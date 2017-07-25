Kumlu Perçesinden Domenica Fiore'nin Cesare Bianchini, Daha Yüksek Seviyeleri Atıyor

Domenica Fiore bahçeleri Orvieto şehrine bakan nazik yamaçlarda yer alır. Bu iyi maruziyet muhtemelen yıllar boyunca 10,000 ila 25 yaşları arasında 70 Leccino, Moraiolo, Frantoio ve Canino ağaçlarından gelen büyük sızma zeytinyağlarının yaratılmasına yol açan faktörler arasındadır.



Çevreye saygı gösterilmelidir - bu pozisyon ve bu özellikler zeytin bahçelerimizin daha saygılı bir yönetimini yürütmek için bize ideal koşulları sağlar. - Cesare Bianchini, Domenica Fiore

"Ürünlerimiz özen ve adanmışlığın meyvesidir, ancak doğa aynı zamanda kalitede temel bir rol oynar, ”dedi yetenekli üretici Cesare Bianchini, şirketin 2017 NYIOOC.

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Domenica Fiore'nin hikayesi 2000 yılı civarında Orvieto'da Kim Galavan ile birlikte bazı zeytin ağaçlarını yönetmesiyle başladı. Minimum verim ve miktar hedeflerinin ötesine geçmek amacıyla çeşitlerin farklı tutumlarını derinleştirmeye ve nihai sonucu belirleyen tüm faktörleri incelemeye başladı. Eğitime katıldı ve yetenekli bir tadımcı oldu.

Bu arada Galavan, Bianchini'yi Kanadalı işadamı ile tanıştırdı. Frank GiustraOrvieto yağlarını her yıl Noel hediyeleri için arkadaşlarına gönderdi.

Bir gün Giustra, popüler Kanadalı aşçılar için kör bir tatma teklif etti. Bianchini'nin yağı en iyisi seçildi ve o andan itibaren yüksek kaliteyi ve daha büyük miktarları korumak için bir ortaklık hakkında konuşmaya başladılar ve ekip yeni tarım arazileri satın almayı düşündü.

2010’de Domenica Fiore resmen beş tane zeytin korusu ile başladı.

"Temel felsefemiz, en iyi sızma zeytinyağını yapmamız gerektiğiydi ve iyi bir iş yapabileceğimizi biliyordum, ancak şüpheliydim, ”dedi Bianchini, 2013'te ilk baskısına katıldıklarında şüphelerinin ortadan kalktığını açıkladı. NYIOOC ve Olio Reserva ile Sınıfının En İyisi ödülünü aldı.

Cesare Bianchini

"O günlerin heyecanını anlatmaya çalışan Bianchini, sadece büyük bir memnuniyet değil, aynı zamanda gerçek bir dönüm noktasıydı ”dedi.

Sonra 2014’te NYIOOC Olio Reserva ve Olio Novello ile iki Altın Ödül ve Olio Monaco ile Sınıfının En İyisi ödüllerini kazandılar. ​"O noktada kalitemizin kesin olduğunu biliyordum, ”diye iddiasız bir şekilde doğruladı.

2016'teki harika bir sezonun ardından üç Altın Madalya ile taçlandırılan Domenica Fiore, şaşırtıcı başarı 2017 at NYIOOCOlio Classico, Olio Novello, Olio Monaco ve Olio Veritas ile dört Altın Ödül ve Olio Reserva ile Sınıfının En İyisi.

Zeytinliklerin üzüm bağları ve uzun ağaçların ormanlarıyla dönüşümlü olduğu çiftliğin içinden geçtik. Meşe, holm meşe, kestane ve diğer Akdeniz ağaçları ve bitkileri ideal bir mikro iklim yaratır ve yakındaki çiftçiler tarafından kullanılan her türlü tedaviye doğal bir bariyer oluşturur.

Tepeden deniz seviyesinden neredeyse 500 metre yüksekliğe kadar çıktık, hafif kaolin tabakası nedeniyle zeytin ağaçlarının harika manzarasının ve özel görünümünün tadını çıkardık. Yakın zamanda zeytin sineğinin saldırısını sınırlamak ve güneşe maruz kalmayı azaltmak için püskürtüldü.

Zeytin ağaçlarının arasına girerken köklerin bir kumsala gömülü olduğu hissine kapılıyorsunuz. Toprağın dokusu ince ve kumludur, ayakkabınızı kuru kum gibi tozlayan hafif sarımsı beyaz bir tozdan oluşur. Ancak en şaşırtıcı olanı, zemine olağanüstü bir şekilde deniz kabuğu parçaları serpilmiş olmasıdır.

O anda Domenica Fiore'nin şişelerinin etiketlerinin üzerindeki desenin nedenini anladım - zeytin ağaçları, bu deniz canlılarından oluşan bir zeminden geliyor.

Bir zamanlar burada deniz kıyısı vardı. Bianchini bana muhtemelen Plio-Pleistosen dönemine ait olan belirli enkazı göstermek için eğilirken, yerden dışarı çıkan bir şeyi fark ettik. Onu özenle kazdık ve bozulmamış ve iyi korunmuş yaklaşık 15 santimetre (6 inç) büyüklüğünde bir çift kabuklu yumuşakça fosili keşfettik.

Domenica Fiore çiftliğinde bulunan bir çift kabuklu fosil

Milyonlarca yıl önce yaşamış bir sahilin deniz havasını solumak ve kökenlerinin bu tanığı ile yüz yüze gelmek, şimdi denizden birkaç mil uzakta olan bu topraklarda olağanüstü bir şeydi. Sayısız fosil parçası ve mineral şimdi bu kumlu ve iyi drene edilmiş toprağı oluşturuyor ve zenginleştiriyor.

"Çevreye saygı duyulmalıdır - bu konum ve bu özellikler bize zeytinliklerimizin daha saygılı bir yönetimini yürütmek için ideal koşulları sağlıyor ”dedi. ​"Organik bir yönetim yürütüyoruz, budama kalıntılarını yeniden kullanıyoruz ve zemini gübrelemek için yan ürünleri öğütüyoruz ve erdemli bir kapalı daire oluşturuyoruz ”dedi.

"Çok yüksek bir kaliteyi korumak, yüksek maliyetler gerektirir, ancak büyük tatmin sağlar ”dedi üretici, hasadı çeşitlere göre gerçekleştirdiklerini ve ardından farklı monovarietalleri farklı yüzdelerde birleştirerek harmanladıklarını belirtti. ​"Ben şahsen bu konuyla ilgileniyorum ve yıllar içinde sızma zeytinyağlarının duyusal yönünü dengede tutmaya çalışıyorum ”dedi.

Domenica Fiore çiftliğinden Orvieto'yu seyretmek

Çıkarılan yağ hemen depolanır ve nitrojen ile şartlandırılır. Floransa Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirilen özel bir paslanmaz çelik şişeyi benimsediler. marco mugelli. Tamamen oksidasyondan kaçınarak optimal bir koruma sağlar ve şimdi onların ayırt edici görüntüsüdür. Buna ek olarak, tüm şişeler şirketin çiftçisi olarak Cesare Bianchini tarafından numaralandırılarak imzalanmıştır.

Tepeden aşağı inerken, bir ay içinde yeni bir değirmene ev sahipliği yapacak olan, yapımı devam eden güzel bir binada duruyoruz.

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"Domenica Fiore, üç arkadaşın hikayesi olarak doğdu ve sonra bir tutku ve kalite hikayesi haline geldi, ”dedi Kim Galavan, Vancouver'da telefonla ulaştı.

"Yeni tesisin çalışmasını görmek için sabırsızlanıyorum ”dedi. Hasat için zamanında burada olacağını ekledi. ​"Domenica Fiore hakkında gördüğüm şey, her yıl ödün vermeden sadece en iyiyi çok çalışarak üretme tutkusu ve bağlılığı ”dedi.

"Hasat, yılın en sevdiğimiz zamanıdır. İlk zeytinyağı ekstraksiyonunda bulunmaktan daha heyecan verici bir şey yoktur. Parlak, yeşil zümrüt renginde ortaya çıkıyor ve herkes bu yeni ürüne bakıp, bir yıllık zorlu ama tutkulu çalışmanın meyvesini tatmayı bekliyor. "

Adının arkasında Domenica Fiore Frank Giustra'nın annesi. İtalyan, Calabria'dan… ve çok gururlu.

