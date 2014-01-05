'QvExtra' Kalite Mührü CÃ³rdoba'da Başlattı

QvExtra Başkanı Soledad Serrano, İspanya'nın Córdoba kentindeki Uluslararası Sızma Zeytinyağı Kongresinde.

Endülüs şehri Córdoba ilk ev sahipliği yaptı ​"EVOO üreticileri birliği olan QvExtra tarafından düzenlenen Uluslararası Sızma Zeytinyağı Kongresi ”.

Programda sağlık, gastronomi, üretim ve pazarlama üzerine sunumlar ve yeni bir kalite sertifikası mührü ortaya çıktı.

İki günlük etkinliğe katılan QvExtra üyeleri - çoğunlukla İspanya'dan üreticiler - ürünlerini pazarda, katı kurallara uyarak ve raf ömrü boyunca sızma kalite olarak zeytinyağını onaylayan altın bir mühür sergileyerek ayırt etmeye çalışıyorlardı.

Córdoba'nın merkezi içinde Palacio de Mercedzeytinyağı üreticileri, belirli bölgelerden zeytinyağını tanıtan parçalı, ileri görüşlü kampanyalardan bıktıklarını söyledi. QvExtra organizatörleri, tüm pazarlarda sertifikalı sızma zeytinyağlarını tanıtmak için birleşik bir çaba çağrısında bulundu.

Daha önce denenmiş olan iddialı bir girişimdi. İki yıl önce bir benzer olay Córdoba'da ​""Beyond Extra Virgin" adlı farklı bir grup tarafından düzenlenen konferans 3E, zeytinyağı kalitesinin en üst kademesini belirlemek için bir teklifte bulundu. Her iki konferans da bölgesel politikacılar için fotoğraflı arka planlar, yerel lezzetlerin baş döndürücü gösterileri ve sızma zeytinyağı kalitesine bağlı üreticileri organize etmek için ikna edici mantık sağladı.

Manuel Heredia Halcón, QvExtra Sekreteri

Bir dizi mühür programları Dünyadaki çeşitli kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir, tümü yıllarca süren endüstri kargaşası, sonsuz zeytinyağı sahtekarlığı hikayeleri ve endüstri paydaşlarından aldatıcı mesajlarla bombalanan tüketicilere güven vermek amacıyla geliştirilmiştir.

Geçen Ekim, Uluslararası Zeytin Konseyi davet edilen temsilciler Mühür programlarını Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Danışma Komitesi'nin Madrid toplantısında sunmak. Komite, QvExtra'dan ve Ekstra Bakire İttifakı - Kalite odaklı üreticilere benzer çözümler sunan iki program.

Córdoba'da Uluslararası Zeytin Konseyi'nin yönetici müdürü Jean-Louis Barjol, 200 kadar katılımcıyı geniş kabulle bir kalite standardı oluşturmanın doğasında bulunan zorluklar konusunda uyardı. ​"Kavgasın ve krizler çıkacak ”dedi, ​"bu nedenle üretici derneklerine ve hükümetlere çok özel bir teklifle yaklaşmanız gerekecek. " Bir etkinlik organizatörü, IOC'nin kongreye mali destek sağladığını söyledi.

QvExtra, üyelerinin birlikte yılda 80,000 ton zeytinyağı ürettiğini ve bu da dünyanın üretici ülkeleri arasında altıncı sırada yer alacağını iddia ediyor. ​"Kalite artık küçük bir sektör değil ”dedi QvExtra sekreteri Manuel Heredia Halcón, İspanyol hükümetinin sızma zeytinyağını tanımlamak ve tanıtmak için geçmiş girişimlere olan göreceli ilgisizliğine atıfta bulundu.

Bu ağırlığın çoğu, yılda yaklaşık 30,000 ton sevk eden ve genel müdürü Álvaro Olavarría Govantes'in QvExtra başkan yardımcısı olarak görev yapan büyük bir İspanyol kooperatifi olan Oleoestepa'nın üretimidir. (Oleoestepa markaları iki altın madalya kazandı New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda.)

Konferans katılımcıları farklı bir sunum yapan kişilerden haber aldılar: İspanyol hükümeti temsilcileri son araştırmaları gözden geçirdiler (tüketiciler hala zeytinyağı hakkında hiçbir şey bilmiyorlar), ünlü şefler zeytin çeşitlerinin lezzet özelliklerini tartıştı, üreticiler çiftliklerinin fotoğraflarını çevirdi ve konuşmacılar tutsak bir izleyici kitlesine son projeler. Ayrık bir programa rağmen, olay en azından şimdilik QvExtra'yı haritaya koymaya hizmet etti.

Etkinliğin sonuna yaklaşırken, Heredia grubun üyelik kriterlerini belirledi ve teknik kriterler Ürünler, QvExtra mührünü - çoğu tüketicinin öğrenmek için asla zaman ayırmayacağı, ancak yine de QvExtra'nın sezgisel olmayan kısaltmasıyla basit bir altın kalkanla iletmeyi umduğu kimyasal parametreler ve tat standartları - sergilemek için karşılamalıdır: ​"S ‑ IQE ‑ V ”(Seal International Quality Extra Virgin).

Kalite güvence programları ile çekiş kazanma girişimlerinden farklı olarak, QvExtra'nın bazı rekabet avantajları vardır. Dünyanın önde gelen üreticisi olan İspanya'dan kaynaklanan tek program bu; Zaten gibi tanınmış üyelerin etkileyici bir listesi var Melgarejo, Pago Baldios San Carlos, Masia el Altet, Oro del Desierto, Casa de Hualdo, O-Med, Oro Bailen ve Almazaras de la Subbetica; ve en azından bir dereceye kadar Uluslararası Zeytin Konseyi’nin desteğini kazandı.

Girişimin pazarda bir fark yaratmada başarılı olup olmayacağı görülecek ama oyun devam ediyor. Küresel zeytinyağı satışlarında en az 12 milyar dolardan az olmayan söz konusu olan QvExtra, tüketiciler için güvenilebilecek sızma zeytinyağlarını rahatça belirleme teklifini resmen açıkladı.