Trump ABD'yi Paris İklim Anlaşmalarından Tekrar Çekti

Göreve yeni başlayan Başkan Donald J. Trump, dünyanın ikinci büyük sera gazı emisyonuna sahip ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan tekrar çekileceğini duyurdu.

"Financial Times'ın haberine göre, Beyaz Saray, yemin töreninden 30 dakika sonra yönetimin yeni politika önceliklerini sıralayan bir e-postada, "Başkan Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek" ifadesini kullandı. raporları.

Duyuru, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2024'ün kayıt sıcak yıl, sanayi öncesi küresel ortalama sıcaklığın 1.55 ºC üzerinde.

Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler, başlangıçta küresel sıcaklıkları Sanayi Devrimi öncesi ortalamanın 2 ºC altında tutmak için karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmuşlardı.

Trump ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ni geri çekti 2015'e yakın ülke tarafından imzalanan 200 anlaşmasının bu kararı geri aldı 2020 seçim zaferinin ardından.

"Başkan Trump, Paris Anlaşması'ndan çekilme kararını, ABD'nin anlaşma kapsamında verdiği taahhütlerin Amerikan işçilerine, işletmelerine ve vergi mükelleflerine yüklediği haksız ekonomik yük nedeniyle aldı" dedi, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2019 dedi, kararı açıklıyor.

ABD'nin sera gazı emisyonları ilk Trump yönetimi sırasında %2.5 oranında düştü - büyük ölçüde -'un başında yaygın olarak evde kalma emirlerine atfedilebilir Kovid-19 pandemisi – 2 milyar dolar (1.77 avro) taahhüt edildi gelişmekte olan ülkelere yardım etmek İklim değişikliği etkilerinin azaltılması iptal edildi.

Trump'ın 2017'deki duyurusundan anlaşmadan ayrılmasını resmileştirmesi üç yıl sürdü. Ancak, bu arada, Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerine müzakereciler gönderdi fosil yakıtları teşvik etmekTemiz Enerji Planı, Uluslararası İklim Değişikliği Programı ve İklim Değişikliği Araştırmalarında İşbirliği'ne yönelik fonlamayı durdurdu.

Bu sefer ABD, Trump yönetiminin ayrılışını duyuran bir mektup göndermesinden bir yıl sonra anlaşmadan ayrılacak. Yönetimin bunu daha önce yapıp yapmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Trump'ın söylem ve politikalarına rağmen ABD, Paris Anlaşması kapsamında ulusal düzeyde belirlenen ilk katkı hedefini tutturdu: 17'teki sera gazı seviyelerinin 2005'ye kadar yüzde 2020 azaltılması.

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Ancak Biden'ın Aralık ayında duyurduğu, 2005 sera gazı seviyelerini 61 yılına kadar yüzde 2030 oranında azaltma hedefine ulaşmak çok daha zor olacak ve emisyonların 3.13 seviyelerine göre en az 2023 milyar metrik ton azaltılmasını gerektirecek.

Pek çok bilim insanı, aktivist ve Demokrat bu haberi üzüntüyle karşılarken, bazıları ise özel sektörün yenilenebilir enerjiye ve iklim dostu teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğine inanıyor.

Paris Anlaşması'nda yakından çalışan Avrupa İklim Vakfı'nın genel müdürü Laurence Tubiana, AP Haber'e söyledi ABD'nin planlanan çekilmesinin talihsiz olduğu. Yine de, bu sefer bağlam farklı.

"ABD'nin kazandığı ve öncülük ettiği ancak şimdi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu küresel dönüşümün arkasında durdurulamaz bir ekonomik ivme var" dedi.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi'nin uluslararası stratejiler başkan yardımcısı Kaveh Guilanpour ise daha az iyimser.

He HuffPost'a söyledi kararın verildiği ​""derinden üzücü" olarak niteledi ve ABD'yi bir kez daha uluslararası mutabakatın dışında bıraktı.

"Guilanpour, "Bunun kolay bir açıklaması yok; bu durum iklim değişikliğiyle mücadele için gösterilen küresel çabalara zarar verecek ve dolayısıyla nihayetinde ABD vatandaşlarının gelecekteki refahı ve güvenliği için de zararlı olacak" dedi.