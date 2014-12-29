Çanak Çömlek Bul İsrail'de Kullanılan Zeytin Yağı 8,000 Yıllar Önce

Yeni araştırmalar, İsrail'in ve muhtemelen Akdeniz havzasında 8,000 yıl önce zeytinyağı kullanıldığına dair kanıtları ortaya çıkardı.



İsrail Bitki Bilimleri Dergisi'nde Kasım 24'te yayınlanan bir araştırma, Aşağı Celile'deki En Zippori'deki 2011 ile 2013 arasındaki kazılar sırasında ele geçen çanak çömlekler üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını ortaya koydu.

Kudüs İbrani Üniversitesi ve İsrail Antika Kurumu'ndan bir araştırmacılar, organik kalıntı analizini yapmak için çanak çömlek örneklerini kullandılar ve zeytinyağının izlerini bulunduğunu tespit ettiler. Testler ayrıca burada bulunan bazı seramik kapların 5,800 BCE'ye dayandığını ve zeytinyağının depolanmasında kullanıldığını göstermiştir.

Bu bulgular, İsrail kıyısı kıyısındaki su altındaki Kfar Samir bölgesinde, zeytin taşlarının ve zeytin özünün ezilmiş olduğu topraklarda bulunanlarla birlikte çukurlarda gömülü olarak bulunduİsrail ve muhtemelen tüm Akdeniz bölgesinde büyük ölçekli üretim ve zeytinyağı tüketiminin en eski kanıtlarını sunmak.

Kfar Samir araştırması, bölgede 6,500 yıl önce zeytinyağının üretildiğini tahmin ederken, En Zippori'de bulunan çanak çömleklerin MÖ 5,800 yılına kadar uzanması, zeytinyağı üretiminin ve tüketiminin 8,000 yıl kadar geriye gidebileceği anlamına geliyor.

Bu, zeytinyağının o zamanlar bölgede bir diyet elyafı olduğunu gösteriyor, ancak araştırmacılar aynı zamanda kandillerde yakıt olarak da kullanılmış olabileceğini düşünüyor.