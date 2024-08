Süt ve Bal Arazisinde Acı Verici ve Acı Verici EVOO

Yüksek kaliteli sızma zeytinyağının acılığından hoşlanmayan tek tüketici Amerikalılar değil. Zürih'teki popüler ticaret fuarı Gourmesse'de 140 numuneyi değerlendiren ziyaretçiler, daha keskin ve acı olanlara göre olgun, meyveli ve tatlı bir tada sahip EVOO'ları tercih etti.

Çalışma, rapor Journal of the Science of Food and Agriculture'da, fuar ziyaretçileri tarafından EVOO'ların genel tercihi araştırıldı. Katılımcıların yüzde sekseni İsviçre'dendi; Emin olmak için tereyağı ülkesinin derinliklerinde, ancak Akdeniz diyetinin küçük bir dayanağı olduğu bir yer.

Tüketici kabulü için test edilen 140 EVOO örnekleri Zürih'te Uluslararası Zeytinyağı Ödülü. Bu örneklerin yarısından fazlası, 74'in kesin olması İtalya'dan gelirken, 43 İspanya'dan, geri kalanlar Yunanistan, Portekiz ve Türkiye'dendi.

The İsviçre Zeytinyağı Paneli örneklerin duyusal analizini gerçekleştirdi ve yüzde 7'si iyi, yüzde 58'i çok iyi ve yüzde 45'i lezzet ve duyusal kalite açısından mükemmel olarak kategorize edildi. Genel olarak, uzman panelistler tüm EVOO'ları yüksek kalitede ve herhangi bir kusuru olmayan olarak sınıflandırdı.

Gurme yiyecekler konusunda ortalamadan daha bilgili olduğu düşünülen fuardaki tüketiciler, tercihlerini belirtmek için dokuz noktalı bir hedonik ölçek kullanarak EVOO örneklerini değerlendirdiler.

Şaşırtıcı bir şekilde, tüketiciler değerlendirilen tüm örneklerin yalnızca yüzde 19'unu beğendi ve EVOO kalitesinin İsviçre Zeytinyağı Panelinden beklentisi ve yorumunda belirgin bir fark sergiledi.

Yüzde 51'i erkek ve yüzde 49'u kadın olan ziyaretçiler, olgun, meyveli ve tatlı EVOO'ları net bir şekilde tercih ettiler ve yüksek kaliteli örneklerin acı, keskin ve yeşil meyveli tadını sevmediler.

Fenolik bileşikler, sızma zeytinyağının acı ve keskinliğinden sorumludur. Onlar ayrıca, sağlık yararları zeytinyağı tüketimi ile ilişkili.

Yazarlar, tüketicilerin acı ve keskin bir tada sahip olan yüksek kaliteli sızma zeytinyağının olumlu duyusal özelliklerine ve ilişkili sağlık yararlarına aşina olmadığı sonucuna vardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketiciler ayrıca bir isteksizlik vardı UC Davis çalışmasına göre, yüksek kaliteli sızma zeytinyağlarının acı ve keskin tadı.