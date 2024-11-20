Zeytinyağı Sommelier Programı Londra'ya Geri Dönüyor

Tanınmış uzmanlar, katılımcılara zeytinyağı dünyasında bir yolculuğa çıkacak. Olive Oil Times Education Lab'nın Sommelier Sertifika Programı Londra'ya dönüyor.

Kurs, 20 – 24 Ocak tarihleri ​​arasında Londra Üniversitesi kampüsünün bitişiğindeki Bloomsbury'deki Uluslararası Eğitim Değişim Konseyi'nde (CIEE) toplanacak.

Beş günlük kurs şunları içerir: zeytinyağı duyusal değerlendirme, üretim ve değirmencilik, sağlık ve beslenme, mutfak uygulamaları, en iyi çiftçilik uygulamaları, kalite güvencesi ve ileri tadım teknikleri.

Program direktörü, Curtis Cord, öğrencilerin zeytinyağı kalitesi ve takdirine ilişkin derin bir anlayış geliştirmek için tasarlanmış rakipsiz bir eğitim deneyimine hazır olduklarını söyledi. Cord, programı kurucusu merhum Dorothy Cann Hamilton ile birlikte geliştirdi. International Culinary Center.

Öğrencileri ise sommelier programı Cord, programın üreticiler, pazarlamacılar, ithalatçılar, tüccarlar, gıda alıcıları, kalite kontrol yöneticileri, şefler, gazeteciler ve avukatlar gibi çeşitli profesyonelleri kapsadığını söyledi. zeytinyağı kalitesi. Dersin herhangi bir önkoşulu bulunmamaktadır.

Eğitim Laboratuvarı fotoğrafı

Yaklaşık 500 kişi, büyüyen uluslararası uzman ve eğitimci ağına katılarak beğeni toplayan programı tamamladı. Birçoğu eğitim girişimleri başlattı, kitaplar yazdı, danışmanlık hizmetleri sağladı ve zeytinyağı kalitesi, kültürü ve kullanımıyla ilgili konularda daha iyi bir anlayış geliştirmek için programlar geliştirdi.

Londra programına kayıtlar başladı Olive Oil Times Education Lab Web sitesi.