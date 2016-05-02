Shimon Lavee'in Büyük Mirası

Yahudi öğretilerinde (Midrash) diyor ki, ​"Kimse dikimden vazgeçmesin. Ağaçlarla dolu tarlalar bizi doğumda karşıladı ve biz de yaşlılığa bile sayılarını eklemeliyiz. ”

24 Nisan’da barışçıl vefat eden Shimon Laveeth Kırk yıldan fazla bir süredir dünyadaki sayısız zeytin ağacının yetiştirilmesine ve yetiştirilmesine yardımcı oldu. Önemli katkıları ve cömert ruhu gelecek nesiller için köklerinde ve dallarında yaşayacak.



Siyah zeytin ağaçları, Şimon Lavee, Kudüs Üniversitesi'nden Emirlik Profesörü ve İspanya'nın büyük arkadaşı bizi terk etti. - Zeytin Belediyeleri İspanyol Birliği (AEMO)

Prof. Shimon Lavee, 1931'de Berlin'de doğdu ve 1938'de, II. Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen önce İsrail'e göç etti. Yeni memleketinde gelişti. Lavee, Celile Denizi'nin güneyinde bulunan Kibbutz Tel Katzir'in kurucularından biriydi ve topluluğun çiftlik yöneticisi olarak görev yaptı. 1955'te Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini aldı ve Tarımsal Araştırma Örgütü'nde (Volcani Enstitüsü) araştırmacı pozisyonuna başladı. Sadece beş yıl sonra doktorasını tamamladı.

Shimon Lavee Terra Olivo etkinliğinde, Kudüs, 2011

Lavee, Volcani Enstitüsünde bir ıslah programı oluşturmaya devam etti. Enstitüde geçirdiği yıllarda, üreme sürecini hızlandırarak zeytinin gençlik aşamasının nasıl azaltılacağını keşfetti, damla sulamada devrim yaratmaya yardımcı oldu ve ünlü zeytin çeşitleri ​"Barnea. "

Barnea çeşidi, ortalama dört kat daha fazla ürün üretirken ve kaliteli yağları korurken, yoğun ekime adapte olma kabiliyeti nedeniyle dünya genelinde giderek daha önemli hale geldi.

Etkisi İsrail sınırında durmadı. Lavee yıllar boyunca Uluslararası Zeytin Konseyi için başkan olarak görev yapmak da dahil olmak üzere önemli roller oynadı (2000, 2008). Ayrıca Uluslararası Bahçe Bitkileri Bilimleri Derneği'nde enstrümantal olarak aktifti. Ayrıca ödüller aldı ve birçok uluslararası kuruluşun seçilmiş üyesi oldu. İspanya'da Shimon'a Zeytin Araştırmaları Onur Ödülü verildi, İtalya'da İtalyan Zeytin Akademisi üyeliğine seçildi ve İsrail'de Tarım Bakanlığı'ndan En İyi Yetiştiriciler Ödülü'nü aldı.

Prof.Dr.Lavee, Uluslararası Zeytin Sulama ve Yağ Kalitesi Sempozyumunun eş düzenleyicisi olarak görevi nedeniyle ISHS temsilcisi Facundo Vita Serman'dan bir takdir madalyası aldı, Nasıra, İsrail, 2009

Lavee bir hayırseverdi. USAID destekli ve Yakın Doğu Vakfı'nın yürüttüğü olağanüstü katkıları Sınır Tanımayan Zeytinyağı proje kendisine bir teşekkür belgesi almasını sağladı. Eşitliğin barışa giden gerçek yol olduğuna inanıyordu. Proje, Filistinli ve İsrailli çiftçiler arasında ekonomik işbirliği inşa etmeye çalışıyor.

Ne zaman Olive Oil Times uluslararası arkadaşlardan ve meslektaşlarından Lavee'nin hayatı hakkında yorum yapmalarını istemeye başladı, sadece çok saygın bir zeytin uzmanı olmadığı, aynı zamanda bir dünya danışmanı olarak hizmet ettiği, başkalarına ilham verdiği ve olağanüstü bir zeytinyağı tadı olduğu daha da ortaya çıktı .

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Herkes onun alçakgönüllü, cömert bir arkadaş olduğu konusunda hemfikirdi. Zeytin ağaçları ve zeytinyağı hakkında bilgi edinerek, her kesimden insanı nasıl bir araya getireceğini biliyordu.

UC Davis Zeytin Merkezi'nden Dan Flynn, ​"Shimon, Kaliforniya'daydı ve izleyicilere, İsrail ve Kaliforniya'nın onlarca yıl önce, sulama ile dünya zeytin endüstrisinde devrim yaptığını söyledi. Sulanan bahçeler kuru tarım zeytinlerinden çok daha fazla verim verir. Şimon İsrail, Kaliforniya ve zeytinler arasındaki bu büyük bağı devam ettirmişti. ”

İspanyol Zeytin Belediyeleri Birliği (AEMO), ​"Siyah renkli zeytin ağaçları, Şimon Lavee, Kudüs Üniversitesi'nden Emirlik Profesörü ve İspanya'nın büyük dostu bizi terk etti. ”

İsrail Zeytinyağı Paneli başkanı ve zeytin danışmanı Ehud Soriano, İsrail'deki Duyusal Analiz kursunu planlamak için çalışıyordu. Lavee ile tanıştığı zaman ona kurstan bahsetti. Profesör ona ders vermekten mutlu olacağını söyledi. Ehud, böylesine seçkin bir adamın dersi vermek için zaman ayırmaya istekli olmasından şaşırmıştı. Şimon'un güldüğünü ve şöyle dediğini hatırlıyor: ​"yapımcılara ve çiftçilere ders vermek Üniversite öğrencilerinden daha az önemli değil. ”O zamanlar Ehud Lavee'nin mütevazı ve cömert karakterini gördü.

Gilat Araştırma Merkezi'nden Arnon Dag, Shimon ile 13 yıl önce Volcani Enstitüsünde tanıştığını anlatıyor. Lavee'yi zeytin fizyolojisi ve akıl hocası konusunda muazzam bilgiye sahip alçakgönüllü bir kişi olarak tanımladı. Dag, zeytin biyolojisi bilimi ve yetiştiricilere fayda sağlamanın en iyi yolları hakkındaki tartışmalarını sevdi.

"Hastalandıktan sonra bile, ”diye açıkladı Arnon, ​"Şimon çalışmalara katılmakta ısrar etti ve sahaya çıkmaya devam etti. Ne yazık ki, budama makası ile sahaya çıkan profesörümüz yok. ” ​"Bu adamla uzun yıllar bu kadar yakın çalışma fırsatım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Meslektaşlarım ve ben, Shimon Lavee'nin mirasını sürdürmek ve İsrail'i zeytin bilimi araştırma ve geliştirme için üretken ve yaratıcı bir merkez olarak sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. "

Zeytin ağacının dalı barışı temsil eder, ağacın kendisi cömerttir ve zor koşullarda bile gelişebilir, meyvesi ışık veren yağ sağlar ve bilgeliğin sembolüdür. Shimon Lavee, tüm bunları hayatı boyunca da sergiledi.