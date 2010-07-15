UC Davis Çalışması Sorgulandı

Yeni bir rapor UC Davis Zeytin Merkezi tarafından bugün erken saatlerde sorgulandı.

Raporda belirtilen ​"Sızma zeytinyağı olarak etiketlenen Kaliforniya zeytinyağı örneklerinin yüzde 10'u, sızma zeytinyağı için IOC / USDA standartlarını karşılayamadı. " Yüzde 10, Avustralya'daki bir laboratuvar tarafından duyusal kusurları sergilemek için bulunan tek bir Bariani sızma zeytinyağı örneğine atıfta bulundu. IOC ve USDA kurallarına göre sızma zeytinyağı bu tür kusurlara sahip olamaz.

An Olive Oil Times makale Raporda, bugün, raporun ekine göre, duyusal testlerden başarısız olan Bariani zeytinyağının satın alındığına dikkat çekildi,

ve test edildikten sonra, ​"en iyi tarih "tarihidir.

Çalışmada test edilen diğer örneklerin hiçbiri son kullanma tarihlerini geçmemiş, ancak birkaçının hiçbir tarihi yoktu.

Çalışmanın bir başka bulgusu, test edilen ithal sızma zeytinyağlarının yüzde 69'unun IOC ve USDA standartlarını karşılamada zorlanmadığıdır.

Bir zeytinyağının yaşı, duyusal özelliklerini ve dolayısıyla bir organoleptik analizde ne kadar iyi puan aldığını büyük ölçüde etkileyebilir. Yakın zamanda makale uzman Paul Vossen, California Üniversitesi Kooperatifi Uzatma çiftliği danışmanı ve kıdemli öğretim üyesi dikkat çekti ​"taze zeytinyağı gevrektir. İçinde çok fazla zing, çok fazla karmaşıklık ve derinlik var. Oysa eski yağlar sadece biraz yağlı ve düzdür. "

UC Davis Olive Center yöneticisi Dan Flynn, daha sonra Olive Oil Times Örnekleri test eden laboratuvarın, New South Wales Wagga Wagga'daki Avustralya Yağları Araştırma Laboratuvarı'nın bir tipografik hata yaptığını ve Ocak 2010 tarihinin ​"örneğin veri sayfasındaki en iyisi ”tarihi aslında şişeleme tarihiydi. Flynn, açıklamayı desteklemek için Bariani örneğini tanımlayan rapordaki bir görüntünün genişlemesini sağladı ve raporun eki daha sonra düzeltildi.

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