar tarafından ​"küf, çöp havuzu, bebek bezi ... salataya yakın almak istemediğiniz şeyler, ”dedi Flynn.

Ulusal Gıda Koruma ve Savunma Merkezi direktörü Shaun Kennedy de Dr.Oz Show'da yer aldı ve bazı üreticilerin ayçiçeği, fındık veya endüstriyel yağ gibi ucuz yağları sızma zeytinyağı olarak yaptıklarını çünkü büyük kar. ​"Bazı tahminler sahte zeytinyağı işinin kokain ticareti kadar karlı olduğunu ve kesinlikle çok daha kolay olduğunu söylüyor ”dedi Kennedy.

Dr. Oz'un şovu tüketicilere zeytinyağı kalitesi konularında ihtiyaç duyulan farkındalığı getirirken, uzmanlar ​"buzdolabı testi ”, tüketicilerin satın alma işlemlerinin gerçek zeytinyağı. Dr. Oz izleyicilere yöntemin ​"yüzde 100 kusursuz değil. ”

Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği ev testi yaptı ​"tamamen yanlış ve yanıltıcı. ”Hemen hemen her yağ, kimyasal bileşiklerine bağlı olarak soğuk sıcaklıklarda katılaşacak ve hatta EVOO kategorisinde bile zeytin çeşidi ve hasat zamanı gibi faktörler katılaşmayı etkileyecektir.

Uzman zeytinyağı çeşnisi Richard Gawel, ev testinde ​"bir yağın EVOO orijinalliğinin güvenilir bir göstergesi değildir. Onun içinde blogGawel, efsanenin neden ortaya çıktığını açıklıyor. EVOO'lar büyük ölçüde buzdolabı sıcaklıklarında pıhtılaşan tekli doymamış yağlardan yapılırken, diğer yağlar normal buzdolaplarının erişebileceğinden daha düşük sıcaklıklarda katılaşabilen poli doymamış yağlardan yapılır.

Gawel, EVOO'nun yüzde 100 tekli doymamış ve diğer yağların yüzde 100 çoklu doymamış olması durumunda buzdolabı testi işe yarayacaktır, ancak yağlar genellikle yağların bir kombinasyonunu içerir. Fıstık yağını, yüksek tekli doymamış içeriğe sahip olduğunu ve buzdolabı testini geçeceğini söyleyen bir örnek olarak gösteriyor.

Gawel, biraz kanola yağı ile karıştırılmış bir EVOO'nun bile buzdolabında katılaşacağını ve saf EVOO olmasa da testi geçeceğini söyledi.

Flynn söyledi Olive Oil Times buzdolabı yöntemi tamamen kusursuz değildir. ​"Rafine yağların soğukta pıhtılaşmayacağı doğru olsa da bazı zeytinyağı çeşitlerinin de pıhtılaşmayacağı da doğrudur. " Ek olarak, test bir tüketiciye EVOO'nun tadı iyi olup olmadığını söylemeyecektir.

Başkan yardımcısı Eryn Balch Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği geniş dolaşımda buzdolabı test efsanesi dedi ​"güvenilir zeytinyağı eğitim kaynaklarına olan büyük ihtiyacı göstermektedir. ”

Flynn, Dr.Oz gösterisinin izleyicilerine zeytinyağı şişesindeki hasat tarihini kontrol etmelerini ve kaliteli bir yağ alma şansını artırmak için son 15 ay içinde bir hasat olduğunu gösteren bir tane satın almalarını tavsiye etti. Ayrıca şişelerde, örneğin şişelerde olduğu gibi kaliteli mühürlerin aranmasını tavsiye etti. California Zeytinyağı KonseyiBu, petrolün kimya ve duyusal ölçütleri geçtiğini tasdik eder. Flynn, UC Davis'in zeytinyağı sahtekarlığını tespit etmek için daha iyi yöntemler üzerinde çalıştığını belirtti.

