Güney Yarımküre Üreticileri Zorlu Hasadın Ödüllerini Topluyor

Üç kıtadaki yedi ülkeden çiftçiler, değirmenciler ve şişeleyiciler, 44 Güney Yarımküre bölümünde toplam 2024 ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition.

Avustralya'dan Uruguay'a kadar üreticiler, çiftçilerin aşırı hava olayları ve zararlılarla mücadele etmek zorunda kaldığı zorlu bir mahsul yılının üstesinden geldi. Aynı zamanda değirmenciler ve şişeleyiciler, sürekli elektrik kesintileri ve artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Heyecanlıyım ve gururluyum... Bu, Güney Afrika'dan gelen sızma zeytinyağının en üst düzeyde olduğunun ve hak ettiği saygıyı hak ettiğinin bir kanıtıdır. - Loyiso Manga, sahibi, Ubuntu

Güney Afrika, sekiz üreticinin bu fırsattan yararlanmasıyla öncülük etti bol hasat 12 katılımcının katıldığı yarışmada 19 ödüle layık görüldü ve ülke tarihinin en yüksek ikinci madalya sayısına ulaşıldı.

Ödüllü çizimlerin oluşturulmasında hava koşulları oldukça yardımcı oldu sızma zeytinyağıÜlke çapındaki sürekli elektrik kesintileri, üreticilerin hasat ve değirmen ekipleri arasında dikkatli bir koordinasyon gerektirmesiyle mücadele etmesine neden oldu.

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"Kalite olağanüstüydü ve yoğun kış yağmurlarından önce ürünü erken hasat edebildik,” dedi Brenda Wilkinson, ortak sahibi Rio LargoFrantoio, Leccino ve Coratina zeytinlerinin orta yoğunluktaki karışımıyla Gümüş Ödül kazandı.

"Zeytinyağlarımız daha yüksek performans gösterdi polifenolleri Ancak çok iyi petrol getirileriyle dengede kaldı” diye ekledi. ​""Genel olarak zeytinyağlarımız güzel aromalar ve ağızda kalıcı keskinlikle birlikte çok temiz bir his verdi."

Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Güney Afrikalı sporcular, köklü markalarla birlikte Dünya Şampiyonası'ndaki başarılarını kutladılar.

arkasındaki yapımcı Ubuntuülkenin ilk siyahi zeytinyağı markası, Gümüş Ödül kazandı hassas bir karışım için.

Loyiso Manga, çok zorlu bir yılın ardından Dünya Yarışması'ndaki ilk ödülünü kutladı. (Fotoğraf: Ubuntu)

"Sahibi Loyiso Manga, “Heyecanlıyım ve gururluyum. Umarım bu, hayal kurmaya cesaret eden herkese, özellikle de Afrika'daki kardeşlerime ilham olur” dedi. ​"Bu, Güney Afrika'dan gelen sızma zeytinyağının en üst düzeyde olduğunun ve hak ettiği saygıyı hak ettiğinin bir kanıtıdır."

Brezilyalı çiftçiler ve değirmenciler, 11 katılımcıdan 14 ödül kazanarak Güney Afrika'nın hemen arkasında yer aldı.

Ülkenin zeytinyağı üretiminin büyük kısmı, güneydeki Rio Grande do Sul eyaletinden geliyor. Felaket niteliğindeki sel.

Kentleri yerle bir eden ve binlerce can kaybına yol açan seller, eyaletin zeytinliklerinin çoğuna zarar veren aşırı hava koşullarının ardından meydana geldi ve bu da tarihin en kötü hasadına yol açtı.

Brezilya'dan çok uzak olmayan bir yerde, Şili'den üç yapımcı, 11 başvurudan yedi ödül kazanmak için bir araya geldi. Brezilya'ya benzer şekilde, ülke önemli bir üretim düşüşü, kısmen iklimsel faktörler ve zeytin ağacının doğal dönüşümlü meyve verme eğilimleri nedeniyle.

"Bu ödülden dolayı çok mutluyuz ve onur duyuyoruz” dedi Fernando Carrasco Spano, CEO Olivos Ruta del Solİki ödül kazanan. ​"Yıllar boyunca [en üst düzeyde kazanan NYIOOC] zaman içinde kalitemizin güçlendiğini tüketicilerimize iletmemize olanak sağladı.”

Pasifik Okyanusu'nun diğer tarafında, Avustralyalı yapımcılar 12 katılımcıdan yedi ödül kazandı. Ülke, hafif ama beklenen Üretimde düşüş yaşandı, yoğun yağışlar hasadı zorlaştırdı.

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"Ortak sahipleri Stephen ve Sui Tham, "Hasat edilen miktar genel olarak önceki yıllara göre daha düşüktü, bahar yağmurlarının etkileri göz önüne alındığında bu beklenmedik bir durum değildi" dedi. Cape Schanck Zeytin Malikanesi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Victoria merkezli çiftçiler, orta boy Coratina ve orta boy Picual çeşitleriyle sırasıyla Altın ve Gümüş Ödül kazanarak yüksek kaliteli bir hasat elde ettiler.

Agroland, Colina de Garzón markasıyla bir kez daha iki ödül kazandı. (Fotoğraf: Agroland)

Güney Amerika'da Arjantin, Peru ve Uruguay'dan üreticiler ve şişeleyiciler, zorlu hasatların ardından ödüllü sonuçları kutladılar.

Arjantin'in Mendoza kentinden iki yapımcının her biri Altın Ödül kazandı. Bu arada Uruguay'ın iki yapımcısı en büyük zeytinyağı üreticileri Ülke dramatik bir kriz yaşadıktan sonra bir Altın ve iki Gümüş Ödül kazandı üretim düşüşü.

Son olarak Perulu bir ithalatçı ve üretici, 2014'ten bu yana Dünya Yarışması'nda ülkenin ilk ödüllü sızma zeytinyağlarını üreterek Gümüş Ödül'e layık görüldü.

"NYOOC'de Gümüş Ödül kazanmak büyük bir onurdur ve üretim sürecinin her aşamasına verilen emek ve özverinin doğruluğunu kanıtlamaktadır" dedi Producer'ın satış ve kalite güvence uzmanı Lourdes González. VallesurOrta boy Criolla cinsi köpeğe verilen ödül.

"Bu, doğru yolda olduğumuzu, mükemmelliğe olan bağlılığımızı ve en yüksek kalite standartlarını karşılayan bir ürün sunduğumuzu teyit ediyor” diye ekledi. ​"Ama temelde bu ödül bizi gelişmeye devam etmeye ve zeytinyağına olan tutkumuzu dünya çapında daha fazla insanla paylaşmaya motive ediyor.”

Ayrıca bakınız: Olive Oil Times Dünya sıralaması

González, bu onayın yanı sıra şirketin ABD de dahil olmak üzere yeni ihracat fırsatları bulmasına yardımcı olmasını beklediğini söyledi.

"Bu ödülün TIQSI premium sızma zeytinyağımızın kalitesini vurgulayacağına ve destekleyeceğine inanıyoruz” dedi. ​"Ayrıca mevcut müşterilerimizin güvenini güçlendireceğini ve üst düzey zeytinyağlarına ilgi duyan yeni tüketicilerin ilgisini çekeceğini umuyoruz.”