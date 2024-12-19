Zeytinyağı Üreticileri Çevre Dostu Ambalajları Benimsiyor

Küresel markalar ürünlerinde giderek daha fazla çevre dostu ambalajlara yöneliyor.

Bu eğilim zeytinyağı sektöründe de görülüyor; üreticiler, yenilikçi ambalaj çözümlerinin çevresel etkiyi azaltabileceğine ve ürün kalitesini ve tüketici deneyimini iyileştirebileceğine inanıyor.

"Boss Strategy Global'in başkanı ve CEO'su Sean Zacot, "Geleneksel plastiğin yerini cam şişeler, teneke kutular ve geri dönüştürülebilir malzemelerin aldığı, daha çevre dostu ambalajlara doğru bir kayma var" dedi. Olive Oil Times.

"Bu, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik tercihleriyle örtüşüyor” diye ekledi. ​"Ayrıca zeytinyağının tazeliğini ve kalitesini koruyacak şekilde ambalajı koyu renkli şişelerde ve hava geçirmeyen contalarla ışık ve oksidasyona karşı korunacak şekilde tasarlanmıştır.”

Zeytinyağı üreticileri, alüminyum kutular ve geri dönüştürülebilir plastik dolum kapları gibi daha sürdürülebilir stratejiler benimsiyor.

Yunanistan'da ödüllü zeytinyağı üreticisi Neolea Bu yılın başlarında çevre dostu bir ambalaj kampanyası başlattı.

Korfu merkezli şirket, Altın Ödül kazandı 2024'da NYIOOC World Olive Oil Competition, alüminyum kutularda satılan sızma zeytinyağını tanıttı.

Kutular geri dönüştürülebilir olmasının yanı sıra yeniden kullanılabilir bir özelliğe de sahiptir. ​"zeytinyağının sağlıklı bileşenlerini korumak için "taze kapak" polifenolleri, tazelik ve lezzet. Neolea, kabın dökülmeden, akış kontrollü bir dökme deneyimi sunduğunu ve gelecekteki kullanımlar için yeniden kapatılabileceğini söyledi.

"Şirket, "Neolea'da sürdürülebilirlik ve inovasyonun sınırlarını zorluyoruz" dedi LinkedIn'de yazdı, kararı açıklıyor. ​"Bu nedenle sızma zeytinyağımız için çevre dostu alüminyum kutular seçtik. Alüminyum sonsuz şekilde geri dönüştürülebilir, verimli taşıma için hafiftir ve ürünümüze şık, modern bir görünüm kazandırır.”

Akdeniz'in diğer yakasında, Tunus'un en büyük zeytinyağı markası Terra Delyssa, 150,000 Şubat ayına kadar 750 bin adetlik yeni 2025 mililitrelik yeniden doldurulabilir zeytinyağı ambalajı satmayı planlıyor.

Marka, tarafından üretildi CHO Grubu, tüketicilerin Terra Delyssa camını yeniden doldurmak için geri dönüştürülebilir plastik kaplar satın alabileceğini söyledi plastik sıkma şişeleriŞirketin ambalaj malzemesi tüketimini yüzde 96 oranında azalttı.

CHO Group, konteynerlerin eşdeğer şişelenmiş hacimden yüzde 10 daha az fiyata perakende satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Bazı üreticiler sürdürülebilirliği gözeterek yeni ambalaj tasarımları geliştirirken, bazıları da plastik kullanımını azalttı veya tamamen ortadan kaldırdı.

Dünyanın en büyük zeytinyağı şişeleyicisi Deoleo, ilan planları 2023 yılında yüzde on daha az plastik kullanan geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış yeni tasarımlı şişeleri tanıtmak.

İtalyan üretici Al Piglio bir adım daha ileri gitti. Üç yaşındaki şirketin kurucuları başından itibaren plastik ambalaj kullanmama kararı aldık.

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Zeytinyağı üreticilerindeki bu değişim, tüketim malları sektöründe sürdürülebilir ambalaja doğru daha geniş bir hareketin parçasıdır.

Unilever, Yunanistan'ın önde gelen zeytinyağı perakendecisiydi. 2017 satışı Bu işletmenin sürdürülebilir ambalajlama konusunda önemli adımlar attığını düşünüyoruz.

Çok uluslu şirket, 2025 yılına kadar saf plastik kullanımını yarı yarıya azaltacağını, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artıracağını ve geri dönüştürülebilir kağıt bazlı dondurma kapları gibi yeni ambalaj formatlarını piyasaya süreceğini söyledi.

Şirket ayrıca yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ambalaj modelleri üzerinde çalışıyor ve sattığından daha fazla plastik ambalajı toplamak ve işlemek için ülkeye özgü yol haritaları geliştiriyor.

Coca-Cola, Mars, Nestlé ve L'Oreal gibi pek çok tüketim malı şirketi de plastik kullanımını azaltmak ve çevre bilincine sahip tüketicilere hitap etmek için benzer ambalaj stratejileri duyurdu.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, ülkedeki atıkların yaklaşık yüzde 50'sini gıda ambalajları oluşturuyor.

Öte yandan Birleşik Krallık'taki evsel plastik atıkların yüzde 80'inden fazlası gıda ve içecek ambalajlarından kaynaklanıyor.

Bu ambalajların büyük bir kısmı geri dönüştürülemiyor ve çöp sahalarına atılıyor, bu da mikroplastik kirliliğine ve önemli miktarda metan emisyonuna yol açıyor.

Birleşmiş Milletler Plastik Kirliliği Hükümetlerarası Müzakere Komitesi, Aralık ayının başında, gıda sektöründe sürdürülebilir ambalaj çözümlerine acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, plastik kirliliği konusunda bir anlaşmayı sonuçlandırmadan beşinci yıllık toplantısını erteledi.

Çok fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, son araştırmalar şunu göstermiştir: önemli pazarlama avantajları Çevre dostu bir işletme olarak algılanmanın.

Danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners'ın 2021 yılında yaptığı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 71'i son beş yılda satın alma davranışlarında daha sürdürülebilir seçeneklere yönelik orta veya önemli değişiklikler deneyimledi.

Sonuç olarak, Batı Avrupa'daki 2022 işletmeyi kapsayan Temmuz 1,000 tarihli ayrı bir anket, katılımcıların üçte birinin sürdürülebilirlik pazarlama kampanyalarına normal kampanyalardan daha fazla harcama yaptığını ortaya koydu.

"Sürdürülebilir iş stratejisti ve danışmanı Andrew Winston, "Her sektör sürdürülebilirlik hakkında daha fazla konuşuyor" dedi Olive Oil Times Temmuz 2023 röportajında.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşan şirketlerin genellikle diğer iş alanlarında da daha başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

"Sürdürülebilirlik yönetiminde daha iyi olan şirketler, genel olarak, yönetimde daha iyi oluyorlar. Bu her zaman bunun için gerçekten iyi bir vekil olmuştur" dedi Winston.