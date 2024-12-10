Uzmanlar, Toprağın Yenilenmesinin Su Krizinin Üstesinden Gelmeye Yardımcı Olduğunu Söylüyor

Son yıllarda sık sık ve uzun süreli kuraklıklar ciddi su sıkıntısına yol açtı ve tarımsal üretimi tehdit etti.

Bu, karmaşık bir bağlamda meydana geldi iklim değişikliği ve etkileri, su krizinin önemli rol oynadığı konulardır.

Toprağı yenilemek sadece tarım sektörüne değil tüm topluma fayda sağlar. Her çiftçi gerçek bir agronomik plan uygulayarak bunu hemen yapmaya başlayabilir. - Matteo Mancini, ziraat mühendisi, Deafal

Etkilenen ekosistemlerin onarılması için çalışan uzmanlar, sürdürülebilir su yönetimine yönelik çözümler bulmak ve aynı zamanda halk ve kurumlar arasında farkındalık yaratmak için hızla çalışıyor.

"Ulusal Araştırma Konseyi Biyoekonomi Enstitüsü'nde (IBE-CNR) fizikçi olan Massimiliano Pasqui, "Birçok yönü olan mevcut iklim krizinde, en acil sorunlardan biri su bulunabilirliğidir" dedi.

""Genel olarak Akdeniz bölgesinde sadece yaz mevsiminin zirvesinde değil, ilkbahar ve sonbaharda da kış sıcaklıklarının arttığını ve çok sıcak hava sıcaklıkları gözlemledik" diye ekledi. ​"Bu çerçevede, en fazla yağışın sonbahar ve kış aylarında olması gerekirken, yağışlarda bir düşüş ortaya çıkıyor.”

Kurak dönemler bazen suyun çoğunun akıp gittiği bol ancak yoğun yağışlarla kesintiye uğrar. Bu olaylar su baskınına neden olmak kuraklığın giderilmesinde başarısız oldu.

IBE-CNR Kuraklık Gözlemevi, su kıtlığının tarımsal verimi ve kaliteyi olumsuz etkilediğini ve toprak bozulmasını tetiklediğini belirtti. çölleşme, bitkilerin karbon tutma kapasitesini etkilemek.

"Pasqui, "Akdeniz'in birçok bölgesinde şiddetli kuraklık vakaları arttı" dedi. ​"Bu, çiftçilerin çalışmalarını etkileyebilir ve bunun sonuçları da olabilir. üretim maliyeti ve piyasa eğilimleri.”

"Genel olarak su krizinin büyük çevresel ve sosyal etkileri var” diye ekledi. ​"Dolayısıyla kolektif farkındalığın artırılması ve pratikte uygun tarımsal uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor.”

Her vatandaşın bu hızlı değişimleri hayata geçirmede önemli bir rol oynayabileceği doğru olmakla birlikte, uzmanlar su krizinin etkili bir şekilde ele alınması için geniş bir yelpazede eylemlerin kolektif olarak gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda genel olarak hemfikir.

"Matteo Mancini, "Küresel çapta su durumunun ciddiyeti göz önüne alındığında, tek bir çözüm yok, ancak toplum düzeyinde planlanması ve uygulanması gereken bir dizi önlem var" dedi.

Ziraat mühendisi olarak, çiftçilere agroekoloji ve rejeneratif tarım araçlarını uygulayarak destek sağlayan kar amacı gütmeyen ve sivil toplum kuruluşu Deafal'ın teknik alanını koordine ediyor.

"Akdeniz havzası, iklim değişikliğinin yoğun olduğu yerlerve zeytin ağacı bu bölgede en fazla zarar gören ve potansiyel olarak en fazla risk altında olan ürünlerden biridir” dedi. ​"“Yağ üretimi söz konusu olduğunda, bu bitkinin yılda yaklaşık 350 ila 800 milimetre arasında yeterli miktarda suya ihtiyacı vardır.”

"Akdeniz gibi yağışın az olduğu bir bölgenin yıllık yağış miktarının 400 ila 800 mililitre arasında değişebildiğini, ancak daha da azalma riski bulunduğunu kaydeden Mancini, "Unutmayın ki, yağış miktarı az olan bir bölgede yıllık yağış miktarı - ila - mililitre arasında değişebiliyor, ancak daha da azalma riski var" dedi. ​"Bu nedenle, yağmur suyunun mümkün olduğunca toprakta tutulmasını sağlayacak çözümler geliştirmeliyiz. Toprak yenilenmesi, kısa vadede bunu başarmak için çok önemli olabilir.”

Araştırmalar, sağlıklı toprağın mücadelenin anahtarı İklim ve su krizinin iç içe geçtiği günümüzde, önde gelen uluslararası örgütler hükümetleri bu konuda harekete geçmeye çağırıyor.

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Birleşmiş Milletler, bir metreküp toprağın 250 litreden fazla su depolayabileceğini tahmin ederek, okyanuslardan sonra toprağın en büyük aktif karbon deposu olduğunu belirtti.

Ancak, insan faaliyetleri onu bozmasaydı daha fazlasını yakalayıp depolayabilirdi. Bu nedenle, hızlı sonuçlar ürettiği, ucuz olduğu, iş yarattığı ve insanların gıda güvenliğini sağlamasını mümkün kıldığı için restorasyonu hayati önem taşır.

Vicia sativa ve Trifolium incarnatum örtü bitkilerinin karışımı (Fotoğraf: Deafal)

"Mancini, “Toprağın yenilenmesi sadece tarım sektörüne değil, tüm topluma fayda sağlıyor” dedi. ​"Her çiftçi gerçek bir tarımsal plan uygulayarak hemen bunu yapmaya başlayabilir.”

Mancini, toprağın organik madde içeriğini artırarak organik verimliliğini artırmanın, rejeneratif bir projeye başlamanın temel adımı olduğuna inanıyor.

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"Organik madde, toprağın dışından gelen bitkisel ve hayvansal bileşenlerin parçalanma ürünlerinden oluşur. Bunlara hayvan gübresi, anız ve bitki artıkları, zeytin yaprakları, dallar ve daha fazlası dahildir” diye konuştu.

"Mancini, "Mikroorganizmalar bu maddeyi parçalayarak onun küçük bir kısmını humus adı verilen son derece değerli bir şeye dönüştürüyorlar" diye ekledi. ​"Literatürde bir kilogram humusun 20 litre su tutabildiği belirtiliyor.”

CNR ve Ulusal Toprak ve Sulama Suyu Yönetimi ve Koruma Konsorsiyumları Birliği'nin verilerine göre, İtalya'daki toprakların çoğunda organik madde içeriği yüzde iki seviyesinde olup, bu seviyenin altına düşüldüğünde çölleşme süreci başlayabilir.

Ayrıca AB Ortak Araştırma Merkezi, şu uyarıda bulundu: ​"Avrupa topraklarının yüzde 61'i gibi şaşırtıcı bir oran sağlıksız bir durumda ve organik karbon kaybı da dahil olmak üzere çeşitli bozulma türlerine maruz kalıyor.

"Mancini, "Organik madde veya karbon temel bir role sahiptir" diye vurguladı. ​"Mantar, bakteri, aktinomisetler ve daha fazlası gibi organizmalar içerdiğinden hayat doludur; kimyasal verimlilikten sorumlu mineral elementleri, yani bitkiler için gıdayı korur; ve suyu tutar. Literatür, organik maddede yüzde birlik bir artışın bir hektarlık arazinin 300,000 litre daha fazla su tutması için yeterli olduğunu söylüyor.”

Bir çiftlikte organik maddeyi artırmanın birden fazla yolu vardır. Mancini, bunlardan birinin toprak işlemeyi en aza indirmek olduğunu öne sürdü.

"Mancini, “Toprak işleme karbonu okside ederek toprağın daha fazla solunum yapmasını sağlıyor” dedi. ​"“Solunum, topraktan atmosfere karbondioksit salınmasının doğal bir sürecidir.”

"Ancak artan oksidasyon, daha fazla karbon kaybına ve dolayısıyla uzun vadede verimliliğe yol açıyor” diye ekledi. ​"Bir meyve bahçesinde toprak işlemeyi azaltmak, organik karbon içeriğinin korunmasına ve kademeli olarak artırılmasına yardımcı olur.”

Mancini, bazı bölgelerde çiftçilerin, zeytin ağaçlarının kökleri ile yabani otların kökleri arasında su rekabetini önlemek amacıyla, derinlemesine sürülmüş otsuz zeytin bahçeleri bulduklarını gözlemledi.

"Organik maddenin pedolojide adı verilen üst toprakta biriktiğini dikkate almalıyız. ​'Ey ufuk, nerede ​'O' şunun içindir ​''Organik' dedi. ​"Rekabet yaşansa bile, çimenli bir örtü olmadığında, bu örtü havaya, ışığa, rüzgara ve suya maruz kalır ve bozulmaya maruz kalır.”

"Bu nedenle, korumayı sürdürürken rekabeti önlemek için, zeytinliklerde olduğu gibi, sıralar halinde dönüşümlü olarak dar şeritler halinde toprak işleme faydalı olabilir ve zeytinlikler hafifçe işlenmelidir” diye ekledi Mancini.

Mancini'ye göre organik maddeyi artırmanın bir diğer yolu da kendiliğinden yetişen bitkilerin yetiştirilmesi veya örtü bitkileri ekilmesidir.

Azotu sabitlemek için farklı türler ve aileler kullanılır - en yaygın olanı baklagiller olup zeytin ağacı ve buğdaygiller için en temel elementlerden biridir. En uygun türler seçildikten sonra, gerektiğinde diğer mahsullerle rotasyon halinde yetiştirilebilirler.

"Mancini, “En iyi sonuçları elde etmek için bu ürünlerin uygun şekilde yönetilmesi gerekiyor” dedi. ​"Yapılan araştırmalarda, birçok çiftçinin uyguladığı, örtü bitkilerini biçip toprağa karıştırma yönteminin, bitkinin büyümesi sırasında biriken organik maddenin mineralleşerek toprağa karıştığı anda hemen kaybolması nedeniyle faydalı olmadığı ortaya çıktı.”

"Son on yılda Deafal ve diğer kuruluşlar daha fazla nem ve karbon tutmaya yardımcı olan farklı bir tekniği teşvik etti” diye ekledi. ​""Bu, örtü bitkilerinin bir silindir kıvırıcıyla düzleştirilerek yavaşça ölmeleri ve susuz kalmaları ve doğal malç görevi görmeleri anlamına geliyor."

Mancini, gübrelemenin dışarıdan parsele organik madde getirmenin bir başka yolu olduğunu da sözlerine ekledi.

"Geçmişte çiftçiler hayvan gübresi kullanıyordu, bu hala harika bir seçenek” dedi Mancini. ​"“Bugün, bol miktarda bulunan ve kendimiz üretip sindirebileceğimiz kompostu da kullanabiliyoruz.”

"Son dönemde geliştirilen ürünler arasında biyokömür, toprağın yapısını güçlendiren çok kararlı bir karbon formudur” dedi. ​"“Tüm bu ürünler doğru kullanıldığında toprak sağlığının önemli ölçüde iyileşmesine yardımcı oluyor.”

İle IESES projesi, Deafal ve CNR-IBE, zeytinliklerde yumurta tavuğu otlatmanın olumlu etkilerini değerlendiriyor.

Bahçede hem inek, koyun gibi geviş getiren hayvanlar hem de kümes hayvanları gübreleriyle toprak sağlığına önemli katkılarda bulunarak yardımcı olurlar.

Bu araştırmada, otlak ve taşıma kapasitesi çalışmalarına dayanarak, bu tarımsal ekolojik uygulamanın olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmak için rasyonel otlatma planları düzenlenmektedir.

"Dikkate alınması gereken önemli bir aşama yeni bir meyve bahçesinin planlanmasıdır” dedi Mancini. ​"“Anahtar hat tasarımının uygulanması kuraklık ve erozyonu azaltmak için yararlı bir strateji olabilir.”

Genç zeytin ağaçlarının sıralandığı, bahçe bitkilerinin serpiştirildiği bir zeytin bahçesine uygulanan anahtar hat tasarımı. (Fotoğraf: Deafal)

Sağır ve CNR-IBE çalışılmış Bu hidrolik tarım sisteminin faydaları. Hafif eğimlerin yerçekimi kuvvetini kullanarak su akışını yavaşlatır ve onu erozyon riski yüksek alanlardan düşük su kalıcılığı olanlara dağıtır.

Topoğrafik etütler yapılarak, su akışını kesen, uygun tarımsal yönetimle belirlenen ana hatlara göre bir yetiştirme deseni tasarlanır.

"Mancini, "Birçok çiftçi ve tarım teknisyeni bu sistemle su ve verimlilikte iyileşmeler olduğunu bildiriyor" dedi. ​"Ancak bu sonuçlara ancak daha önce sözü edilen diğer toprak yönetimi uygulamalarıyla birleştirilerek ulaşılabilir.”

"Bunun karmaşık bir kriz olduğunun ve çeşitli disiplinleri ve becerileri bir araya getiren entegre müdahalelere ihtiyaç olduğunun bilincinde olmalıyız” diye ekledi. ​"Ortaya çıkan zorluklara karşı benzersiz bir yanıt yok. Su krizi çeşitli düzeylerde ele alınmalı ve politika yapıcılardan başlayarak tüm üretim sistemi, bu sorunla etkili bir şekilde başa çıkmak için daha bilinçli ve organize hale gelmeli.”