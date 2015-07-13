Yüzlerce Restoran 'MedDiet' Etiketini Aldı

A new ​"MedDiet Kalite Etiketi ”Mısır, Yunanistan, İtalya, Lübnan, İspanya ve Tunus olmak üzere altı ülkede 300'den fazla restorana verildi.

MedDiet etiketi, restoranların belirlenen kriterlere uygun otantik Akdeniz yemekleri sunduğunu onaylar. MedDiyetAB tarafından finanse edilen bir proje.

Kriterler şunları içerir:

Eklenen yağın ana kaynağı olarak, zeytinyağının, özellikle sızma malzemesinin kullanılması;

Meyve ve sebzeleri içeren yerel ve mevsimlik ürünlerin kullanılması;

Yemekler geleneksel tariflere göre pişirilir ve / veya Akdeniz diyetini oluşturan ana bileşenlere uyar;

Yemek hakkında şeffaf bilgi müşterilere sunulmaktadır;

Akdeniz diyetinin faydalarını teşvik eden etkinlikler sunulmaktadır.

Sertifikalı restoranların listesi, yayın tarihi itibariyle henüz kamuya açıklanmadı. İnsanların MedDiet etiketi verilen restoranları bulmalarına yardımcı olmak için şu anda bir akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor.

MedDiet projesi teşvik etmeyi amaçlamaktadır Akdeniz diyetinin yararları tüketicileri okullarda eğitim faaliyetleri yoluyla sağlıklı beslenme konusunda eğitmek, bilgi noktaları oluşturmak ve yerel yetkililerin personelini eğitmek.

AB'nin Akdeniz'de Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CBCMed) tarafından finanse edilen proje, aynı zamanda Akdeniz diyetini korumak ve teşvik etmek için ortak bir yasal çerçeveyi savunuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan son rapor, Akdeniz diyeti konusunda uyardı. düşüş yaşıyor Bölge genelinde değişen yeme alışkanlıkları nedeniyle.

Destekçiler, MedDiet Etiketi gibi girişimlerin geleneksel bir Akdeniz diyetini tüketmenin olumlu sağlık yararları hakkında farkındalık yaratacağını söylüyor.

