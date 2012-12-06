USITC Zeytinyağı Piyasa Koşullarında İşe Alım Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu, Amerikan zeytinyağı üreticileri ile büyük yabancı tedarikçiler arasındaki rekabet koşullarına ilişkin bir soruşturmanın bir parçası olarak Çarşamba günü Washington, DC'de halka açık bir duruşma düzenledi.

ABD Başkanı tarafından dokuz yıllığına atanan komisyon üyelerine, örtüşen şartlar, sübvansiyon ve tarifelerden zeytinyağı kalitesi ve dolandırıcılığına kadar olan konularda tanık olan üretici, kimyager ve ithalatçı dahil yirmi tanıkla karşı karşıya.

ABD’nin en büyük zeytinyağı üreticisi California Olive Ranch’in yöneticileri, etik dışı yabancı üreticilerin düzenli olarak yerel ürünleri alt standart ürünlerle kestiren dünyanın en büyük zeytinyağı ihracatı pazarının ne denli düzensiz olduğunu anlattı.

"Önemli Avrupa hükümeti sübvansiyonları, etkisiz kalite standartları, yaygın sahtekarlık ve yanlış etiketleme ile birleştiğinde ABD zeytinyağı endüstrisinin potansiyelini fark etmesini engelledi, ”diyor California Olive Ranch Başkan Yardımcısı Adam Englehart.

Amerikan Zeytinyağı Birliği başkanı John Sessler (solda), Çarşamba günü Washington'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda ifade vermeye hazırdı

2011 olan Yazar Tom Mueller ​"Extra Virginity: Zeytinyağının Yüce ve Skandal Dünyası " Zeytinyağı dünyasında antik çağlara dayanan bir dolandırıcılık kültürünü tanımladı, suçun çoğunu ​"Mevcut kuralları uygulayamayan ve kitabında yapılan suçlamaları tekrarlayan ABD makamları, ​"bazı uluslararası zeytinyağı organizasyonları ”nı belirterek gölgeli uygulamaları korumak için.

İfadeler boyunca komisyon üyeleri tanıkları dikkatle dinlediler ve sorular sordular. George W. Bush tarafından atanan Maryland Demokrat Komiseri Shara L. Aranoff, ilk paneli sorgulamadan önce, ​"Çocuklarımın bunca yıldır onları ne beslediğimi öğrenmesinden biraz korkuyorum. "

Erken tona rağmen, zeytinyağı kaçakçılığı konusu duruşmaya egemen değildi, çünkü komisyoncular ve personeli küresel ticaret ilişkileri ve düzenleyici gerçeklikler bağlamında sorunları çerçeveye sokmaya yardımcı olabilecek sorular sordular.

Komiserlerin, Madrid merkezli hükümetler arası örgütün belirli bir noktada bir duruşa sahip olup olmadığını veya sorulan bir soruya cevap verip vermediğini yüksek sesle merak ettiği, sık sık tartışma konusu olan Uluslararası Zeytin Konseyi'nden (IOC) biri açıkça görülmedi. Yönetici müdür Jean-Louis Barjol duruşmada neden bir IOC temsilcisinin bulunmadığına dair bir yorum için ulaşılamadı.

California Olive Ranch dahil olmak üzere Amerikalı üreticiler, çabalarını organize etmek için Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Derneği (AOOPA) adlı yeni bir grup oluşturdu. İcra Direktörü Alexander J. Ott, grubun yerli üretimin yüzde 90'ından fazlasını temsil ettiğini söyledi.

Ott, beş dakikalık görev süresinin çoğunu - ve doğrudan sorgulama sırasında daha fazla zaman harcadı - yokluk zeytinyağı için herhangi bir federal pazarlama emri ve benimsenmesi için uzun, zorlu süreci açıklayan. Bir pazarlama siparişinin taslağı bir konferansta tartışıldı Kaliforniyalı üreticilerin ocak ayında geçen ve Olive Oil Times. O zamandan beri, onun umut var büyük endişe yarattı Politikacıların bunu ticaretin önünde bir engel olarak nitelendirdiği Avrupa'da.

House Farm Bill içinde, bir zeytinyağı dahil etme hükmü Bölüm 8'dee yurtiçi pazarlama siparişleri tarafından düzenlenen malların listesi. Ott bu girişimi çağırdı ​"arabayı atın önüne koyuyorum. ”

"Pazarlama siparişi yok ”diye ekledi. ​"potansiyel bir federal pazarlama düzeni konusundaki isteri biraz komik. " AOOPA'nın basitçe böyle bir emir üzerinde çalıştığı, ancak resmi olarak bir emir önermediği konusunda çok az şüphe bırakmak için duruşmada değerli zaman harcamak, en az bir gözlemci tarafından araştırmacıları, House Ways and Means Committee, 12 Ağustos 2013.

Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi’nden Avustralya’daki Charles Sturt Üniversitesi’nden kimyager Selina Wang ve Rodney Mailer daha yeni kimyasal yöntemler hakkında konuştu. PPP ve DAG'lar Mevcut, yaygın olarak kullanılan protokollerin zeytinyağı kalitesini doğru bir şekilde belirlemek için yetersiz olduğunu belirten testler. ​"Mevcut kısıtlayıcı standartlar kaliteli zeytinyağına karşı ayrımcılık yapıyor, ancak süpermarketlerde kabul edilemez ürünlerin satılmasını önlemek için hiçbir şey yapmıyor ”dedi.

Başlıca ithalatçılar adına tanıklık etmek, Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) John Sessler ve zeytinyağı sınıfları için mevcut uluslararası standartların uygulanması için çağrıda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Eryn Balch.

Balç suçladı ​"öznel duyusal testler ” 2010 California Üniversitesi, Davis çalışması Kaliforniya süpermarketlerindeki ithal edilen zeytinyağının çoğunu standartların altında bulduklarını ve artan Amerikan zeytinyağı talebini karşılamak için sağladıkları geniş ürün yelpazesini ve NAOOA üyelerini tanımladı.

Maryland merkezli önemli bir ithalatçı olan Pompeian, Inc.'in başkanı Frank Patton, panele şirketinin kalite sertifikasyonunda proaktif olduğunu ve bir (ve tek) bir katılımcı haline geldiğini söyledi. USDA kalite izleme programı son zamanlarda zeytinyağı içerecek şekilde genişletildi. Programın çağrılması ​"pahalı, ”yine de Patton, yeni programa katılmanın Pompeian için olumlu bir adım ve diğerleri için olası bir model olduğunu söyledi.

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Duruşma, yeni bir ABD zeytinyağı endüstrisi için henüz en büyük aşamaydı manzaraları ayarlanmış Halen arz ettiği iç talebin yüzde ikisinden daha fazlası. Daha geniş bir dağıtım için çiftçi pazarlarının ve uzmanlık mağazalarının ötesine uzanan yeni sektör liderleri, sübvanse edilmiş Avrupa çiftlikleri ve düşük kaliteli, genellikle yanlış etiketlenmiş ürünlerle süpermarket raflarında çalışan bazı ihracatçılar ile rekabet etmekte zorlanıyor.

ABD’deki Avrupalı ​​ihracatçılar ve ticaret ortakları USITC zeytinyağı araştırması Mevcut iş yapış şekillerine bir tehdit olarak, sonunda daha fazla düzenlemeye, maliyetli kalite denetimlerine ve muhtemelen en karlı ihracat pazarları haline gelen daha yüksek tarifelere yol açabilir.

USITC Duruşmasında Tanık Tanıklıklarının Transkriptleri