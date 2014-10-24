Rancidity Göstergeleri Tespit Öğrenciler Tasarım Cihaz

ABD'li tüketiciler, taze, aromalı ve sağlık yararları dolu zeytinyağı için ödeme yapsa da, rapor California Üniversitesi Davis Zeytin Merkezi, bazı California süpermarketlerinde satılan zeytinyağının neredeyse yüzde 70'inin standartların altında olduğunu buldu. Bu kalite eksikliği, Davis öğrencilerini eski, oksitlenmiş zeytinyağında yaygın bir kusur olan ekşimeyi algılayan bir cihaz icat etmeye motive etti.



Ekşilik, sızma zeytinyağının aranan taze, meyveli ve çimenli tatlarını daha benzer bir şeye dönüştürür. ​"boya kalemi veya Play-Doh ”dedi. Dan FlynnUC Davis Zeytin Merkezi'nin genel müdürü.

Zeytinyağı oksidasyonla küflenebilir hale gelebilir ve bu da birçok maddeden sorumlu olan değerli antioksidanlar da dahil olmak üzere besin kaybına neden olabilir. sağlık yararları EVOO tüketimi ile ilişkili.

Çoğu insan kokuşmuş zeytinyağının nasıl tadına bakılacağını bile bilmiyor. Aslında başka bir Davis çalışması gösterdi İnsanlar eski, ekşimiş bir zeytinyağını ve taze, sağlıklı bir zeytinyağını kör bir şekilde tattıklarında, tadı yıllarca aşina olmaları ve yüksek kaliteli EVOO'lardaki acılığa karşı duydukları nefret nedeniyle ekşimeyi tercih ettiler.

Flynn, Davis öğrencileri tarafından geliştirilen yeni yöntemin basit, hedefli olduğunu ve acımasızlığın getirdiği kimyasal yapıyı tarayabileceğini söyledi.

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OilView adlı buluşlarını geliştirirken, öğrenciler ilk önce aldehitleri, zeytinyağı sertleştiğinde değişen kimyasal grup olarak tanımladılar. Daha sonra proteinleri tasarladılar ve enzim aktivitesini tespit edecek bir elektrokimyasal sistem geliştirdiler. Nihai ürün, rancid zeytinyağında bulunan spesifik aldehitleri tespit eden enzim bazlı bir biyosensördür. Matematiksel ve yazılım süitleri ek ücret derecesini belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Öğrenciler ucuz cihazlarının farklı aşamalarda kullanıldığına inanmaktadırlar. zeytinyağı üretimi Zeytinyağı üreticileri ve perakendeciler tarafından rastgele şişeler tarafından müşterilerin yüksek kalitede elde edilmesini sağlayacaktır sızma zeytinyağı. Cihazın 60 ila 80 dolara mal olması bekleniyor ve büyük olasılıkla 1 ila 2 yıl içinde piyasada satışa sunulacak.

Geçen ay, Çin'in önde gelen İnternet arama motoru ve web hizmetleri şirketi Baidu, açıkladı Baidu Dünya Teknoloji Konferansı'ndaki en son yeniliği - kirli zeytinyağlarını veya düşük kaliteli yağları tespit etmek için tasarlanmış çubuklar.