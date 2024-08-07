Üçte biri World Olive Oil Competition İlk Kez Organik Girişler

İlk defa, temsil edilen organik sızma zeytinyağı örnekleritoplam başvuruların üçte birinden fazlasını oluşturur. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Göre Olive Oil Times Dünya Sıralaması verileriDünyanın en büyük zeytinyağı kalite değerlendirmesinin 35 baskısında sunulan sızma zeytinyağının yüzde 2024'i, 22'teki girişlerin yalnızca yüzde 2014'sine kıyasla organik sertifikalıydı.

Sızma zeytinyağını tek bir düşünceyle üretiyoruz: çevreye mümkün olan en az etkiyle en yüksek kalitede bir yağ yaratmak. - Tommaso Fiore, sahibi, Olio Infiore

330 yılı yarışmasına genel olarak 2024 organik sızma zeytinyağı katıldı ve 207'si ödül kazandı.

İtalyan üreticiler 63 organik başvuru arasından 78 ödül kazanarak bu konuda başı çekti. Bunları 32 başvuruyla 38 ödülle İspanya'dan, ABD'den (27 başvurudan 32 ödül), Yunanistan'dan (26 başvurudan 38 ödül) ve Hırvatistan'dan (23 başvurudan 25 ödül) gelen yapımcılar izledi.

Ayrıca bakınız: 2024 NYIOOC Kapsam

Zeytinyağı dünyasındaki organik üreticiler etkinliklerini kutladı NYIOOC Ödüller, birçoğu bu onurun sıkı çalışmalarının ve organik zeytin çiftçileri ile değirmencilerin karşılaştığı birçok zorluğun haklılığı olduğuna işaret ediyor.

"Bari merkezli tesisin ortak sahibi Benedette Stallone Desantis, "Başka organik üreticisi olmayan Giovinazzo'da organik tarımı uygulamak kolay değildi" dedi. Le Due Benedette.

Şirket bir kazanç elde etti Altın Ödüller orta yoğunluktaki Coratina ve Ogliarola monovarietal'i için.

Le Due Benedette, yerli zeytin çeşitlerinden en yüksek kaliteyi elde etmek için erken hasat yapmaktadır. (Fotoğraf: Le Due Benedette)

Organik sertifikalı olmasının yanı sıra, zeytinler ekim ayında, bölgedeki diğer birçok üreticinin hasadına başlamasından haftalar önce henüz yeşilken hasat ediliyor. Kuzey ve orta İtalya'nın aksine Stallone Desantis, Puglia'da hasatın bol olduğunu ve ​"komplikasyon olmadan.

"Bu ödüller 17 yıllık sıkı çalışmanın takdiridir" dedi Stallone Desantis. ​"Ancak toprakların, çocukluğumda gördüğümü hatırladığım bol miktarda kır çiçeğine sahip olmaya geri dönmesi tatmin edici.”

O ekledi, ​"Ağaçların çoğu asırlıktır ve etkileyici Bari vazosu şeklinde muhafaza edilmiştir; yağı da hoş kokulu ve lezzetlidir.”

Stallone Desantis, uluslararası ödülleri kazanmanın şirketinin satışlarını artırmaya yardımcı olduğunu ve aynı derecede önemli olarak organik projesini ve katılımcılarını doğruladığını söyledi.

Güney İtalyan üreticiler bereketli bir hasat elde ederken, kuzey İspanya'daki üreticiler devam eden kuraklığın yıkıcı sonuçlarına katlanmaya devam etti.

Anna Canal, Katalonya merkezli şirketin ortak sahibi Oli Kuyrukluyıldızları, son hasatlarının son derece zorlu olduğunu, ancak büyük bir başarı ile bittiğini söyledi. Gümüş Ödül şirketin hassas Arbequina'sı için.

Katalonya merkezli Oli Cometes, devam eden kuraklığın etkilerinin üstesinden gelerek 2024'te organik bir Arbequina için Gümüş Ödül talep etti. NYIOOC. (Fotoğraf: Oli Kuyrukluyıldızları)

"Son hasat döneminde önceki hasatlara göre çeşitli sıkıntılar yaşadık” diye konuştu. ​"Yaşadığımız aşırı kuraklık nedeniyle bölgemizde 2023 hasadı son 40 yılın en kötü hasadı oldu” dedi.

"Zeytinliğimiz kurak alan; yalnızca çok az olan veya hiç olmayan yağmur suyunu alır. Sulama sistemimiz mevcut değil” diye konuştu. ​"Yağmurun olmayışı zeytin ağaçlarının daha az zeytin üretmesine neden oldu ve bu da daha az litre yağ anlamına geliyor.”

Yağmurun olmaması, zeytinlerin traktör-vibratörle dallardan çıkarılmasını da zorlaştırdı, Canal, zeytinlerin elle toplanması gerektiğinden hasatın yavaşladığını söyledi.

Oli Cometes'in arkasındaki üreticiler, organik tarım uygulamalarının bir adım ötesine geçen biyodinamik tarımı uyguluyor. (Fotoğraf: Oli Kuyrukluyıldızları)

"Buna rağmen çok büyük bir üretim yapabildik. yüksek kaliteli yağBu da alınan ödüle yansıyor” dedi.

Canal, özellikle zorlu hasatlarda, ödüllü kalitede organik sızma zeytinyağı üretmek için gereken sıkı çalışmayı doğrulayan ödül için minnettar olduğunu ekledi.

reklâm

reklâm

On yıl önce 1,700 Arbequina zeytin ağacına ev sahipliği yapan çiftliği satın aldı ve onu organik uygulamalara dönüştürmeye başladı.

"Katalonya'da biyodinamik sertifikaya sahip tek zeytinyağı üreticisiyiz" dedi. ​"İspanya'da sadece 15 kişiyiz ve dünya çapında 50'ye yakın üreticimiz var. Çok kısıtlayıcı olduğu için alınması çok zor bir sertifika.”

"Biyodinamik terimi Yunancadan gelmektedir. bios (hayat ve Dinamiler (kuvvet) ve bu yöntemin yaşam enerjilerine uygun olarak çalışması, insan ile toprak arasında sözde doğru bir ilişki araması, toprak ve bitki sağlığını sağlamaya çalışması anlamına geliyor" diye ekledi Canal.

Organik tarıma çok benzemekle birlikte, biyodinamik tarım bazı ince farklılıklara sahiptir. Örneğin Canal, mısırla beslenen ineklerden elde edilen gübrenin yasak olduğunu, çünkü ineklerin mısırı doğal olarak sindiremediğini ve ortaya çıkan gübrenin çok fazla çinko içerdiğini söyledi.

"Gübreyi dağlarda otlayan ve sadece ot yiyen sığırları olan bir çiftçiden alıyoruz” dedi.

Canal, Oli Cometes'in üretimini karasal ve kozmik ritimlere dayandırdığını açıkladı. ​"Gezegenlerin gücü, mahsulleri ve onlardan elde edilen ürünlerin kalitesini etkiliyor” dedi.

"Takip ettiğimiz bir döngünün örneği aydır" diye ekledi Canal. ​"Gelgitleri hareket ettirebiliyorsa yüzde 80'i sudan oluşan zeytin ağacını da büyük ölçüde etkiliyor. Bu yüzden ayın küçüldüğü dönemde zeytin ağaçları dikiyoruz: Ağacın gücü köklerindedir ve ona daha az zarar veririz.”

"Öte yandan yaprak tedavisini (yapraklara) uygularsak, kuvvet ağacın tepe noktasında olduğu için ayın ağda olduğu dönemde yapıyoruz ve tedavi çok daha etkili oluyor” diye konuştu.

Biyodinamik tarım felsefesi zeytinliklerin ötesine geçerek değirmen ve paketleme tesislerine kadar uzanıyor.

"Öte yandan plastiği ambalaj olarak kullanamıyoruz. Canal, "Sadece cam şişeler ve ftalat içermeyen kutularla paketliyoruz" dedi. ​"Ftalatlar genellikle gıda paketlemede kullanılan kutularda bulunan bir plastik türevidir. Ftalat içermeyen kutuları ulusal bir üreticiden alıyoruz, ancak maliyeti geleneksel olanın üç katı.”

Akdeniz'in diğer yakasında dünyanın en büyük organik zeytinyağı üreticisinin üreticileri bir araya gelerek organik sızma zeytinyağı alanında 15 ödül kazandı. Genel olarak Tunuslu üreticiler 26 ödül kazandı 2024'da NYIOOC.

Tiger Kong (merdivende), organik sertifikalı olmanın Kamboçya'nın gelişmekte olan zeytinyağı pazarındaki rakiplerinden öne çıkmasına yardımcı olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Tiger Power)

Aralarında Kaplan GücüÜrünlerini Kamboçya'ya ihraç eden bir firma. Şirket iki Gümüş Ödül kazandı 1629 markası altında hassas Chetoui ve Chemlali yağları için.

İcra kurulu başkanı Tiger Kong, organik olmanın sızma zeytinyağının rakiplerinin yağlarından öne çıkmasına yardımcı olduğunu ve sürekli müşterileri çektiğini söyledi.

Ayrıca bakınız: Kalite Kamboçyalı İthalatı Dünya Sahnesine Çıkardı

"Markam ödülü kazandıktan sonra da piyasada parlamaya devam ederek mevcut ve yeni müşterilerimizin güvenini koruyor” dedi.

Avrupalı ​​meslektaşlarına benzer şekilde Kong, iklim değişikliğinin Kuzey Afrika'daki organik yetiştiriciler için kalıcı bir sorun olduğunu söyledi. Üretim maliyetlerinin de keskin bir şekilde arttığını ve daha düşük verimlerin ağaçların bakım maliyetlerini artırdığını ekledi.

Bu arada Puglia'da, sahibi Olio Infiore kazanarak kutladı Altın Ödülü orta yoğunlukta bir Coratina için.

Tommaso Fiore, 2024'teki ilk ödülünü kutladı NYIOOC organik bir Coratina için. (Fotoğraf: Olio Infiore)

"Tommaso Fiore, "Sızma zeytinyağını tek bir düşünceyle üretiyoruz: çevreye mümkün olan en az etkiyle en yüksek kalitede bir yağ yaratmak" dedi. ​"Olma ödüllü NYIOOC büyük bir onur ve büyük bir tatmindir.”

Olio Infiore'nin sahibi, ödüllerin NYIOOC Yıllarca organik tekniklere olan bağlılığın ve ürüne olan tutkunun sonucudur.

"Bunu başarmak için hem arazinin ve bitkilerin işlenmesinde (sonuçta şirketimiz bir organik tarım kuruluşudur) hem de dönüşüm sürecinde gelenek ve yeniliği bir arada kullanıyoruz" dedi. ​"Doğaya yardım edilmesi gerektiğine ve asla zorlanmaması, hatta ihlal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz; teknolojinin mükemmel bir ürün yaratmaya yardımcı olabileceğine de kesinlikle inanıyoruz.”

Fiore, zeytinyağı üretmenin bölgenin sağladığı özellikleri organik olarak artırdığına inanıyor.

Ancak aşırı hava olayları da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek organik tarımın korkaklara göre olmadığı konusunda uyardı. zeytin meyve sineği ve tehdidi Xylella fastidiosa Organik çiftçilerin karşılaştığı zorluklar.

Yine de Olio Infiore'nin kazandığını söyledi. NYIOOC İtalya'nın kalite ve kalite konusunda çıtayı yükseltmesi gerektiğini gösteriyor Sürdürülebilirlik ve toplu üretim pazarından uzaklaşıyoruz.

"Fiore, geleceğin organik yönde olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz” dedi.