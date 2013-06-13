Zeytinyağı Kalite Mühürleri? İstediğini al

Daha fazla tüketici, tadın ve zeytinyağının sağlık yararları kalitesi ve tazeliği ile yakından bağlantılıdır, ancak ortalama bir alışverişçinin, ölçülen bir şişe EVOO aldığından emin olmak için yapabileceği çok az şey vardır.

Satın almadan önce yağı tatmak yardımcı olabilir, ancak çalışmalar göstermiştir çoğu insan hala tat testlerinde eski, kokuşmuş zeytinyağını seçer, çünkü alışık oldukları şey budur. Hasat ve ​"en iyisi ”tarihleri ​​tazeliği gösterebilir, ancak yağda herhangi bir kusur ve karışım bulunmadığına dair hiçbir garanti vermez.

Ayrıca bakınız:10 Zeytin Yağı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yapabileceğiniz bir şey, büyük bir yarışmanın madalya çıkartmalarını aramaktır. New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması, bu yılki ödüllü sızma zeytinyağlarını tanımlamak için.

Ayrıca bir zeytinyağına da sahip olan zeytinyağları menşe adı (DOP) etiketi, DOP'u yöneten ve standartlarına uyması ve belirli nitelikleri sergilemesi gereken bölge tarafından izlendiğini belirtir.

Ya da kaliteli bir mühür arayabilirsiniz.

Tüketicilere kafa karıştırıcı bir pazarda ek bir güven ölçüsü sağlamaya yardımcı olmak için, etiketlerini sergileyen zeytinyağlarının kalitesini izleyen ve onaylayan bir dizi kalite mühür programı geliştirilmiştir.

Kalite mühür programları tat (duyusal) testi ve kimyasal standartlar ile desteklenir ve her birinin kendi başarılı / başarısız ölçütleri vardır. Bir program olan USDA Kalite İzleme Programı, düzenli, habersiz tesis ziyaretleri ve izlenebilirlik denetimlerini de içerir.

Kimya kafa karıştırıcı olabilir. Ancak mühür programlarının amacı, ortak bir standardın yokluğunda, çeşitli kimyasal ve tat parametrelerini izlemektir, böylece hepimiz uzman olmak zorunda kalmayız.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği, California Zeytinyağı Konseyi ve yeni Sızma İttifakı tarafından sunulan programların bir incelemesi benzerlikler taşıyor, ancak ikisi tamamen aynı değil.

USDA Kalite İzleme Programı

USDA standartları 2010’te revize edildi ve Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) linolenik asit ve kampesterol sınırlarındaki farklılıklar hariç. Bununla birlikte, IOC o zamandan beri, yağ asidi metil ve etil esterleri ve fenol içeriğinin toplamı için testler dahil revizyonlar yapmıştır. ​"ABD Standartları bu değişiklikleri içermiyor, ”diyor USDA Tarımsal Pazarlama Servisi'nden Pamela Stanziani, ancak standart belgelerin revize edilebileceğini de kaydetti ​"endüstri üyeleri ile ortaklaşa… modern iş uygulamalarını yansıtmak için. ”

2012'te USDA Kalite İzleme Programını genişletti zeytinyağı dahil. Programın bir parçası olarak USDA müfettişleri kimyasal ve tat testinin yanı sıra şirketin sistem ve prosedürlerini düzenli olarak denetler. ​"Bir karışımın her bileşenine bakıyorlar, sanitasyon, güvenlik, izlenebilirlik ve menşe ülkeler gibi şeyleri denetliyorlar ”dedi, Pompeian, Inc.'de kalite, araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı Luisito Cercaci, şimdiye kadarki ilk ve tek şirket QMP onayına sahip olmak. ​"USDA tüm sistemi kontrol ediyor, daha derin bir bilgi kazanıyor ve zamanla daha sıkı hale geliyor ”dedi.

Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği Kalite Mührü

Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) IOC standartları duyusal analizleri ve bir dizi kimyasal testi içeren testlerinde. ​"Gerçekliğin ve kalitenin tam resminden emin olmak istiyorsanız, herhangi bir kısayol yoktur. Hepsini yönetmelisin, ”dedi NAOOA'nın başkan yardımcısı Eryn Balch.

NAOOA'nın kalite kontrol programı, piyasadan satın alınan üyelerinin yağlarının, ​"USDA'lardan daha katı, ”dedi Balch. İki standart seti arasındaki temel farklar, linolenik asit ve kampesterol için farklı geçiş seviyeleri ve birincil özgünlük testleri aralığıdır. NAOOA tarafından yapılan bazı özgünlük testleri ​"ikincil ”veya ​"Tablo II ”testleri USDA parametreleri altında gerçekleştirilmektedir, yani USDA bu testleri yalnızca ilk test turundaki belirli bileşenler başarısız olursa gerçekleştirir. Balch, karıştırmayı etkin bir şekilde izlemek için testlerin birincil olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

California Zeytinyağı Konseyi

Kaliforniya Zeytin Konseyi (COOC), üreticiler tarafından sunulan sızma örneklerini sızma kalitesi ve özgünlük açısından test ediyor. USDO veya NAOOA'dan daha az kimyasal analiz olmasına rağmen, COOC testi hem duyusal hem de kimyasal elementlere sahiptir. COOC bu yaz gereklerini gözden geçirecek ve PPP (pyropheophytin) ve DAG'leri (1 - 2 diacylglycerols) testlerini ekleyebilir, dedi Genel Müdür Patricia Darragh. Darragh dedi ki PPP ve DAG'lar vardır ​"yağ derecelendirme için kimyasal değerlendirmede çok önemli araçlar ”ve testlerin yapılması daha uygun ​"artık daha fazla laboratuvar gereksinimi karşıladı ”.

Ekstra Bakire İttifakı

The Ekstra Bakire İttifakı (EVA) pazarda tüketici güvenini geri kazanma hedefiyle yeni kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir ticaret birliğidir. Dünya çapındaki üreticiler EVA ile oturum açabilir ve ürün numunelerini test için mağaza raflarından alabilir.

EVA'nın standartları öncelikle Zeytin ve Zeytin Pomace Yağları için Avustralya Standardı ve IOC standartlarından ziyade Avrupa'daki ticari uygulamalar hakkında. ​"Steroller ve yağ asidi için IOC özgünlük standartları AB iklimleri için tasarlanmıştır ve farklı iklimlerde yetiştirilen bazı yüksek kaliteli yağlar testte başarısız olabilir ”dedi.

EVA'nın serbest yağ asidi ve peroksit limitleri diğer programlardan daha düşüktür ve PPP ve DAG testleri gereklidir. Kicenik Devarenne, EVA'nın standartlarının ​"veriler pazardan toplandıkça zaman içinde gelişecektir. ”



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