Zeytinyağının Tadımına Giriş

Son zamanlarda haberlerde zeytinyağı kalitesi göze çarpıyor, başlıklar bize sızma zeytinyağımızın gerçekten sızma olmayabilir.

Mutfak dolabının üzerine bir şüphe serpildi; O güzel şişe zeytinyağının sızma durumu hakkında yalan söylediğini nasıl anlayacağız? Bir tüketici ne yapmalı?

Sızma zeytinyağı saflarında bazı ciddi hanky panky olduğu doğrudur. Karıştırma, yanlış etiketleme ve düzenleme konularının hepsi gerçek, karmaşık ve çok önemlidir.

Ancak bu, tüm bu büyük sorunlar çözülene kadar zeytinyağı tüketicileri için umut olmadığı anlamına gelmez. Aksine biraz öğrenerek tüketiciler çok fayda sağlayabilir.

Bir zeytinyağı eğitiminin başlamasının en mantıklı yeri tatmaktır. Zeytinyağının aroması ve tadı duyusal deneyime bağlayamadığınız sürece dünyadaki tüm okumalar bir anlam ifade etmeyecektir.

Profesyonel zeytinyağı tadımı En sevdiğiniz kafedeki adak mumluklarına benzeyen küçük mavi bardaklardan yağı doğrudan yudumlayın. Nihayetinde, zeytinyağının yiyeceklerde bir bileşen olduğunu hatırlamamız gerekse de, onu doğrudan tatmak, size yağın tamamen gizlenmemiş bir tadı verme avantajına sahiptir.

Zeytinyağı Tadım Bardağı

Korkmayın. Biraz zeytinyağı size zarar vermez - bu fikre alıştığınızda gerçekten çok güzel - ve diğer tatların karmaşıklığı olmadan özellikleri tanımayı öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Zeytinyağının aromaları, lezzetinin kritik bir parçasıdır. Onları takdir etmenin en iyi yolu, küçük bir kadehe (veya resmi bir bardak) biraz zeytinyağı (bir veya iki yemek kaşığı) dökmektir. zeytinyağı tadım bardağı eğer varsa).

Bir elinizle bardağı kapatın, diğer elinizle kapatın ve içini ısıtırken aromaları hapsedin. Tutun, karıştırın, bir veya iki dakika ısıtın. Sonra burnunuzu cama sokun ve aromayı iyice koklayın veya ​"zeytinyağı burnu ”.

Taze kesilmiş çimen, tarçın, tropikal meyveler veya diğer olgun veya yeşil zeytin aromalarının kokusunu fark edebilirsiniz. Şu kelimeyi belirtmek için iyi bir zaman ​"meyveli ”, sebze notlarına, yani yeşil zeytin meyvelerine ve olgun meyve notlarına atıfta bulunabilir. Enginar, ot ve bitkileri düşünün. ​"meyve ”tadına bakın!

Şimdi yağdan bir yudum alın. Bu konuda çok dikkatli olmayın; Yeterli miktarda alamazsanız, yağın tüm özelliklerini takdir edemezsiniz çünkü sadece dilinizin ucuna ulaşır. İdeal olarak tüm ağız ve dilin izlenimlerini almak istersiniz.

(NYIOOC)

Daha fazla aroma çıkarmak için yağın içinden hava emdirin ve sonra - bu önemlidir - ağzınızı kapatın ve burnunuzdan nefes alın. Bu ​"retronasal ”algısı size bir sürü başka lezzet notası verecektir. Retronazal algılama, ağzınız arkadan burnunuza bağlandığı için mümkündür. Şimdi yağın bir kısmını veya tamamını yutun.

Keskinlik boğazda tespit edilen acı bir histir, bu nedenle bir miktar yağ yutmak önemlidir. Keskinlik, zeytinyağının olumlu bir özelliğidir. Acı biberlerin sıcaklığı gibi kimyasal bir tahriştir ve alıştığınızda eşit derecede çekici.

O baharatlı tekme atmaya başladığınızda, onsuz bir hayatı hayal etmek zor. Keskinlik çok hafif olabilir - sadece en ufak bir karıncalanma - ya da sizi öksürecek kadar şiddetli olabilir. Zeytinyağı meraklıları bazen bir, iki veya üç öksürük yağından bahsederler.

Meyveli ve keskin olmasının yanı sıra zeytinyağının üç olumlu özelliğinden üçüncüsü acıdır. Acılık, keskinlik gibi, edinilmiş bir tattır. Ağacın dibinde bir zeytinin tadına bakmış olan herkesin kanıtlayabileceği gibi acı, taze zeytinde öne çıkan bir tattır.

Sofralık zeytinin sertleştirilmesi aslında bir acıkma süreciyle başlamalıdır. Zeytinyağı, işlenmemiş zeytinlerden yapıldığından, çeşitli derecelerde acılık bulunabilir; Sert meyvelerden yapılan yağda acılık çok az olur veya hiç olmaz, daha yeşil meyvelerden yapılan yağ belirgin şekilde acı olabilir.

reklâm

reklâm

Amerikan lezzet ufukları genişliyor; bitter çikolata, acı salata yeşillikleri ve şimdi de sağlam zeytinyağları gibi yiyeceklerle acılığı keşfediyoruz.

Ağızda fark edebileceğiniz meyvemsi özellikler arasında cevizimsi, tereyağlı ve diğer olgun tatlar ve daha dolgun yeşil meyve notaları bulunur. Bu retronazal algıda en belirgin olan bir başka özellik de acılaşmadır - başka bir makalede zeytinyağının ortak kusurlarına baktığımızda bunu keşfedeceğiz. Zeytinyağları arasındaki geleneksel damak temizleyici su, sade veya köpüklü ve Granny Smith elma dilimleridir.

NYIOOC Tadım Lina Smith

Sade bir zeytinyağını tattıktan sonraki adım, onu yemekle birlikte tatmaktır. Zeytinyağının bir tabaktaki tatlardan biri olarak hayat bulduğu yer burasıdır.

Şarap iyi bir benzetme sunar: Yemeklerle uyumlu olan bir şarap aperatif olarak uygun olmayabilir. Zeytinyağı da aynıdır: Bazen tek başına veya ekmekle birlikte aşırı keskin ve acı görünen bir zeytinyağı, doyurucu bir fasulye çorbasının üstüne kullanıldığında mükemmelliktir.

Zeytinyağlarını ve yiyecekleri eşleştirmek başlı başına bir tartışmadır, ancak harika bir öğrenme deneyimi için üç farklı zeytinyağı deneyin - biri narin, bir orta, bir sağlam - çeşitli öğelerle. İyi seçenekler, sıcak haşlanmış patates, taze mozzarella, olgun domates, ekmek, sıcak pişmiş beyaz fasulye, salata yeşillikleri, mevsimlik pişmiş sebzeler, ızgara biftek, haşlanmış veya ızgara tavuktur; hemen hemen akşam yemeği için ne ise. Çok fazla baharat eklemeden işleri basitçe pişirin, ancak elinizde biraz deniz tuzu olduğundan emin olun.

Şimdi yağların her birine batırılmış aynı yiyeceğin parçalarını tadın. Lezzetlerin nasıl etkileşime girdiğine dikkat edin. Uyumlu bir karışım mı? Bir kontrast mı? Bir lezzet diğerini etkiliyor mu yoksa dengeli mi?

Bu, bir grup arkadaşla yapılacak eğlenceli bir şeydir: birlikte tadabilir ve izlenimleri karşılaştırabilirsiniz. Eşleştirmeleri tamamlamak için bir çift şarap - kırmızı ve beyaz - ekleyin ve kendinize bir akşam yemeği partisi verin.

