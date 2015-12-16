Paul Miller, Avustralya Zeytin Derneği Başkanı olarak adım attı

Avustralya Zeytin Birliği'nin lideri olarak 14 yıl geçirdikten sonra Paul Miller istifa etti. Bu, Miller'in zeytinyağı kalite standartlarını sıkılaştırma çalışmaları ve Sızma İttifakı'nın (EVA) ortak kuruluşu dahil olmak üzere birçok başarısından yararlanan Avustralya zeytinyağı endüstrisi için büyük bir haber.

Avustralya Boundary Bend Limited CEO'su Robert McGavin, Miller'ın gönüllü olarak ayrılmasını istedi ​"Avustralya zeytin endüstrisi için başarılarından dolayı sonsuza dek borçlanacak olan ve özellikle hileleri söyleyecek etiketleme ve dürüstlük konusunda dürüstlük ve dürüstlük konusundaki değişmez odağı ”.



Paul küresel olarak Avustralya’ya zeytinyağı koydu ve yaşamının çoğunu bencilce tüm zeytinyağı endüstrisinin yararına gönüllü yaptı. - Rob McGavin, Sınır Yuvası

"Paul her zaman endüstrinin tüketiciler için en iyisine odaklanan önemini destekledi ”dedi. ​"bunun uzun vadede yetiştiricilerin yararına olacağını çok iyi bilerek. ”

Miller'in, yeni ortaya çıkan ve son derece yenilikçi Avustralya zeytinyağı sektörünün lideri olarak elde ettiği büyük başarılar, yıllar içinde kronikleşmiştir. bu sayfalarda ve ötesi Avustralya standartları (ve daha sonra büyük perakendecileri onlara saygı duymaya zorlar) son derece halka açık saldırılar etiketlenmiş ürünlerde ve önemli endüstri dönüm noktaları Dünya çapında.

Son yıllarda, Miller'in çabaları, Kaliforniya'daki danışmanı Alexandra Devarenne ile ortak kurucu rolüne odaklanmıştır. Ekstra Bakire İttifakı. ​"EVA, tedarik zincirinde ve tüketicilerde olumlu bir değişiklik elde etmede giderek daha önemli bir rol oynuyor ”dedi. Olive Oil Times. ​"Hala yapacak çok iş var ama iyimserim. "

Uzun zamandır zeytinyağı dünyasına adanmış Miller, ​"giderek daha fazla uluslararası çalışmaya odaklanıyor ve bu pozisyon, uluslararası bir perspektifin yanı sıra yerel bir odaklanma gerektiriyor. "

Miller ileride AOA'nın yöneticisi ve fahri başkanı olarak hareket edecek ve dernek aracılığıyla bir etki yaratmaya devam edecek. Yeni Güney Galler'deki Hunter Vadisi'ndeki Adina Üzüm Bağı ve Zeytinlik'in sahibi Peter O'Meara başkanlık rolüne adım atıyor. Miller selefini şöyle tanımladı: ​"çok yetenekli, deneyimli ve saygın bir adam ”.

Bu arada, Miller'ın sektördeki rolü geliştikçe, sektörün doğru yönde ilerlediğini görüyor. ​"Avrupa'nın IOC de dahil olmak üzere o bölgedeki zeytinyağı konularının daha fazla kontrolünü ele aldığını ve AB'nin ne yaptığına bağlı olarak bunun olumlu bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Zeytin dünyası daha iyiye doğru değişiyor ve Avustralya kendi rolünü oynadı. "

Ve açıkça endüstri Miller'ın da bunu mümkün kılmada büyük rol oynadığına inanıyor. ​"Paul kaliteyi artırmada uluslararası alanda gerçekten önemliydi, ”diyor Davis Olive Center'daki California Üniversitesi Genel Müdürü Dan Flynn. ​"Vizyon sahibi ve etkiliydi. ”

McGavin kabul etti. ​"Paul, Avustralya zeytinyağını küresel olarak haritaya koydu ve hayatının çoğunu tüm zeytinyağı endüstrisinin yararına gönüllü olarak gönüllü oldu. ”