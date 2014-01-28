İthalatçılar NYT Parçası 'Suistimal Edici', Mueller 'Dehşete Uğradı

Ayrıca bakınız:NY Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Zaman Çizelgesi

Amerikalı zeytinyağı ithalatçılarından oluşan bir ticaret grubu, New York Times'ı bir kez daha eleştirdi. ​"İtalya'da zeytinyağı katkısının küçük düşürücü ve yanlış ”parçası. Ve Ekstra Bekaret yazar Tom Mueller olduğunu söyledi ​"makalenin kaynağı olarak kendisinin gösterilmesinden dehşete düştü”.



İçerik, doğruluk kontrolü vb. Hakkında hiçbir girdim yoktu. Keşke olsaydı. - Tom Mueller

New York Times Kamu Editörü, Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği başkan yardımcısı Eryn Balch'a yazdığı bir mektupta şunları yazdı: ​"İtalyan zeytinyağı katkısı hakkındaki bu küçük düşürücü parça beni şaşırttı. Bu eser sanki gerçekmiş gibi sunulan yanlış ifadelerle doludur. ”

"Olguya dayalı gazetecilik ve anekdotsal öykü anlatımı arasındaki çizgiler giderek daha fazla çevrimiçi medyada bulanıklaşırken, okuyucuların ikisini ayırmak için The New York Times gibi güvenilir kurumlara güvenebilmeleri gerekiyor ”diye yazdı Balch. ​"Bu parçada yapılan gerçek ifadeleri gözden geçiremediğinizde, güvenilir markanız kendi kendine hizmet veren pazarlamacılar için bir çıkış noktası haline geldi. ”

Tom Mueller

New York Times bir teklif etti Slayt başlıklı ​"Ekstra Sızma İntihar”, İtalya'daki zeytinyağı endüstrisindeki büyük ölçekli tağşiş sürecine ilişkin 15 kart sundu. Bu özellik Cumartesi günü New York Times illüstratörü Nicholas Blechman tarafından yayınlandı ve tek kaynak olarak Mueller'i gösteriyor.

Bechman, The New York Times Book Review'un sanat yönetmenidir. O bir Times muhabiri değil.

Bir e-postada, Mueller dedi ki ​"hiçbir şey bilmiyordu. ” ​"adının eklenmesinden dehşete düştü. ​"Yazar ve ben telefonla kısaca konuştuk ve her ikisinde de ona zeytinyağı endüstrisi hakkında genel bilgi verdiğim ve onu daha fazla bilgi için yönlendirdiğim bir e-posta alışverişinde bulunduk. "

Ancak Mueller, Blechman'i makalenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra bir tweet ile tebrik etti:

Şu ana kadar bu eser dünya çapında paylaşıldı ve sayısız çevrimiçi yayın tarafından ele geçirildi. Pazar günü, New York Times web sitesi onu en çok e-postayla gönderilen makaleler arasında üçüncü sırada sıraladı.

Nicholas Blechman

The grafikNew York Times'ın dediği gibi ​"okuyucuların yorum yapmasına imkan vermemesine rağmen, sektör uzmanlarını yanlışlıkları nedeniyle alarma geçiren ve en az dolandırıcılık kadar yanlış bilgiyle de dolu olan bir sektör hakkında başka bir tartışmayı alevlendiren çeşitli ifadeler içeriyordu.

Serideki kartlardan biri şöyle dedi: ​"ABD'de satılan zeytinyağının yaklaşık yüzde 69'u üzerinde oynanıyor. Muhtemelen şuna atıfta bulundu: 2010 UC Davis çalışması üç California süpermarketinde (tam olarak ulusal bir örnekleme değil) sızma bakire olarak etiketlenmiş on ithal markanın örneklerini bulan standartların altında - bilerek yaptıklarından değil ​"doctored.”

Başka bir örnek, İtalyan polisinin sadece duyusal testlere güvenerek kimyasal analizleri ​"Sahte olması kolay. ”Ve ​"rafinerileri ile İtalya'daki birçok üretici ​"Times'a göre, düzenli olarak baskın düzenleniyorlar. ” ​"güçlü politikacılarla bağlantılar ”- klişe uzmanlar aşırı şişmiş ve iletişimsiz diyorlar.

Bechman, İtalyan kimyagerlerden mektuplar aldığını tweet atarak bu parça nedeniyle eleştirilere maruz kalmış gibi görünüyor ve okuyuculara şunu hatırlatıyor: ​"Ben sadece bir illüstratörüm. ”

İtalyan kimyagerlerden zeytinyağının nükleer manyetik rezonansı hakkında mektuplar almak. Basta! Ben sadece çizerim. - Nicholas Blechman (@nblechman) Tarafindan Çekilen Trend Fotograflari Kontrol Et Ocak 28, 2014

Bir de önceki tweetBlechman, Mueller'e ve diğer üç illüstratöre projedeki yardımları için teşekkür etti.

The New York Times yorum talebine yanıt vermedi.

New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı İnfografik Zaman Çizelgesi