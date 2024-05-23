Fenol İçeriği Yüksek Zeytinler Antraknoza Daha Dayanıklı

Córdoba Üniversitesi'nin zeytin genetiği araştırma grubundan bilim adamları, zeytinin olgunlaşma süreci sırasında fenolik profillerdeki değişikliklerin, dayanıklılıkta temel bir rol oynadığını buldular. antraknoz.

Ekonomik açıdan zarar veren zeytin ağacı hastalığına, Colletotrichum mantar. Mantar zeytinlerde ciddi çürümeye neden olarak önemli ürün kayıplarına neden olur.

Mantarla kirlenmiş zeytinlerden elde edilen zeytinyağının asitliği daha yüksek ve organoleptik kusurları daha yüksektir. Genellikle içine düşer lampante kategorisinde olup insan tüketimine uygun değildir.

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"Córdoba Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve çalışmanın ilk yazarı Hristofor Miho, "Fenolik bileşiklerin analizlerini ve patojene karşı direnç testlerini gerçekleştirerek iki yıl boyunca altı çeşidi analiz ettik" dedi.

"Sonuçlar, yüksek fenolik konsantrasyonlara ve içinde belirli fenoller bulunan çeşitlerde direncin daha fazla olduğunu gözlemlememize olanak sağladı" diye ekledi.

Araştırmacılar mantarlara karşı dayanıklılıklarıyla bilinen Empeltre ve Frantoio çeşitlerini seçtiler; Dirençsizlikleriyle tanınan Hojiblanca ve Picudo; ve Barnea ve Picual orta derecede dirençli kabul ediliyor.

Zeytinler bölgeden toplandı Dünya Zeytin Germplasm Bankası Córdoba'nın olgunlaşmaya başlamadan önce ve üç olgunlaşma aşamasında: yeşil, dönüş ve olgunlaşma.

Zeytinlerin fenolik profillerini belirlemek için örnekler alındı ​​ve daha sonra en yaygın sporlar kullanılarak aşılandılar. Colletotrichum İspanya ve İtalya'da bulunan tür.

Tüm yeşil zeytinler mantarlara karşı bağışık iken, inaktif olarak birikirler. Colletotrichum meyveye nüfuz eden organ benzeri bir yapı olan apressoria formundaki enfeksiyonlar.

"Araştırmacılar, bu enfeksiyonun meyve gelişimi sırasında olgunlaşmaya kadar gizli kaldığını ve patojenin yeniden aktivasyonuna ve hastalık gelişimine neden olduğunu yazdı. ​"Daha sonra olgunlaşma sırasında zeytin meyvesinin patojene duyarlılığı artarken buna paralel olarak toplam fenolik bileşiklerde azalma meydana geliyor.”

Araştırmacılar ayrıca antifungal aktivitelerini test etmek için yedi standart fenolik bileşiği izole etti: hidroksitirosol'dentirozol, oleuropeinoleuropein aglikon, oleasein, oleocanthal ve hidroksitirosol 4‑O-glukozit.

"Araştırmacılar, Oleocanthal'ın en yüksek önleyici aktiviteyi sergilediğini, ardından oleasein, oleuropein aglikon, hidroksitirozol ve tirozolün geldiğini belirtti.

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Oleuropein, ligstrosid (oleokantalin öncüsü) ve oleacein dahil bunların türevleri, spor çimlenmesini engelleyen en kritik bileşiklerdi.

Bileşikler, çeşitten bağımsız olarak tüm yeşil meyvelerde baskındır ve ana dayanıklı çeşitlerin olgunlaşması sırasında toplam fenollerin yüzde 90'ından fazlasını temsil eder.

Bu arada, duyarlı çeşitler olgunlaştıkça oleuropein, oleacein ve oleocanthal'ı hidroksitirozol-4-O-glikozite dönüştürdü ve bu da antraknoz toleransını azalttı.

"Genel olarak dirençli çeşitler, mantar sporlarının çimlenmesini yüksek oranda engelleyen aldehidik ve demetillenmiş fenol formlarının [oleuropein, oleocanthal ve oleacein] sentezini tetikledi” diye yazdı araştırmacılar. ​"Buna karşılık, duyarlı çeşitler olgunlaşma sırasında antifungal etkisi olmayan bir bileşik olan hidroksitirosol 4‑O-glukozitin sentezini destekledi.”

Ayrıca çeşitler arasında gelişmekte olan zeytinlerin tüm örneklerinde kilogram başına 50,000 miligramlık toplam fenolik konsantrasyonunun spor çimlenmesini tamamen engellediğini bulmuşlardır.

Araştırmacılar, mantara duyarlı çeşitlerin olgunlaşma sırasında fenolik bileşiklerde yüzde 73'lük bir düşüş yaşadığını, dayanıklı çeşitlerin ise yüzde 28'lik bir düşüş yaşadığını gözlemledi.

"Duyarlı çeşitlerdeki keskin fenolik azalma, antifungal aktivitenin tamamen azalmasına neden oldu” diye yazdılar. ​"İlginç bir şekilde, dirençli çeşitlerin daha az fenolik azalması, spor çimlenmesinin engelleyici etkisini azaltmadı.

Araştırmayı denetleyen Juan Moral, çalışmanın politika yapıcılara ve çiftçilere ekilecek yeni çeşitleri seçmelerine yardımcı olacağını ve araştırmacıları daha dayanıklı melezler için hangi çeşitlerin melezlenmesi gerektiği konusunda bilgilendireceğini söyledi.

"Farklı çeşitlerde fenolik basamakların [fenolik bileşiklerdeki değişikliklerin] nasıl davrandığını bilmek, gelecek nesil zeytin ağaçlarının bu hastalığa karşı dirençli olması için kullanılması gereken ebeveynleri bilimsel kriterlere dayanarak daha iyi seçmemize olanak sağlayacaktır." sonucuna vardı.