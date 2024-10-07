485 Milyon Yıllık İklim Tarihi Günümüz Krizi Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığındaki artış ve atmosferdeki yüksek karbondioksit (CO2) seviyelerinin aynı anda gerçekleşmesinin yalnızca modern döneme özgü olmadığı, gezegenin tarihinde yaklaşık yarım milyar yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Bir dönüm noktasında ders çalışmaAmerikan ve İngiliz üniversiteleri ile Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın sıcaklığındaki değişimleri haritalamak için geçmişi incelediler.

Bu araştırma, karbondioksitin jeolojik zaman boyunca küresel sıcaklıklar üzerinde baskın kontrol olduğunu açıkça göstermektedir. CO2 düşük olduğunda sıcaklık soğuktur; CO2 yüksek olduğunda sıcaklık sıcaktır. - Jessica Tierney, paleoklimatolog, Arizona Üniversitesi

Araştırmacılar, fosilleşmiş kabuklardan ve organik maddelerden 150,000'den fazla sıcaklık tahmini topladı ve bunları Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi tarafından geliştirilen 850 iklim modeli simülasyonuyla birleştirdi.

Daha sonra, jeolojik verileri iklim modelleriyle istatistiksel olarak bütünleştiren veri asimilasyonu adı verilen bir yöntem kullanarak, Dünya'nın son 485 milyon yıldaki sıcaklık dalgalanmalarını ayrıntılı olarak gösteren küresel ortalama yüzey sıcaklığı eğrisini oluşturdular.

Bilim insanları, sıcaklık göstergelerini korumuş eski kayaların ve fosillerin bulunmasının, bunların zamanda geriye gitme yeteneklerini sınırladığını belirtti.

Eğri, sıcaklık değişimleri ile uzun ömürlü bir sera gazı olan atmosferik karbondioksit arasında tutarlı bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Aşırı sıcaklık dönemleri ve artan CO2 seviyeleri genellikle uyumluydu.

"Arizona Üniversitesi'nden paleoklimatolog ve çalışmanın ortak yazarı Jessica Tierney, "Karbondioksit ile sıcaklığın yalnızca çok yakın ilişkili olmadığını, aynı zamanda 485 milyon yıl boyunca aynı şekilde ilişkili olduğunu bulduk" dedi.

"Bu araştırma, karbondioksitin jeolojik zaman boyunca küresel sıcaklıklar üzerinde baskın kontrol olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” diye ekledi. ​"CO2 düşük olduğunda sıcaklık soğuktur; CO2 yüksek olduğunda, sıcaklık ılık.”

Çalışmada ayrıca, Dünya'nın yüzey sıcaklığının daha önce düşünülenden daha fazla değiştiğini, özellikle Fanerozoik devir boyunca, önceki simülasyonların gösterdiği 11 ºC ile 36 ºC'ye kıyasla 14 ºC ile 26 ºC arasında değiştiğini buldu.

Fanerozoik, Dünya'nın jeolojik tarihindeki dört eonun en sonuncusudur ve yaklaşık 540 milyon yıl öncesine uzanır. Bu dönemde, Dünya'daki yaşam çoğaldı, çeşitlendi ve yeni toprakları doldurdu.

Ayrıca, çalışma gezegenin şu anki 15 ºC ortalama sıcaklığının Fanerozoik'in büyük bölümündeki ortalama sıcaklıktan daha düşük olduğunu gösterdi. Ancak araştırmacılar, bugünün daha düşük ortalama sıcaklıklarının rehavete kapılmak için bir neden olmadığını belirttiler.

Araştırmacılardan Emily Judd, "Geceleri beni uyanık tutuyor" dedi. ​"İklim inkarcılarının, iklim şüphecilerinin ve iklim geciktiricilerinin buna işaret edip, ​'Bakın! Endişelenecek hiçbir şeyimiz yok.'”

Judd, iklim krizinin en önemli boyutunun CO2 ve sıcaklığın ne kadar hızlı değiştiği olduğunu sözlerine ekledi.

Bilim insanları uzun zamandır insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının Dünya'yı benzeri görülmemiş bir oranda ısıttığı konusunda uyarıyor; bunlardan bazıları şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllar Son on yılda gezegenimizde meydana gelen.

2023 yılında yapılan ve 66 milyon yıl öncesinden günümüze kadar atmosferdeki karbondioksit seviyelerini ve buna karşılık gelen sıcaklıkları inceleyen bir araştırmaya göre, Dünya'nın atmosferindeki CO2'nin mevcut seviyeleri (yaklaşık milyonda 420 parçacık) 50. yüzyılda sanayileşmenin başlamasından önceki CO2 seviyelerinden neredeyse yüzde 18 daha yüksek.th yüzyıl.

Sonuç, sanayi öncesi seviyelere kıyasla küresel ortalama sıcaklıkta yaklaşık 1.2 ºC'lik bir artıştır; bu da 1.5 ºC ısınma eşiği Dünya milletleri sınırı geçmemeye yemin ettiler.

"Araştırmacılardan Gabriel Bowen, "Sıcaklık ne kadar değişirse değişsin, gezegeni türümüzün daha önce hiç görmediği koşullara sürüklediğimiz açık" dedi. ​""Bu durum bizi durdurup ileriye doğru doğru yolun ne olduğunu sorgulamamızı sağlamalı."