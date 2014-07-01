Zeytinyağı bir sürahi ihtiyacı

Uluslararası Zeytin Konseyi bir etkinlik düzenledi. ​ " 30 Haziran Pazartesi günü New York Jacob K. Javits Convention Center'da Zeytinyağını Anlamak” semineri.

Bunlar zeytinyağı üreticileri için zorlu zamanlar. Fiyatlar düşük, stoklar yüksek ve ithalat kayıyor Her büyük pazarda.

Burada, dünyanın en büyük pazarında, Amerikalıların daha fazla zeytinyağı ve daha az diğer yağları kullanması yönündeki tüm zorlayıcı nedenlere rağmen, kişi başına düşen tüketim yıllardır değişmedi.

Burada duruma yardımcı olmak için pek bir şey yapılmadı.

Dün New York'taki Fancy Food Show'da bir seminere katıldım. Uluslararası Zeytin Konseyi önemli bir şeyi yapmak için başka bir fırsatı boşa harcamak.

Etkileyici bir katılımdı, ancak kimin dünyanın en önemli yiyeceklerinden biri hakkında bilgi almak için orada olduğunu ve sabah ilk iş olarak iPad ve bedava çörek çekilişiyle kimin oraya çekildiğini söylemek zordu.

Jean-Louis Barjol

IOC direktörü Jean-Louis Barjol, 45 dakika içinde kendini ayırdıktan sonra hızlıca hareket etmesi gerektiğini belirterek başladı.

Ancak 45 dakika, zeytinyağına ilişkin ikna edici bir örnek oluşturmak için oldukça uzun bir süre; bizi zeytinyağının zengin kültüründen bahseden görsellerin içine çekmek, avantajlarını en basit ifadelerle vurgulamak ve katılanlarımıza aktarılacak güçlü konuşma noktaları sağlamak için. yoğun ticaret fuarı alanında ve ötesinde geniş bir izleyici kitlesine.

Fakat Barjol, adımcı değil.

Liquid Gold küresel yönetim organına katılmadan önce Barjol şeker üreticilerini temsil ediyordu ve Javits Center bodrum katındaki seminer, bir şekilde Fransız aksanlı bir monoton (kendi başına bir başarı olduğunu düşündüğüm bir başarı) sunulan başka bir emtia üzerine esinlenmemiş bir rapordu. .

Grafikler, tüketim istatistikleri ve standart karşılaştırmaları ile dolu birkaç düzine slayttan oluşan yeniden derlenmiş bir sunumdan sonra, bir izleyici üyesinin ilk sorusu, bir zeytinyağı martini. Benim düşüncelerim tam olarak.

Ama tıpkı Lincoln Center başlama noktası İnternet Çağındaki tek IOC kampanyasının (ne, ​"Hayat Eklemek "kampanyası? Ile olan 342 milyon ​"gösterimler” bu bir şekilde hepimizi kaçırdı mı?) bu, zeytinyağı hakkında sağlam ve açık mesajlar vermek için kaçırılan bir başka fırsattı. Neden kullanıyorsunuz? Bu nasıl kullanılır.

Bu kampanyanın 1.7 milyon dolarlık bir bütçesi vardı (bunun için Ryan Eşya Hızı ve bir blog).

Tabii ki herkes bilir IOC bozuldu yaşamı sürdüren bir sözleşmeye yönelik teklifinde bir kendini yansıtma döneminden geçerken. Ama işte Barjol olsaydım ne yapardım (Aralık ayında görev süresi bittikten sonra ona bir şans daha verilseydi):

Üye ülkelerden zeytinyağı sürahisi (veya kadın) için ihale çağrısını onaylamalarını isterim. Tercihen zeytinyağını tanımaya zaman ayıran son derece karizmatik bir şef (ne kadar az şefin bunu bildiğine şaşıracaksınız), tüm yıl boyunca dünyayı turlayacak ve her yerdeki izleyicilere kusursuz, akılda kalıcı performanslar sergileyecek: Neden zeytinyağı kullanılmalı? Zeytinyağı nasıl kullanılır? Bir zeytinyağı dünya turu.

Bir şefle tanıştım birkaç yıl önce Córdoba'da kim iyi bir aday olabilirdi. Tanınmış restoratör Paul Bartolotta, zeytinyağı kalitesi ve eğitimi kampanyasına katılmak için mutfak imparatorluğunu kurmaktan kendini uzaklaştırmıştı.

Bartolotta izleyicileri ​"Beyond Extra Virgin ”konferansı, onun Ortabatı yetişme tarzından anekdotlarla dolu düz konuşması ve anlamsız sunumuyla büyülüyor. Ona zeytinyağı için iyi bir atıcı olacağını söyledim ve çok ilgileneceğini söyledi. Tartışmadan kısa süre sonra Barjol'a bahsettim.

Paul Bartolotta

Kim bilir, işler farklı olabilirdi.

Bir kişi. Bir zeytinyağlı bir adam, standartlar, sahtekarlık ve ihracat eğilimleri hakkında değil, tarih ve gelenekler, basit sağlık yararları ve sızma zeytinyağı ile mükemmel yumurtanın yapılmasından bahsetmek.

İş için iyi olabilecek birini tanıyor musun?